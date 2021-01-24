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"الأرصاد": طقس بارد وسماء غائمة وتكوُّن الضباب على الشمالية والجوف وتبوك والمرتفعات

يستمر تأثير العوالق الترابية التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على المنطقة الوسطى

توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، طقساً بارداً وسماءً غائمة جزئياً على أجزاءٍ من مناطق الحدود الشمالية، الجوف، تبوك، ولا يُستبعد تكوُّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على أجزاءٍ من تلك المناطق، وكذلك على أجزاءٍ من مرتفعات منطقتَي مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة، كما يستمر تأثير العوالق الترابية التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاءٍ من المنطقة الوسطى.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15 - 40 كم/ساعة على الجزأين الشمالي والأوسط، وجنوبية إلى جنوبية شرقية بسرعة 10 - 30 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية إلى جنوبية شرقية بسرعة 10 - 30 كم/ساعة على الجزء الشمالي، وشمالية إلى شمالية غربية بسرعة 10 - 28 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الأرصاد": طقس بارد وسماء غائمة وتكوُّن الضباب على الشمالية والجوف وتبوك والمرتفعات
سبق

توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، طقساً بارداً وسماءً غائمة جزئياً على أجزاءٍ من مناطق الحدود الشمالية، الجوف، تبوك، ولا يُستبعد تكوُّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على أجزاءٍ من تلك المناطق، وكذلك على أجزاءٍ من مرتفعات منطقتَي مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة، كما يستمر تأثير العوالق الترابية التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاءٍ من المنطقة الوسطى.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15 - 40 كم/ساعة على الجزأين الشمالي والأوسط، وجنوبية إلى جنوبية شرقية بسرعة 10 - 30 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية إلى جنوبية شرقية بسرعة 10 - 30 كم/ساعة على الجزء الشمالي، وشمالية إلى شمالية غربية بسرعة 10 - 28 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.

24 يناير 2022 - 21 جمادى الآخر 1443
08:07 AM

"الأرصاد": طقس بارد وسماء غائمة وتكوُّن الضباب على الشمالية والجوف وتبوك والمرتفعات

يستمر تأثير العوالق الترابية التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على المنطقة الوسطى

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، طقساً بارداً وسماءً غائمة جزئياً على أجزاءٍ من مناطق الحدود الشمالية، الجوف، تبوك، ولا يُستبعد تكوُّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على أجزاءٍ من تلك المناطق، وكذلك على أجزاءٍ من مرتفعات منطقتَي مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة، كما يستمر تأثير العوالق الترابية التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاءٍ من المنطقة الوسطى.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15 - 40 كم/ساعة على الجزأين الشمالي والأوسط، وجنوبية إلى جنوبية شرقية بسرعة 10 - 30 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية إلى جنوبية شرقية بسرعة 10 - 30 كم/ساعة على الجزء الشمالي، وشمالية إلى شمالية غربية بسرعة 10 - 28 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.

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