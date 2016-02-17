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"تعليم ظهران الجنوب" تحتفي بيوم التأسيس.. الاثنين المقبل

لتجسيد الاعتزاز بالجذور الراسخة لهذه الدولة العظيمة

تحتفي إدارة التعليم بمحافظة ظهران الجنوب، يوم الاثنين المقبل ١٤٤٣/٧/٢٠هـ، بيوم التأسيس، على مسرح لجنة التنمية الاجتماعية، بتنظيم من قسم النشاط الطلابي للبنين والبنات.

وأوضح مدير التعليم المكلف طارق علي آل فرحان، أن الاحتفال يجسد الاعتزاز بالجذور الراسخة لهذه الدولة العظيمة، وارتباط مواطنيها الوثيق بقادتها منذ عهد الإمام محمد بن سعود، وبداية تأسيسه للدولة السعودية الأولى وعاصمتها الدرعية.

وكذا تعزيز القيم والمعاني المرتبطة بهذه المناسبة، وترسيخ الاعتزاز بالإرث الثقافي والاجتماعي للدولة ومجتمعها، ونشر الوعي والمعرفة لدى النشء، والولاء للقيادة الرشيدة -أيدها الله- والافتخار بتاريخ الوطن العظيم، وحضارته وتراثه ورموزه وقيمه الوطنية الراسخة.

وقال "آل فرحان": إن الاحتفال يتضمن ثلاث لوحات تحكي تأسيس الدولة السعودية الأولى والثانية والدولة السعودية في وقتنا الحالي، ومعرضًا فنيًا.

فضلًا عن الاحتفالات التي تنفذ في كل مدرسة، وما تتضمنه من مناشط ومسابقات وفعاليات تُعنى بالتعريف بيوم التأسيس والاعتزاز بجذور الدولة الراسخة، وغرس قيم المواطنة والانتماء لدى الطلاب والطالبات خصوصًا، وفئات المجتمع التعليمي عمومًا.

يوم التأسيس

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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"تعليم ظهران الجنوب" تحتفي بيوم التأسيس.. الاثنين المقبل
سبق

تحتفي إدارة التعليم بمحافظة ظهران الجنوب، يوم الاثنين المقبل ١٤٤٣/٧/٢٠هـ، بيوم التأسيس، على مسرح لجنة التنمية الاجتماعية، بتنظيم من قسم النشاط الطلابي للبنين والبنات.

وأوضح مدير التعليم المكلف طارق علي آل فرحان، أن الاحتفال يجسد الاعتزاز بالجذور الراسخة لهذه الدولة العظيمة، وارتباط مواطنيها الوثيق بقادتها منذ عهد الإمام محمد بن سعود، وبداية تأسيسه للدولة السعودية الأولى وعاصمتها الدرعية.

وكذا تعزيز القيم والمعاني المرتبطة بهذه المناسبة، وترسيخ الاعتزاز بالإرث الثقافي والاجتماعي للدولة ومجتمعها، ونشر الوعي والمعرفة لدى النشء، والولاء للقيادة الرشيدة -أيدها الله- والافتخار بتاريخ الوطن العظيم، وحضارته وتراثه ورموزه وقيمه الوطنية الراسخة.

وقال "آل فرحان": إن الاحتفال يتضمن ثلاث لوحات تحكي تأسيس الدولة السعودية الأولى والثانية والدولة السعودية في وقتنا الحالي، ومعرضًا فنيًا.

فضلًا عن الاحتفالات التي تنفذ في كل مدرسة، وما تتضمنه من مناشط ومسابقات وفعاليات تُعنى بالتعريف بيوم التأسيس والاعتزاز بجذور الدولة الراسخة، وغرس قيم المواطنة والانتماء لدى الطلاب والطالبات خصوصًا، وفئات المجتمع التعليمي عمومًا.

17 فبراير 2022 - 16 رجب 1443
07:19 PM
اخر تعديل
17 فبراير 2022 - 16 رجب 1443
08:02 PM

"تعليم ظهران الجنوب" تحتفي بيوم التأسيس.. الاثنين المقبل

لتجسيد الاعتزاز بالجذور الراسخة لهذه الدولة العظيمة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تحتفي إدارة التعليم بمحافظة ظهران الجنوب، يوم الاثنين المقبل ١٤٤٣/٧/٢٠هـ، بيوم التأسيس، على مسرح لجنة التنمية الاجتماعية، بتنظيم من قسم النشاط الطلابي للبنين والبنات.

وأوضح مدير التعليم المكلف طارق علي آل فرحان، أن الاحتفال يجسد الاعتزاز بالجذور الراسخة لهذه الدولة العظيمة، وارتباط مواطنيها الوثيق بقادتها منذ عهد الإمام محمد بن سعود، وبداية تأسيسه للدولة السعودية الأولى وعاصمتها الدرعية.

وكذا تعزيز القيم والمعاني المرتبطة بهذه المناسبة، وترسيخ الاعتزاز بالإرث الثقافي والاجتماعي للدولة ومجتمعها، ونشر الوعي والمعرفة لدى النشء، والولاء للقيادة الرشيدة -أيدها الله- والافتخار بتاريخ الوطن العظيم، وحضارته وتراثه ورموزه وقيمه الوطنية الراسخة.

وقال "آل فرحان": إن الاحتفال يتضمن ثلاث لوحات تحكي تأسيس الدولة السعودية الأولى والثانية والدولة السعودية في وقتنا الحالي، ومعرضًا فنيًا.

فضلًا عن الاحتفالات التي تنفذ في كل مدرسة، وما تتضمنه من مناشط ومسابقات وفعاليات تُعنى بالتعريف بيوم التأسيس والاعتزاز بجذور الدولة الراسخة، وغرس قيم المواطنة والانتماء لدى الطلاب والطالبات خصوصًا، وفئات المجتمع التعليمي عمومًا.

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