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متوفىً داخل مركبته.. العثور على والد الشهيد "الثبيتي" بعد اختفائه 7 أيام

تعرف عليه نجله في ثلاجة الموتى بعدما انتقل من الطائف للمدينة ويسأل الدعاء

عثرت الجهات الأمنية بمنطقة المدينة المنورة على المواطن "عابد بن عبدالله حامد الثبيتي" (58 عاماً)، متوفىً داخل مركبته وفاةً طبيعية، بعد سبعة أيام من اختفائه، والذي كان قد بدأ بخروجه من منزله الكائن في الطائف بتاريخ 5/ 2/ 2021م، من الأسبوع الماضي.

أبناء المفقود كانوا قد أبلغوا بداية اختفاء والدهم الشرطة في الطائف، والتي بدورها نشرت تعميماً عن المفقود للبحث عنه، فيما سُجلت مخالفتا سرعة مرورية على مركبته التي يقودها من نوع "هونداي ستنافيه"، موديل 2016، عن طريق نظام ساهر بعد اختفائه؛ إحداهما في مكة المكرمة والأخرى في المدينة المنورة.

وكان "الثبيتي" يُعاني من مرض الشلل الرعاش والسكري، وهو والد الشهيد "عبدالله بن عابد الثبيتي"، والذي استُشهد عام 1439هـ في اليمن.

وقد تعرف ابن المتوفى "علاء" الذي كان قد انتقل من الطائف للمدينة المنورة على والده بثلاجة الموتى، وأكد لـ"سبق" أنهم راضون بالقضاء والقدر، سائلاً الله عز وجل أن يتغمد والدهم بالرحمة والمغفرة، طالباً من جميع المتابعين وقراء "سبق" الدعاء لوالده، وأنه يتقبل العزاء على جواله رقم: (‏0555803674).

الجهات الأمنية منطقة المدينة المنورة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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متوفىً داخل مركبته.. العثور على والد الشهيد "الثبيتي" بعد اختفائه 7 أيام
سبق

عثرت الجهات الأمنية بمنطقة المدينة المنورة على المواطن "عابد بن عبدالله حامد الثبيتي" (58 عاماً)، متوفىً داخل مركبته وفاةً طبيعية، بعد سبعة أيام من اختفائه، والذي كان قد بدأ بخروجه من منزله الكائن في الطائف بتاريخ 5/ 2/ 2021م، من الأسبوع الماضي.

أبناء المفقود كانوا قد أبلغوا بداية اختفاء والدهم الشرطة في الطائف، والتي بدورها نشرت تعميماً عن المفقود للبحث عنه، فيما سُجلت مخالفتا سرعة مرورية على مركبته التي يقودها من نوع "هونداي ستنافيه"، موديل 2016، عن طريق نظام ساهر بعد اختفائه؛ إحداهما في مكة المكرمة والأخرى في المدينة المنورة.

وكان "الثبيتي" يُعاني من مرض الشلل الرعاش والسكري، وهو والد الشهيد "عبدالله بن عابد الثبيتي"، والذي استُشهد عام 1439هـ في اليمن.

وقد تعرف ابن المتوفى "علاء" الذي كان قد انتقل من الطائف للمدينة المنورة على والده بثلاجة الموتى، وأكد لـ"سبق" أنهم راضون بالقضاء والقدر، سائلاً الله عز وجل أن يتغمد والدهم بالرحمة والمغفرة، طالباً من جميع المتابعين وقراء "سبق" الدعاء لوالده، وأنه يتقبل العزاء على جواله رقم: (‏0555803674).

12 فبراير 2021 - 30 جمادى الآخر 1442
04:15 PM

متوفىً داخل مركبته.. العثور على والد الشهيد "الثبيتي" بعد اختفائه 7 أيام

تعرف عليه نجله في ثلاجة الموتى بعدما انتقل من الطائف للمدينة ويسأل الدعاء

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فهد العتيبي - الطائف
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9,873

عثرت الجهات الأمنية بمنطقة المدينة المنورة على المواطن "عابد بن عبدالله حامد الثبيتي" (58 عاماً)، متوفىً داخل مركبته وفاةً طبيعية، بعد سبعة أيام من اختفائه، والذي كان قد بدأ بخروجه من منزله الكائن في الطائف بتاريخ 5/ 2/ 2021م، من الأسبوع الماضي.

أبناء المفقود كانوا قد أبلغوا بداية اختفاء والدهم الشرطة في الطائف، والتي بدورها نشرت تعميماً عن المفقود للبحث عنه، فيما سُجلت مخالفتا سرعة مرورية على مركبته التي يقودها من نوع "هونداي ستنافيه"، موديل 2016، عن طريق نظام ساهر بعد اختفائه؛ إحداهما في مكة المكرمة والأخرى في المدينة المنورة.

وكان "الثبيتي" يُعاني من مرض الشلل الرعاش والسكري، وهو والد الشهيد "عبدالله بن عابد الثبيتي"، والذي استُشهد عام 1439هـ في اليمن.

وقد تعرف ابن المتوفى "علاء" الذي كان قد انتقل من الطائف للمدينة المنورة على والده بثلاجة الموتى، وأكد لـ"سبق" أنهم راضون بالقضاء والقدر، سائلاً الله عز وجل أن يتغمد والدهم بالرحمة والمغفرة، طالباً من جميع المتابعين وقراء "سبق" الدعاء لوالده، وأنه يتقبل العزاء على جواله رقم: (‏0555803674).

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