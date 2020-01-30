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نقل القنفذة تردّ على مواطن اتهمها بجرف أسفلت مجمعه التجاري: الربط كان مخالفاً

متحدث الفرع أكد أن تنفيذ المدخل والمخرج من قبل صاحب المجمع تم بصورة عشوائية

أفاد مدير وحدة العلاقات العامة والمتحدث الرسمي باسم فرع وزارة النقل بمنطقة مكة المكرمة المهندس عمر بن صالح بامصفر، معلقاً على شكوى مواطن اتهم الفرع بجرف إسفلت مجمعه التجاري، مبيناً أن الربط مع الطريق السريع كان مخالفاً، ولا يحقق السلامة المرورية على الطريق.

وقال المتحدث: تم تنفيذ المدخل والمخرج بصورة عشوائية من قبل صاحب المجمع دون الحصول على موافقة وزارة النقل، الأمر الذي تسبب في تجمع مياه الأمطار على طريق (جدة- جازان)، مما أدى إلى إيقاف الحركة المرورية؛ نتيجة تعديل المناسيب وردم المجرى الطبيعي الموازي للطريق، والتي تعمل على تصريف مياه الأمطار.

وكان مواطن من أهالي محافظة القنفذة قد اشتكى مما وصفه بإهمال فرع وزارة النقل، وعدم استجابتها لمطالبته بإعادة الطبقة الإسفلتية التي تم جرفها من أمام محله الواقع بالمجمع الذي يمتلكه على الطريق الدولي، والمارّ بمركز القوز جنوب محافظة القنفذة.

وقال المواطن "أبوطالب السيد" في شكواه التي بعث بها إلى وزير النقل إن هناك مجمعاً تجارياً تعود ملكيته إليه وكلفه أكثر من ثلاثة ملايين ريال، مناشداً الوزير أن ينصفه من مسؤولي فرع وزارة النقل بمحافظة القنفذة لإعادة الطبقة الإسفلتية.

وطالب المواطن وزير النقل بإنصافه وقال: منذ عدة أشهر وأنا أعاني مع المراجعات الكثيرة لفرع النقل بالمحافظة، وأضاف: يئست من عدم التجاوب، فأصبحت في كل مرة أنتظر حضور الآليات من قبلهم لإصلاح ما قاموا بجرفه، ولكن إلى متى.

وزارة النقل منطقة مكة المكرمة أسفلت مجمعه التجاري القنفذة

الرئيسية/ المملكة / صوتك وصل

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نقل القنفذة تردّ على مواطن اتهمها بجرف أسفلت مجمعه التجاري: الربط كان مخالفاً
سبق

أفاد مدير وحدة العلاقات العامة والمتحدث الرسمي باسم فرع وزارة النقل بمنطقة مكة المكرمة المهندس عمر بن صالح بامصفر، معلقاً على شكوى مواطن اتهم الفرع بجرف إسفلت مجمعه التجاري، مبيناً أن الربط مع الطريق السريع كان مخالفاً، ولا يحقق السلامة المرورية على الطريق.

وقال المتحدث: تم تنفيذ المدخل والمخرج بصورة عشوائية من قبل صاحب المجمع دون الحصول على موافقة وزارة النقل، الأمر الذي تسبب في تجمع مياه الأمطار على طريق (جدة- جازان)، مما أدى إلى إيقاف الحركة المرورية؛ نتيجة تعديل المناسيب وردم المجرى الطبيعي الموازي للطريق، والتي تعمل على تصريف مياه الأمطار.

وكان مواطن من أهالي محافظة القنفذة قد اشتكى مما وصفه بإهمال فرع وزارة النقل، وعدم استجابتها لمطالبته بإعادة الطبقة الإسفلتية التي تم جرفها من أمام محله الواقع بالمجمع الذي يمتلكه على الطريق الدولي، والمارّ بمركز القوز جنوب محافظة القنفذة.

وقال المواطن "أبوطالب السيد" في شكواه التي بعث بها إلى وزير النقل إن هناك مجمعاً تجارياً تعود ملكيته إليه وكلفه أكثر من ثلاثة ملايين ريال، مناشداً الوزير أن ينصفه من مسؤولي فرع وزارة النقل بمحافظة القنفذة لإعادة الطبقة الإسفلتية.

وطالب المواطن وزير النقل بإنصافه وقال: منذ عدة أشهر وأنا أعاني مع المراجعات الكثيرة لفرع النقل بالمحافظة، وأضاف: يئست من عدم التجاوب، فأصبحت في كل مرة أنتظر حضور الآليات من قبلهم لإصلاح ما قاموا بجرفه، ولكن إلى متى.

30 يناير 2020 - 5 جمادى الآخر 1441
03:03 PM

نقل القنفذة تردّ على مواطن اتهمها بجرف أسفلت مجمعه التجاري: الربط كان مخالفاً

متحدث الفرع أكد أن تنفيذ المدخل والمخرج من قبل صاحب المجمع تم بصورة عشوائية

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علي السحاري - القنفذة
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أفاد مدير وحدة العلاقات العامة والمتحدث الرسمي باسم فرع وزارة النقل بمنطقة مكة المكرمة المهندس عمر بن صالح بامصفر، معلقاً على شكوى مواطن اتهم الفرع بجرف إسفلت مجمعه التجاري، مبيناً أن الربط مع الطريق السريع كان مخالفاً، ولا يحقق السلامة المرورية على الطريق.

وقال المتحدث: تم تنفيذ المدخل والمخرج بصورة عشوائية من قبل صاحب المجمع دون الحصول على موافقة وزارة النقل، الأمر الذي تسبب في تجمع مياه الأمطار على طريق (جدة- جازان)، مما أدى إلى إيقاف الحركة المرورية؛ نتيجة تعديل المناسيب وردم المجرى الطبيعي الموازي للطريق، والتي تعمل على تصريف مياه الأمطار.

وكان مواطن من أهالي محافظة القنفذة قد اشتكى مما وصفه بإهمال فرع وزارة النقل، وعدم استجابتها لمطالبته بإعادة الطبقة الإسفلتية التي تم جرفها من أمام محله الواقع بالمجمع الذي يمتلكه على الطريق الدولي، والمارّ بمركز القوز جنوب محافظة القنفذة.

وقال المواطن "أبوطالب السيد" في شكواه التي بعث بها إلى وزير النقل إن هناك مجمعاً تجارياً تعود ملكيته إليه وكلفه أكثر من ثلاثة ملايين ريال، مناشداً الوزير أن ينصفه من مسؤولي فرع وزارة النقل بمحافظة القنفذة لإعادة الطبقة الإسفلتية.

وطالب المواطن وزير النقل بإنصافه وقال: منذ عدة أشهر وأنا أعاني مع المراجعات الكثيرة لفرع النقل بالمحافظة، وأضاف: يئست من عدم التجاوب، فأصبحت في كل مرة أنتظر حضور الآليات من قبلهم لإصلاح ما قاموا بجرفه، ولكن إلى متى.

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