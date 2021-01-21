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تعليم محايل عسير: تسجيل طلاب الصف الأول الابتدائي.. الأحد المقبل

للمستجدين خلال العام الدراسي 1443هـ

أنهت إدارة تعليم محايل عسير، استعداداتها للبدء في تسجيل الطلاب والطالبات المستجدين في الصف الأول الابتدائي للعام الدراسي المقبل، والذي يشمل ثماني فئات أعلنتها الإدارة والتي تبدأ الأحد المقبل.

وعقد مدير التعليم بمحافظة محايل عسير منصور بن عبدالله آلشريم، اجتماعًا بالقيادات للشؤون التعليمية وقادة وقائدات المدارس والأقسام ذات العلاقة، منتصف الأسبوع الجاري، حثهم من خلاله على السير وفق الخطة الزمنية المقررة للتسجيل والقبول.

وأكد أهمية مواصلة تنفيذ مبادرة إدارة التعليم في تسجيل أبناء الشهداء والمرابطين وأبناء المعلمين والمعلمات المتوفين، رحمهم الله.

ومن جانبه أشار مدير التقويم والقبول إبراهيم بن عبد الرحمن الراجحي، إلى إنهاء كل الإجراءات النظامية؛ حيث شُكلت لجنة القبول والتسجيل الرئيسة في الإدارة ولجان القبول والتسجيل الفرعية في جميع مكاتب التعليم.

وقال: تم التعميم على الميدان التربوي بالخطة الزمنية للقبول والتسجيل وإعداد عدد من المنشورات التوعوية بالخطة الزمنية وتحديد التوقيت لكل فئة وتفعيل عملية التسجيل في برنامج ونظام "نور".

وفي جانب التوعية والتثقيف للمجتمع جرى توزيع المنشورات في الأماكن العامة وعمل لوحات توعوية لتعريف أولياء الأمور بآلية التسجيل والقبول والخطة الزمنية.

وأضاف "الراجحي" أن فرق الدعم والمساندة جاهزة لتقديم الدعم الفني لأولياء الأمور، بالتعاون مع تقنية المعلومات، إلى جانب التعاون مع التخطيط المدرسي والأقسام ذات العلاقة في تحديد الشواغر.

وأوضح أن كل الحسابات الرسمية لإدارة تعليم محايل عسير، لنشر جميع المنشورات التوعوية والخطة الزمنية للقبول والتسجيل لطلاب الصف الأول الابتدائي للعام الدراسي 1443هـ.

يذكر أن وزارة التعليم قد أعلنت الأحد المقبل، الموافق الحادي عشر من شهر جمادى الآخر، موعدًا لبدء تسجيل الطلاب والطالبات المستجدين في الصف الأول الابتدائي للعام الدراسي القادم 1443هـ.

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تعليم محايل عسير: تسجيل طلاب الصف الأول الابتدائي.. الأحد المقبل
سبق

أنهت إدارة تعليم محايل عسير، استعداداتها للبدء في تسجيل الطلاب والطالبات المستجدين في الصف الأول الابتدائي للعام الدراسي المقبل، والذي يشمل ثماني فئات أعلنتها الإدارة والتي تبدأ الأحد المقبل.

وعقد مدير التعليم بمحافظة محايل عسير منصور بن عبدالله آلشريم، اجتماعًا بالقيادات للشؤون التعليمية وقادة وقائدات المدارس والأقسام ذات العلاقة، منتصف الأسبوع الجاري، حثهم من خلاله على السير وفق الخطة الزمنية المقررة للتسجيل والقبول.

وأكد أهمية مواصلة تنفيذ مبادرة إدارة التعليم في تسجيل أبناء الشهداء والمرابطين وأبناء المعلمين والمعلمات المتوفين، رحمهم الله.

ومن جانبه أشار مدير التقويم والقبول إبراهيم بن عبد الرحمن الراجحي، إلى إنهاء كل الإجراءات النظامية؛ حيث شُكلت لجنة القبول والتسجيل الرئيسة في الإدارة ولجان القبول والتسجيل الفرعية في جميع مكاتب التعليم.

وقال: تم التعميم على الميدان التربوي بالخطة الزمنية للقبول والتسجيل وإعداد عدد من المنشورات التوعوية بالخطة الزمنية وتحديد التوقيت لكل فئة وتفعيل عملية التسجيل في برنامج ونظام "نور".

وفي جانب التوعية والتثقيف للمجتمع جرى توزيع المنشورات في الأماكن العامة وعمل لوحات توعوية لتعريف أولياء الأمور بآلية التسجيل والقبول والخطة الزمنية.

وأضاف "الراجحي" أن فرق الدعم والمساندة جاهزة لتقديم الدعم الفني لأولياء الأمور، بالتعاون مع تقنية المعلومات، إلى جانب التعاون مع التخطيط المدرسي والأقسام ذات العلاقة في تحديد الشواغر.

وأوضح أن كل الحسابات الرسمية لإدارة تعليم محايل عسير، لنشر جميع المنشورات التوعوية والخطة الزمنية للقبول والتسجيل لطلاب الصف الأول الابتدائي للعام الدراسي 1443هـ.

يذكر أن وزارة التعليم قد أعلنت الأحد المقبل، الموافق الحادي عشر من شهر جمادى الآخر، موعدًا لبدء تسجيل الطلاب والطالبات المستجدين في الصف الأول الابتدائي للعام الدراسي القادم 1443هـ.

21 يناير 2021 - 8 جمادى الآخر 1442
07:47 PM

تعليم محايل عسير: تسجيل طلاب الصف الأول الابتدائي.. الأحد المقبل

للمستجدين خلال العام الدراسي 1443هـ

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عبدالعزيز الشهري - محايل عسير
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أنهت إدارة تعليم محايل عسير، استعداداتها للبدء في تسجيل الطلاب والطالبات المستجدين في الصف الأول الابتدائي للعام الدراسي المقبل، والذي يشمل ثماني فئات أعلنتها الإدارة والتي تبدأ الأحد المقبل.

وعقد مدير التعليم بمحافظة محايل عسير منصور بن عبدالله آلشريم، اجتماعًا بالقيادات للشؤون التعليمية وقادة وقائدات المدارس والأقسام ذات العلاقة، منتصف الأسبوع الجاري، حثهم من خلاله على السير وفق الخطة الزمنية المقررة للتسجيل والقبول.

وأكد أهمية مواصلة تنفيذ مبادرة إدارة التعليم في تسجيل أبناء الشهداء والمرابطين وأبناء المعلمين والمعلمات المتوفين، رحمهم الله.

ومن جانبه أشار مدير التقويم والقبول إبراهيم بن عبد الرحمن الراجحي، إلى إنهاء كل الإجراءات النظامية؛ حيث شُكلت لجنة القبول والتسجيل الرئيسة في الإدارة ولجان القبول والتسجيل الفرعية في جميع مكاتب التعليم.

وقال: تم التعميم على الميدان التربوي بالخطة الزمنية للقبول والتسجيل وإعداد عدد من المنشورات التوعوية بالخطة الزمنية وتحديد التوقيت لكل فئة وتفعيل عملية التسجيل في برنامج ونظام "نور".

وفي جانب التوعية والتثقيف للمجتمع جرى توزيع المنشورات في الأماكن العامة وعمل لوحات توعوية لتعريف أولياء الأمور بآلية التسجيل والقبول والخطة الزمنية.

وأضاف "الراجحي" أن فرق الدعم والمساندة جاهزة لتقديم الدعم الفني لأولياء الأمور، بالتعاون مع تقنية المعلومات، إلى جانب التعاون مع التخطيط المدرسي والأقسام ذات العلاقة في تحديد الشواغر.

وأوضح أن كل الحسابات الرسمية لإدارة تعليم محايل عسير، لنشر جميع المنشورات التوعوية والخطة الزمنية للقبول والتسجيل لطلاب الصف الأول الابتدائي للعام الدراسي 1443هـ.

يذكر أن وزارة التعليم قد أعلنت الأحد المقبل، الموافق الحادي عشر من شهر جمادى الآخر، موعدًا لبدء تسجيل الطلاب والطالبات المستجدين في الصف الأول الابتدائي للعام الدراسي القادم 1443هـ.

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