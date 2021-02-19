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أمير عسير ينهي خلاف مخطط "الإسكان" بمحافظة المجاردة

بعد تذمر عددٍ من المستفيدين لعدم إنهاء إجراءاتهم

وجّه الأمير تركي بن طلال أمير منطقة عسير، بعقد اجتماع مع أمين منطقة عسير ورئيس بلدية المجاردة؛ لحل شكوى المواطنين من مخطط وزارة الإسكان بالمحافظة، ولمناقشة أسباب التأخير في إصدار تراخيص البناء، خصوصًا بعدما تبيّن وجود تداخل بين عددٍ من القطع المخصصة للمستفيدين والأرض المخصصة لوزارة الصحة.

جاء ذلك بعدما أبدى عددٌ من المواطنين في محافظة المجاردة تذمرهم من عدم إنهاء إجراءات إصدار تراخيص البناء لمواقعهم المخصصة لهم من وزارة الإسكان مطالبين بوضع الحلول الممكنة.

وتم خلال الاجتماع إيجاد الحلول المناسبة، ومنها اختزال الأراضي المتداخلة من مخطط الإسكان، أو إزاحة أرض وزارة الصحة مسافة 100م تقريبًا في الجهة الغربية.

واعتمد أمير منطقة عسير أخذ الموافقة على ترحيل الجزء المتداخل بما يتناسب مع المساحة المخصصة لوزارة الصحة، والتي وافقت بدورها على الترحيل وإنهاء التداخل.

وأكد أمير عسير أن الدولة -أعزها الله- لن تتوانى في عمل كل ما من شأنه خدمة المواطن.

عسير المجاردة أمير عسير الأمير تركي بن طلال محافظة المجاردة بلدية المجاردة أمين عسير أمانة عسير

الرئيسية/ المملكة / محليات

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أمير عسير ينهي خلاف مخطط "الإسكان" بمحافظة المجاردة
سبق

وجّه الأمير تركي بن طلال أمير منطقة عسير، بعقد اجتماع مع أمين منطقة عسير ورئيس بلدية المجاردة؛ لحل شكوى المواطنين من مخطط وزارة الإسكان بالمحافظة، ولمناقشة أسباب التأخير في إصدار تراخيص البناء، خصوصًا بعدما تبيّن وجود تداخل بين عددٍ من القطع المخصصة للمستفيدين والأرض المخصصة لوزارة الصحة.

جاء ذلك بعدما أبدى عددٌ من المواطنين في محافظة المجاردة تذمرهم من عدم إنهاء إجراءات إصدار تراخيص البناء لمواقعهم المخصصة لهم من وزارة الإسكان مطالبين بوضع الحلول الممكنة.

وتم خلال الاجتماع إيجاد الحلول المناسبة، ومنها اختزال الأراضي المتداخلة من مخطط الإسكان، أو إزاحة أرض وزارة الصحة مسافة 100م تقريبًا في الجهة الغربية.

واعتمد أمير منطقة عسير أخذ الموافقة على ترحيل الجزء المتداخل بما يتناسب مع المساحة المخصصة لوزارة الصحة، والتي وافقت بدورها على الترحيل وإنهاء التداخل.

وأكد أمير عسير أن الدولة -أعزها الله- لن تتوانى في عمل كل ما من شأنه خدمة المواطن.

19 فبراير 2021 - 7 رجب 1442
12:18 AM

أمير عسير ينهي خلاف مخطط "الإسكان" بمحافظة المجاردة

بعد تذمر عددٍ من المستفيدين لعدم إنهاء إجراءاتهم

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عبدالعزيز الشهري - عسير
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وجّه الأمير تركي بن طلال أمير منطقة عسير، بعقد اجتماع مع أمين منطقة عسير ورئيس بلدية المجاردة؛ لحل شكوى المواطنين من مخطط وزارة الإسكان بالمحافظة، ولمناقشة أسباب التأخير في إصدار تراخيص البناء، خصوصًا بعدما تبيّن وجود تداخل بين عددٍ من القطع المخصصة للمستفيدين والأرض المخصصة لوزارة الصحة.

جاء ذلك بعدما أبدى عددٌ من المواطنين في محافظة المجاردة تذمرهم من عدم إنهاء إجراءات إصدار تراخيص البناء لمواقعهم المخصصة لهم من وزارة الإسكان مطالبين بوضع الحلول الممكنة.

وتم خلال الاجتماع إيجاد الحلول المناسبة، ومنها اختزال الأراضي المتداخلة من مخطط الإسكان، أو إزاحة أرض وزارة الصحة مسافة 100م تقريبًا في الجهة الغربية.

واعتمد أمير منطقة عسير أخذ الموافقة على ترحيل الجزء المتداخل بما يتناسب مع المساحة المخصصة لوزارة الصحة، والتي وافقت بدورها على الترحيل وإنهاء التداخل.

وأكد أمير عسير أن الدولة -أعزها الله- لن تتوانى في عمل كل ما من شأنه خدمة المواطن.

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