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"رينارد" يختار 25 لاعباً استعداداً لمواجهتَي اليابان والصين

ستقام على ملعب الجوهرة بجدة يومي 7 و12 أكتوبر

أعلن الفرنسي هيرفي رينارد؛ مدرب المنتخب السعودي، اختيار 25 لاعباً استعداداً لمباراتَي اليابان والصين اللتين ستقامان على ملعب الجوهرة في جدة يومَي 7 و12 أكتوبر على التوالي ضمن التصفيات النهائية المؤهلة لكأس العالم 2022.

وضمت التشكيلة كلاً من:

حراسة المرمى: محمد العويس - فواز القرني - محمد اليامي - زيد البواردي.

خط الدفاع: محمد خبراني - عبدالله مادو - عبدالاله العمري - علي البليهي - سعود عبدالحميد - حسين قاسم - ياسر الشهراني - سلطان الغنام.

خط الوسط: ناصر الدوسري - علي الحسن - عبدالإله المالكي - محمد كنو - سامي النجعي - سلمان الفرج - أيمن يحيى - عبدالرحمن العبود - عبدالرحمن غريب.

و ضم خط الهجوم: محمد الكويكبي - صالح الشهري - فراس البريكان - فهد المولد.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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"رينارد" يختار 25 لاعباً استعداداً لمواجهتَي اليابان والصين
سبق

أعلن الفرنسي هيرفي رينارد؛ مدرب المنتخب السعودي، اختيار 25 لاعباً استعداداً لمباراتَي اليابان والصين اللتين ستقامان على ملعب الجوهرة في جدة يومَي 7 و12 أكتوبر على التوالي ضمن التصفيات النهائية المؤهلة لكأس العالم 2022.

وضمت التشكيلة كلاً من:

حراسة المرمى: محمد العويس - فواز القرني - محمد اليامي - زيد البواردي.

خط الدفاع: محمد خبراني - عبدالله مادو - عبدالاله العمري - علي البليهي - سعود عبدالحميد - حسين قاسم - ياسر الشهراني - سلطان الغنام.

خط الوسط: ناصر الدوسري - علي الحسن - عبدالإله المالكي - محمد كنو - سامي النجعي - سلمان الفرج - أيمن يحيى - عبدالرحمن العبود - عبدالرحمن غريب.

و ضم خط الهجوم: محمد الكويكبي - صالح الشهري - فراس البريكان - فهد المولد.

28 سبتمبر 2021 - 21 صفر 1443
11:28 AM

"رينارد" يختار 25 لاعباً استعداداً لمواجهتَي اليابان والصين

ستقام على ملعب الجوهرة بجدة يومي 7 و12 أكتوبر

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلن الفرنسي هيرفي رينارد؛ مدرب المنتخب السعودي، اختيار 25 لاعباً استعداداً لمباراتَي اليابان والصين اللتين ستقامان على ملعب الجوهرة في جدة يومَي 7 و12 أكتوبر على التوالي ضمن التصفيات النهائية المؤهلة لكأس العالم 2022.

وضمت التشكيلة كلاً من:

حراسة المرمى: محمد العويس - فواز القرني - محمد اليامي - زيد البواردي.

خط الدفاع: محمد خبراني - عبدالله مادو - عبدالاله العمري - علي البليهي - سعود عبدالحميد - حسين قاسم - ياسر الشهراني - سلطان الغنام.

خط الوسط: ناصر الدوسري - علي الحسن - عبدالإله المالكي - محمد كنو - سامي النجعي - سلمان الفرج - أيمن يحيى - عبدالرحمن العبود - عبدالرحمن غريب.

و ضم خط الهجوم: محمد الكويكبي - صالح الشهري - فراس البريكان - فهد المولد.

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