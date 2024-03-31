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احتفاءً بخادم الحرمين.. قائمة أكلات تراثية تونسية على "مائدة الرئيس السبسي"

في قصر قرطاج حيث التـاريخ وتزامناً مع اجتمـاعات القمة العربية

أٌقام رئيس الجمهورية التونسية الباجي قائد السبسي، مأدبة غداء رسمية على شرف خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود؛ وذلك بمناسبة زيارته إلى تونس؛ حيث يرأس -يحفظه الله- وفد المملكة في اجتماعات مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة، وقد أقيمت المأدبة في قصر قرطاج الرئاسي، وتنوعت بالعديد من الأكلات التونسية الشهيرة.

وشملت قائمة الطعام مقبلات مختلفة ووجبات لحم الضأن التي تعد من الأكلات المشهورة التراثية في تونس، والتي يرجع أساسها إلى العصور الوسطى، وضمت القائمة سلطة الفلفل المشوي، وخضر مشكلة فوق لب الخرشوف، سلطة الأخطبوط والجمبري الملكي، وبناضج اللحم والبندق، وبريكة بالتن، لحم الضأن المصلي بالأعشاب والعسل، أرز أبيض بمكعبات لحم الضأن والمكسرات، زريقة، كرباتشو غلال ، حلويات تونسية، وشاي بالبندق.

وأٌقيمت المأدبة في قصر قرطاج الرئاسي؛ حيث مقرّ العمل الرسمي والإقامة لرئيس الجمهورية، ويطلّ القصر على شاطئ مدينة قرطاج الأثرية، في الضاحية الشمالية لتونس العاصمة، وكان القصر في عهد الحماية الفرنسية مقرًّا لإقامة الكاتب العام للحكومة التونسية وهو الموظف السامي الفرنسي المكلّف بمراقبة حكومة باي تونس آنذاك.

وبعد الاستقلال وبقرار من الرئيس الحبيب بورقيبة ، أصبح قصراً رئاسيا وكلّف الزعيم بورقيبة المعماري الفرنسي من أصل تونسي أوليفييه كليمون كاكوب بإجراء العديد من التغييرات والتوسعة ، وتجسم الهندسة المعمارية ومواد البناء وزخرفة القصر ومحتوياته ما شهدته تونس من محطات تاريخية وحضارات تعاقبت على أرضها وأسهمت في اثراء وتنوع رصيدها الثقافي والتراثي والمعماري.

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الرئيسية/ المملكة / محليات

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احتفاءً بخادم الحرمين.. قائمة أكلات تراثية تونسية على "مائدة الرئيس السبسي"
سبق

أٌقام رئيس الجمهورية التونسية الباجي قائد السبسي، مأدبة غداء رسمية على شرف خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود؛ وذلك بمناسبة زيارته إلى تونس؛ حيث يرأس -يحفظه الله- وفد المملكة في اجتماعات مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة، وقد أقيمت المأدبة في قصر قرطاج الرئاسي، وتنوعت بالعديد من الأكلات التونسية الشهيرة.

وشملت قائمة الطعام مقبلات مختلفة ووجبات لحم الضأن التي تعد من الأكلات المشهورة التراثية في تونس، والتي يرجع أساسها إلى العصور الوسطى، وضمت القائمة سلطة الفلفل المشوي، وخضر مشكلة فوق لب الخرشوف، سلطة الأخطبوط والجمبري الملكي، وبناضج اللحم والبندق، وبريكة بالتن، لحم الضأن المصلي بالأعشاب والعسل، أرز أبيض بمكعبات لحم الضأن والمكسرات، زريقة، كرباتشو غلال ، حلويات تونسية، وشاي بالبندق.

وأٌقيمت المأدبة في قصر قرطاج الرئاسي؛ حيث مقرّ العمل الرسمي والإقامة لرئيس الجمهورية، ويطلّ القصر على شاطئ مدينة قرطاج الأثرية، في الضاحية الشمالية لتونس العاصمة، وكان القصر في عهد الحماية الفرنسية مقرًّا لإقامة الكاتب العام للحكومة التونسية وهو الموظف السامي الفرنسي المكلّف بمراقبة حكومة باي تونس آنذاك.

وبعد الاستقلال وبقرار من الرئيس الحبيب بورقيبة ، أصبح قصراً رئاسيا وكلّف الزعيم بورقيبة المعماري الفرنسي من أصل تونسي أوليفييه كليمون كاكوب بإجراء العديد من التغييرات والتوسعة ، وتجسم الهندسة المعمارية ومواد البناء وزخرفة القصر ومحتوياته ما شهدته تونس من محطات تاريخية وحضارات تعاقبت على أرضها وأسهمت في اثراء وتنوع رصيدها الثقافي والتراثي والمعماري.

29 مارس 2019 - 22 رجب 1440
05:43 PM
اخر تعديل
31 مارس 2019 - 24 رجب 1440
08:50 AM

احتفاءً بخادم الحرمين.. قائمة أكلات تراثية تونسية على "مائدة الرئيس السبسي"

في قصر قرطاج حيث التـاريخ وتزامناً مع اجتمـاعات القمة العربية

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بدر الجبل - تبوك
1
10,909

أٌقام رئيس الجمهورية التونسية الباجي قائد السبسي، مأدبة غداء رسمية على شرف خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود؛ وذلك بمناسبة زيارته إلى تونس؛ حيث يرأس -يحفظه الله- وفد المملكة في اجتماعات مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة، وقد أقيمت المأدبة في قصر قرطاج الرئاسي، وتنوعت بالعديد من الأكلات التونسية الشهيرة.

وشملت قائمة الطعام مقبلات مختلفة ووجبات لحم الضأن التي تعد من الأكلات المشهورة التراثية في تونس، والتي يرجع أساسها إلى العصور الوسطى، وضمت القائمة سلطة الفلفل المشوي، وخضر مشكلة فوق لب الخرشوف، سلطة الأخطبوط والجمبري الملكي، وبناضج اللحم والبندق، وبريكة بالتن، لحم الضأن المصلي بالأعشاب والعسل، أرز أبيض بمكعبات لحم الضأن والمكسرات، زريقة، كرباتشو غلال ، حلويات تونسية، وشاي بالبندق.

وأٌقيمت المأدبة في قصر قرطاج الرئاسي؛ حيث مقرّ العمل الرسمي والإقامة لرئيس الجمهورية، ويطلّ القصر على شاطئ مدينة قرطاج الأثرية، في الضاحية الشمالية لتونس العاصمة، وكان القصر في عهد الحماية الفرنسية مقرًّا لإقامة الكاتب العام للحكومة التونسية وهو الموظف السامي الفرنسي المكلّف بمراقبة حكومة باي تونس آنذاك.

وبعد الاستقلال وبقرار من الرئيس الحبيب بورقيبة ، أصبح قصراً رئاسيا وكلّف الزعيم بورقيبة المعماري الفرنسي من أصل تونسي أوليفييه كليمون كاكوب بإجراء العديد من التغييرات والتوسعة ، وتجسم الهندسة المعمارية ومواد البناء وزخرفة القصر ومحتوياته ما شهدته تونس من محطات تاريخية وحضارات تعاقبت على أرضها وأسهمت في اثراء وتنوع رصيدها الثقافي والتراثي والمعماري.

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