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"الحجرف" يلتقي المبعوث الأمريكي لليمن.. ويدعو للضغط على الحوثي

عبّر عن إدانته لاستمرار استهداف المدنيين والأعيان المدنية في المملكة

التقى الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، في مكتبه بمقر أمانة المجلس، اليوم، المبعوث الأمريكي لليمن تيموثي ليندركنج.

وأكد أهمية الضغط على ميليشيا الحوثي من قبل المجتمع الدولي لوقف الإرهاب الحوثي وللانخراط الجاد في العملية السلمية لحل الأزمة اليمنية وفقًا للمرجعيات الثلاث، المتمثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني اليمني وقرار مجلس الأمن 2216.

وخلال اللقاء تمت مناقشة الجهود الإقليمية والدولية للوصول إلى الحل السياسي الذي ينشده مجلس التعاون، وفقًا للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني وقرار مجلس الأمن 2216، كما أكد الأمين العام على أهمية دور الولايات المتحدة وجهود المبعوث الأمريكي ومساعيها في إنهاء الأزمة اليمنية، ومساعداتها الإنسانية والتنموية للشعب اليمني الشقيق.

كما عبر "الحجرف" عن إدانته الشديدة لاستمرار استهداف المدنيين والأعيان المدنية في المملكة العربية السعودية، بصواريخ وطائرات مسيرة، وكذلك الهجوم الإرهابي الجبان الذي استهدف مطار أبوظبي الدولي يوم الاثنين الموافق 17 يناير 2022م، والتي تمثل عملًا إرهابيًا وانتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، وتهديدًا لأمن واستقرار المنطقة، ويتطلب محاسبة الإرهابيين بما يتوافق مع القانون الدولي والإنساني.

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"الحجرف" يلتقي المبعوث الأمريكي لليمن.. ويدعو للضغط على الحوثي
سبق

التقى الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، في مكتبه بمقر أمانة المجلس، اليوم، المبعوث الأمريكي لليمن تيموثي ليندركنج.

وأكد أهمية الضغط على ميليشيا الحوثي من قبل المجتمع الدولي لوقف الإرهاب الحوثي وللانخراط الجاد في العملية السلمية لحل الأزمة اليمنية وفقًا للمرجعيات الثلاث، المتمثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني اليمني وقرار مجلس الأمن 2216.

وخلال اللقاء تمت مناقشة الجهود الإقليمية والدولية للوصول إلى الحل السياسي الذي ينشده مجلس التعاون، وفقًا للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني وقرار مجلس الأمن 2216، كما أكد الأمين العام على أهمية دور الولايات المتحدة وجهود المبعوث الأمريكي ومساعيها في إنهاء الأزمة اليمنية، ومساعداتها الإنسانية والتنموية للشعب اليمني الشقيق.

كما عبر "الحجرف" عن إدانته الشديدة لاستمرار استهداف المدنيين والأعيان المدنية في المملكة العربية السعودية، بصواريخ وطائرات مسيرة، وكذلك الهجوم الإرهابي الجبان الذي استهدف مطار أبوظبي الدولي يوم الاثنين الموافق 17 يناير 2022م، والتي تمثل عملًا إرهابيًا وانتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، وتهديدًا لأمن واستقرار المنطقة، ويتطلب محاسبة الإرهابيين بما يتوافق مع القانون الدولي والإنساني.

19 يناير 2022 - 16 جمادى الآخر 1443
04:23 PM

"الحجرف" يلتقي المبعوث الأمريكي لليمن.. ويدعو للضغط على الحوثي

عبّر عن إدانته لاستمرار استهداف المدنيين والأعيان المدنية في المملكة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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التقى الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، في مكتبه بمقر أمانة المجلس، اليوم، المبعوث الأمريكي لليمن تيموثي ليندركنج.

وأكد أهمية الضغط على ميليشيا الحوثي من قبل المجتمع الدولي لوقف الإرهاب الحوثي وللانخراط الجاد في العملية السلمية لحل الأزمة اليمنية وفقًا للمرجعيات الثلاث، المتمثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني اليمني وقرار مجلس الأمن 2216.

وخلال اللقاء تمت مناقشة الجهود الإقليمية والدولية للوصول إلى الحل السياسي الذي ينشده مجلس التعاون، وفقًا للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني وقرار مجلس الأمن 2216، كما أكد الأمين العام على أهمية دور الولايات المتحدة وجهود المبعوث الأمريكي ومساعيها في إنهاء الأزمة اليمنية، ومساعداتها الإنسانية والتنموية للشعب اليمني الشقيق.

كما عبر "الحجرف" عن إدانته الشديدة لاستمرار استهداف المدنيين والأعيان المدنية في المملكة العربية السعودية، بصواريخ وطائرات مسيرة، وكذلك الهجوم الإرهابي الجبان الذي استهدف مطار أبوظبي الدولي يوم الاثنين الموافق 17 يناير 2022م، والتي تمثل عملًا إرهابيًا وانتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، وتهديدًا لأمن واستقرار المنطقة، ويتطلب محاسبة الإرهابيين بما يتوافق مع القانون الدولي والإنساني.

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