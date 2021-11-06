النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 42 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 33 خلال الـ 24 ساعة الماضية

الجزائر ترفض القيام بالخطوة الأولى لتخفيف التوتر مع فرنسا

"تبون" أشار إلى أن "ماكرون" يبرر الاستعمار

استبعد الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون، اليوم (السبت)، أن تقوم الجزائر بالخطوة الأولى لمحاولة تخفيف التوتر مع فرنسا، بعد تصريحات الرئيس إيمانويل ماكرون التي انتقد فيها الأمة الجزائرية.

وقال "تبون" في مقابلة مع مجلة "دير شبيغل" الألمانية: "لا أشعر بأي ندم.. أعاد ماكرون فتح نزاع قديم بطريقة غير مفيدة".

وأضاف: "لو قال اليميني المتطرف إيريك زمور شيئًا من هذا القبيل؛ لا يهم، لا أحد ينتبه؛ لكن عندما يعلن رئيس دولة أن الجزائر ليست أمة قائمة بذاتها؛ فهذا أمر خطير للغاية"؛ وفقًا لـ"فرانس 24".

ورأى الرئيس الجزائري أن "ماكرون" "وقف بذلك في صف الذين يبررون الاستعمار".

وشدد على أنه لا مساس بتاريخ شعب، ولا لشتم الجزائريين.

وتشهد العلاقات الفرنسية الجزائرية توترًا بعد تصريحات للرئيس إيمانويل ماكرون نقلتها صحيفة "لوموند" الفرنسية في أكتوبر، رأى فيها أن "الجزائر بُنِيت بعد استقلالها في 1962 على ريع للذاكرة كَرّسه "النظام السياسي- العسكري"، وشكك في وجود أمة جزائرية قبل الاستعمار الفرنسي.

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
الجزائر ترفض القيام بالخطوة الأولى لتخفيف التوتر مع فرنسا
سبق

استبعد الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون، اليوم (السبت)، أن تقوم الجزائر بالخطوة الأولى لمحاولة تخفيف التوتر مع فرنسا، بعد تصريحات الرئيس إيمانويل ماكرون التي انتقد فيها الأمة الجزائرية.

وقال "تبون" في مقابلة مع مجلة "دير شبيغل" الألمانية: "لا أشعر بأي ندم.. أعاد ماكرون فتح نزاع قديم بطريقة غير مفيدة".

وأضاف: "لو قال اليميني المتطرف إيريك زمور شيئًا من هذا القبيل؛ لا يهم، لا أحد ينتبه؛ لكن عندما يعلن رئيس دولة أن الجزائر ليست أمة قائمة بذاتها؛ فهذا أمر خطير للغاية"؛ وفقًا لـ"فرانس 24".

ورأى الرئيس الجزائري أن "ماكرون" "وقف بذلك في صف الذين يبررون الاستعمار".

وشدد على أنه لا مساس بتاريخ شعب، ولا لشتم الجزائريين.

وتشهد العلاقات الفرنسية الجزائرية توترًا بعد تصريحات للرئيس إيمانويل ماكرون نقلتها صحيفة "لوموند" الفرنسية في أكتوبر، رأى فيها أن "الجزائر بُنِيت بعد استقلالها في 1962 على ريع للذاكرة كَرّسه "النظام السياسي- العسكري"، وشكك في وجود أمة جزائرية قبل الاستعمار الفرنسي.

06 نوفمبر 2021 - 1 ربيع الآخر 1443
02:31 PM

الجزائر ترفض القيام بالخطوة الأولى لتخفيف التوتر مع فرنسا

"تبون" أشار إلى أن "ماكرون" يبرر الاستعمار

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
708

استبعد الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون، اليوم (السبت)، أن تقوم الجزائر بالخطوة الأولى لمحاولة تخفيف التوتر مع فرنسا، بعد تصريحات الرئيس إيمانويل ماكرون التي انتقد فيها الأمة الجزائرية.

وقال "تبون" في مقابلة مع مجلة "دير شبيغل" الألمانية: "لا أشعر بأي ندم.. أعاد ماكرون فتح نزاع قديم بطريقة غير مفيدة".

وأضاف: "لو قال اليميني المتطرف إيريك زمور شيئًا من هذا القبيل؛ لا يهم، لا أحد ينتبه؛ لكن عندما يعلن رئيس دولة أن الجزائر ليست أمة قائمة بذاتها؛ فهذا أمر خطير للغاية"؛ وفقًا لـ"فرانس 24".

ورأى الرئيس الجزائري أن "ماكرون" "وقف بذلك في صف الذين يبررون الاستعمار".

وشدد على أنه لا مساس بتاريخ شعب، ولا لشتم الجزائريين.

وتشهد العلاقات الفرنسية الجزائرية توترًا بعد تصريحات للرئيس إيمانويل ماكرون نقلتها صحيفة "لوموند" الفرنسية في أكتوبر، رأى فيها أن "الجزائر بُنِيت بعد استقلالها في 1962 على ريع للذاكرة كَرّسه "النظام السياسي- العسكري"، وشكك في وجود أمة جزائرية قبل الاستعمار الفرنسي.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
12,125
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
11,984
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,094
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,168

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة