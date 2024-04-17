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"الصحة الفلسطينية": 12 إصابة جديدة بكورونا

في "القدس ورام الله وبيت لحم والخليل وجنين"

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن تسجيل 12 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد في المحافظات الشمالية، ليرتفع إجمالي عدد المصابين في فلسطين إلى 307، إضافة إلى 95 مصابًا في القدس المحتلة.

وقالت وزيرة الصحة الفلسطينية ميّ الكيلة في الإيجاز الصحفي حول تطورات فيروس كورونا في فلسطين اليوم: تم تسجيل ست إصابات لمخالطين، من بينها طفلة بعمر عامين، وشقيقها بعمر 12 عامًا من قرية بيت لقيا غرب رام الله، انتقلت لهما العدوى عن طريق والدهما المصاب وهو عامل، إضافة إلى ستة عمال من قرى قطنة وكفر عقب بالقدس، ويطا في الخليل، وكفر راعي في جنين، وخربثا المصباح في رام الله، والعبيدية في بيت لحم.

وأعلنت عن تعافي ثمانية مرضى بالفيروس في مستشفى هوغو تشافيز ومركز العزل بفندق الكرمل، حيث سيغادرون اليوم إلى بيوتهم حسب بروتوكولات وتعليمات وزارة الصحة، أي الحجر المنزلي لمدة 14 يومًا، واتخاذ التغذية اللازمة وفحص الحرارة مرتين باليوم لمدة 14 يومًا، وسنقوم بالاتصال بهم يوميا، والطواقم الطبية ستعمل على فحصهم بعد انتهاء مدة الحجر.

وأشارت الوزيرة الفلسطينية إلى تسجيل سبع إصابات جديدة حتى مساء أمس في مدينة القدس، مما يرفع عدد الإصابات إلى 95 إصابة.

وأكدت أن الحالة الصحية لجميع المصابين الموجودين في مراكز العزل والعلاج مستقرة ولا يوجد أي مريض منهم في العناية المكثفة.

ولفتت إلى أن الحصيلة الإجمالية للإصابات بالفيروس ارتفعت إلى 307 حالات في المحافظات الشمالية والجنوبية، إضافة لـ95 حالة داخل مدينة القدس.

وأوضحت أن العدد يعتبر أوليًا نظرًا لغياب التقصي لعدد الحالات كما هو الحال في المحافظات الشمالية والجنوبية.

فلسطين فيروس كورونا الجديد

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"الصحة الفلسطينية": 12 إصابة جديدة بكورونا
سبق

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن تسجيل 12 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد في المحافظات الشمالية، ليرتفع إجمالي عدد المصابين في فلسطين إلى 307، إضافة إلى 95 مصابًا في القدس المحتلة.

وقالت وزيرة الصحة الفلسطينية ميّ الكيلة في الإيجاز الصحفي حول تطورات فيروس كورونا في فلسطين اليوم: تم تسجيل ست إصابات لمخالطين، من بينها طفلة بعمر عامين، وشقيقها بعمر 12 عامًا من قرية بيت لقيا غرب رام الله، انتقلت لهما العدوى عن طريق والدهما المصاب وهو عامل، إضافة إلى ستة عمال من قرى قطنة وكفر عقب بالقدس، ويطا في الخليل، وكفر راعي في جنين، وخربثا المصباح في رام الله، والعبيدية في بيت لحم.

وأعلنت عن تعافي ثمانية مرضى بالفيروس في مستشفى هوغو تشافيز ومركز العزل بفندق الكرمل، حيث سيغادرون اليوم إلى بيوتهم حسب بروتوكولات وتعليمات وزارة الصحة، أي الحجر المنزلي لمدة 14 يومًا، واتخاذ التغذية اللازمة وفحص الحرارة مرتين باليوم لمدة 14 يومًا، وسنقوم بالاتصال بهم يوميا، والطواقم الطبية ستعمل على فحصهم بعد انتهاء مدة الحجر.

وأشارت الوزيرة الفلسطينية إلى تسجيل سبع إصابات جديدة حتى مساء أمس في مدينة القدس، مما يرفع عدد الإصابات إلى 95 إصابة.

وأكدت أن الحالة الصحية لجميع المصابين الموجودين في مراكز العزل والعلاج مستقرة ولا يوجد أي مريض منهم في العناية المكثفة.

ولفتت إلى أن الحصيلة الإجمالية للإصابات بالفيروس ارتفعت إلى 307 حالات في المحافظات الشمالية والجنوبية، إضافة لـ95 حالة داخل مدينة القدس.

وأوضحت أن العدد يعتبر أوليًا نظرًا لغياب التقصي لعدد الحالات كما هو الحال في المحافظات الشمالية والجنوبية.

17 إبريل 2020 - 24 شعبان 1441
06:18 PM

"الصحة الفلسطينية": 12 إصابة جديدة بكورونا

في "القدس ورام الله وبيت لحم والخليل وجنين"

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - رام الله
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أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن تسجيل 12 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد في المحافظات الشمالية، ليرتفع إجمالي عدد المصابين في فلسطين إلى 307، إضافة إلى 95 مصابًا في القدس المحتلة.

وقالت وزيرة الصحة الفلسطينية ميّ الكيلة في الإيجاز الصحفي حول تطورات فيروس كورونا في فلسطين اليوم: تم تسجيل ست إصابات لمخالطين، من بينها طفلة بعمر عامين، وشقيقها بعمر 12 عامًا من قرية بيت لقيا غرب رام الله، انتقلت لهما العدوى عن طريق والدهما المصاب وهو عامل، إضافة إلى ستة عمال من قرى قطنة وكفر عقب بالقدس، ويطا في الخليل، وكفر راعي في جنين، وخربثا المصباح في رام الله، والعبيدية في بيت لحم.

وأعلنت عن تعافي ثمانية مرضى بالفيروس في مستشفى هوغو تشافيز ومركز العزل بفندق الكرمل، حيث سيغادرون اليوم إلى بيوتهم حسب بروتوكولات وتعليمات وزارة الصحة، أي الحجر المنزلي لمدة 14 يومًا، واتخاذ التغذية اللازمة وفحص الحرارة مرتين باليوم لمدة 14 يومًا، وسنقوم بالاتصال بهم يوميا، والطواقم الطبية ستعمل على فحصهم بعد انتهاء مدة الحجر.

وأشارت الوزيرة الفلسطينية إلى تسجيل سبع إصابات جديدة حتى مساء أمس في مدينة القدس، مما يرفع عدد الإصابات إلى 95 إصابة.

وأكدت أن الحالة الصحية لجميع المصابين الموجودين في مراكز العزل والعلاج مستقرة ولا يوجد أي مريض منهم في العناية المكثفة.

ولفتت إلى أن الحصيلة الإجمالية للإصابات بالفيروس ارتفعت إلى 307 حالات في المحافظات الشمالية والجنوبية، إضافة لـ95 حالة داخل مدينة القدس.

وأوضحت أن العدد يعتبر أوليًا نظرًا لغياب التقصي لعدد الحالات كما هو الحال في المحافظات الشمالية والجنوبية.

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