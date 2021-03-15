النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"محافظ الليث" يتفقد عددًا من المشاريع ويحث على استكمال المتبقي منها

أبرزها مشروع تطوير طريق الملك سلمان وتصريف مياه الأمطار بشارع عكرمة

تفقد محافظ الليث الدكتور فيصل الحازمي صباح اليوم الاثنين عددًا من المشاريع بالمحافظة، يرافقه رئيس بلدية الليث المهندس عبدالعزيز المالكي، ورئيس المجلس البلدي فايز المهداوي.

تم خلال الزيارة الوقوف على مشروع تطوير طريق الملك سلمان، ومشروع تصريف مياه الأمطار بشارع عكرمة. كما تم الوقوف على أحد الأراضي المخصصة لإقامة المهرجانات والمناسبات .

وأشاد الحازمي بالأعمال المنجزة وحث المقاولين على استكمال المشاريع وفق ما خطط لها .

يذكر أن بلدية الليث قد انتهت مؤخرًا من تشغيل أكثر من 600 عمود إنارة بالطريق الدولي وبعض أحياء المحافظة، بالإضافة إلى إعادة سفلتة بعض شوارع الأحياء، كما تقوم حاليًا بتنفيذ أعمال السفلتة والإنارة بقرية طفيل ومركزي السعدية وسعيا، وقد بلغت قيمة تلك المشاريع حوالي 15 مليون ريال .

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"محافظ الليث" يتفقد عددًا من المشاريع ويحث على استكمال المتبقي منها
سبق

تفقد محافظ الليث الدكتور فيصل الحازمي صباح اليوم الاثنين عددًا من المشاريع بالمحافظة، يرافقه رئيس بلدية الليث المهندس عبدالعزيز المالكي، ورئيس المجلس البلدي فايز المهداوي.

تم خلال الزيارة الوقوف على مشروع تطوير طريق الملك سلمان، ومشروع تصريف مياه الأمطار بشارع عكرمة. كما تم الوقوف على أحد الأراضي المخصصة لإقامة المهرجانات والمناسبات .

وأشاد الحازمي بالأعمال المنجزة وحث المقاولين على استكمال المشاريع وفق ما خطط لها .

يذكر أن بلدية الليث قد انتهت مؤخرًا من تشغيل أكثر من 600 عمود إنارة بالطريق الدولي وبعض أحياء المحافظة، بالإضافة إلى إعادة سفلتة بعض شوارع الأحياء، كما تقوم حاليًا بتنفيذ أعمال السفلتة والإنارة بقرية طفيل ومركزي السعدية وسعيا، وقد بلغت قيمة تلك المشاريع حوالي 15 مليون ريال .

15 مارس 2021 - 2 شعبان 1442
02:17 PM

"محافظ الليث" يتفقد عددًا من المشاريع ويحث على استكمال المتبقي منها

أبرزها مشروع تطوير طريق الملك سلمان وتصريف مياه الأمطار بشارع عكرمة

A A A
عوض الفهمي - الليث
0
490

تفقد محافظ الليث الدكتور فيصل الحازمي صباح اليوم الاثنين عددًا من المشاريع بالمحافظة، يرافقه رئيس بلدية الليث المهندس عبدالعزيز المالكي، ورئيس المجلس البلدي فايز المهداوي.

تم خلال الزيارة الوقوف على مشروع تطوير طريق الملك سلمان، ومشروع تصريف مياه الأمطار بشارع عكرمة. كما تم الوقوف على أحد الأراضي المخصصة لإقامة المهرجانات والمناسبات .

وأشاد الحازمي بالأعمال المنجزة وحث المقاولين على استكمال المشاريع وفق ما خطط لها .

يذكر أن بلدية الليث قد انتهت مؤخرًا من تشغيل أكثر من 600 عمود إنارة بالطريق الدولي وبعض أحياء المحافظة، بالإضافة إلى إعادة سفلتة بعض شوارع الأحياء، كما تقوم حاليًا بتنفيذ أعمال السفلتة والإنارة بقرية طفيل ومركزي السعدية وسعيا، وقد بلغت قيمة تلك المشاريع حوالي 15 مليون ريال .

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
10,088
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
12,243
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
29,048
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
30,415

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

التحكيم "ماشـــي صح"..!!

التحكيم "ماشـــي صح"..!!

محمد الصيعري
تغريدة وزير

تغريدة وزير

محمد الفرج
ساعةُ الغضب السعودي بِلا عقارِب!!

ساعةُ الغضب السعودي بِلا عقارِب!!

عبدالمحسن الحارثي
القانون هو الحل

القانون هو الحل

مها الجبر
"سبعة صنائع والعامل ضائع"!!

"سبعة صنائع والعامل ضائع"!!

علي آل شرمة
إنهم لم يتعلموا

إنهم لم يتعلموا

حسن آل عمره
المملكة والتقرير الأمريكي!!

المملكة والتقرير الأمريكي!!

غسان محمد عسيلان
كانت وما زالت!

كانت وما زالت!

سعد آل حماد
ضحايا التستر!!!

ضحايا التستر!!!

عبدالغني الشيخ
الضرورة المُهمَلة!

الضرورة المُهمَلة!

مها الجبر

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

العلاقات الأمريكية - الحوثية.. ماذا خلف الدعوات اللطيفة والمزاعم الإنسانية وتجاهل مصالح الحلفاء؟
العلاقات الأمريكية - الحوثية.. ماذا خلف الدعوات اللطيفة والمزاعم الإنسانية وتجاهل مصالح الحلفاء؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة