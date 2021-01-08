"أسوشيتد برس": استقالة قائد شرطة الكابيتول على خلفية اقتحام الكونغرس

تدخل حيز التنفيذ اعتباراً من 16 يناير

قالت وكالة "أسوشيتد برس"، إن قائد شرطة الكابيتول ستيفن سوند، سيترك منصبه على خلفية تعرض مقر الكونغرس للاقتحام على أيدي مئات من أنصار الرئيس دونالد ترامب يوم الأربعاء.

ونقلت وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية عن شخص مطلع على قرار "سوند"؛ أن استقالة قائد شرطة الكابيتول تدخل حيز التنفيذ اعتباراً من 16 يناير، مشيرة إلى أن القرار يأتي بعد دعوة رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي؛ لسوند؛ إلى ترك منصبه.

ودافع "سوند"؛ وهو ضابط سابق في شرطة واشنطن، عن طريقة تعامل شرطة الكابيتول مع حادث اقتحام المبنى، مشدداً على أن ضباطه تصدّوا بشجاعة بالغة لآلاف المشاغبين الذين اعتدوا عليهم بأنابيب معدنية ومواد كيميائية وأدوات أخرى.

وقال "سوند": إن ما حصل يمثل حادثة غير مسبوقة خلال خدمته المستمرة لـ30 عاماً في أجهزة إنفاذ القانون في واشنطن، مؤكداً أن تلك الأحداث "لم تكن مظاهرة احتجاجية بل أعمال شغب.

وتابع: "تصرفات ضباط شرطة الكابيتول كانت بطولية، نظراً لصعوبة الوضع الذي واجهوه".