شاهد .. "سبق" ترصد جهود القطاعات الأمنية بالمدينة في تطبيق منع التجول على مدى ٢٤ ساعة

رصدت "سبق" جهود القطاعات الأمنية بالمدينة المنورة وحضورها ومتابعتها لتطبيق توجيه منع التجول على مدى ٢٤ ساعة، إثر توجيهات وزارة الداخلية اليوم الخميس بمنع التجول؛ حرصاً على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين.

ورصدت عدسة "سبق" خلال جولتها الميدانية في شوارع المدينة المنورة، تمركز الأجهزة الأمنية في مداخل الشوارع والتقاطعات والميادين والنقاط الأمنية لتطبيق أمر منع التجول، وخلوّ الشوارع من المركبات والمارة، مع تجاوب المواطنين والمقيمين بالمدينة المنورة مع منع التجول الذي يأتي في إطار حرص القيادة الرشيدة على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين، والحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وصدر القرار اليوم بمنع التجول في أرجاء مدينتَيْ مكة المكرمة والمدينة المنورة كافة على مدى (24) ساعة يوميًّا على منع ممارسة العمل بأي أنشطة تجارية داخل الأحياء السكنية بمدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، عدا عمل الصيدليات ومحلات بيع المواد التموينية ومحطات الوقود والخدمات البنكية.

وتضمن القرار قصر التنقل بالسيارات داخل الأحياء السكنية في أضيق نطاق، من 6 ص إلى 3 مساءً، على شخص واحد فقط، بالإضافة إلى قائد المركبة، لتقليل المخالطة إلى الحد الأدنى.

وأهابت وزارة الداخلية بجميع المواطنين والمقيمين استخدام خدمات التوصيل السريعة عن طريق تطبيقات الأجهزة الذكية، لطلب الاحتياجات الغذائية والدوائية وغيرها من السلع والخدمات المستثناة، وتوصيلها إلى المنازل.

وكان مصدر مسؤول بوزارة الداخلية صرّح بأنه في إطار الجهود التي تقوم بها المملكة في مواجهة جائحة فيروس "كورونا"، وتنفيذًا لتوصيات الجهات الصحية المختصة برفع درجة التدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية بمدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، للحفاظ على صحة المواطنين والمقيمين فيها وسلامتهم؛ فقد تقرّر منع التجول في أرجاء مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة كافة على مدى (24) ساعة يوميًّا، مع استمرار منع الدخول إليها أو الخروج منها، وذلك اعتبارًا من تاريخه وحتى إشعار آخر.

ولا يشمل منع الدخول والخروج الفئات المستثناة من منسوبي القطاعات الحيوية في القطاعين العام والخاص، الذين تتطلّب أعمالهم الاستمرار في أدائها أثناء فترة المنع، وذلك بحسب ما ورد في الأمر الملكي الكريم رقم 45942 وتاريخ 8/ 8/ 1441هـ.