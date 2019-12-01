الاستحقاق والحجز الفوري أبرز الخدمات التي يتيحها تطبيق "سكني"

يمثل نقلة تقنية نوعية

أطلق برنامج "سكني" التابع لوزارة الإسكان، منصته الإلكترونية الجديدة التي تشتمل على الموقع الإلكتروني (sakani.housing.sa)، إضافة إلى تطبيق "سكني" للأجهزة الذكية، حيث توفر المنصة الجديدة عدداً من الخدمات والتسهيلات التي من شأنها تمكين المستفيدين من الحصول على الخيار السكني المناسب المتوافق مع رغباتهم وقدراتهم بكل سهولة ويسر.

ويأتي من بين أبرز الخدمات التي أتاحتها منصة "سكني" الإلكترونية خدمة الاستحقاق الفوري التي تتيح إمكانية تسجيل الأسر التي تنطبق عليها شروط الدعم السكني وظهور حالة الاستحقاق بشكل فوري، بما يمكّنها من الحصول على الخيار السكني دون الحاجة إلى الانتظار، وكذلك استعراض الخيارات والمشاريع وتفاصيلها من حيث مواقعها ونماذجها وأسعارها، إلى جانب الحجز الفوري لها، وأيضاً الحصول العروض التمويلية على المشاريع واختيار الجهة التمويلية الأنسب، وحجز واختيار الأراضي المجانية وتوقيع عقودها إلكترونياً، وغيرها من الخدمات الأخرى.

وتوفر المنصة كل الخيارات والحلول السكنية التي يوفرها برنامج "سكني" للمستفيدين، والتي تشمل الوحدات السكنية ضمن مشاريع الوزارة الجاهزة، وكذلك المشاريع تحت الإنشاء بالشراكة مع المطورين العقاريين، والتي تصل إلى 69 مشروعاً توفر 125 ألف وحدة سكنية متنوعة، والأراضي المجانية، والقروض العقارية المدعومة التي تتيح الاستفادة من شراء الوحدات السكنية الجاهزة وتحت الإنشاء، والبناء الذاتي، إضافة إلى إمكانية الاستفادة من المبادرات والخدمات الأخرى مثل القرض الإضافي الحسن للعسكريين ولمن تجاوزوا سن الخمسين عاماً، وتحمل الدولة لضريبة القيمة المضافة عن المسكن الأول، ودعم تجديد المسكن، والتسجيل في خدمة المستشار العقاري واستعراض أفضل الخيارات التمويلية وغيرها من الخدمات الأخرى التي يحرص برنامج "سكني" على توفيرها للمواطنين المستفيدين؛ لتسهيل تملكهم ورفع نسبته تماشياً مع أهداف "برنامج الإسكان" أحد برامج رؤية المملكة 2030.

وتعد الخدمات الجديدة التي أتاحها برنامج "سكني" للمستفيدين عبر منصته الإلكترونية، امتداداً للخدمات المتنوعة التي يحرص البرنامج على إضافته في إطار العمل على التطوير المستمر للبرنامج وتلبية رغبات وتطلعات مستفيديه، حيث تختصر المنصة الجديدة الوقت والجهد على المستفيدين وتتيح الاستفادة من مختلف الخيارات بأسهل الطرق وأسرعها ضمن إجراءات تمتاز بمرونتها من خلال الموقع الإلكتروني وتطبيق الأجهزة الذكية.

وكان برنامج "سكني" حقق خلال الفترة الماضية أرقاماً قياسية منذ إطلاقه حتى الآن، فيما استفاد من خدماته منذ مطلع العام الجاري حتى نوفمبر الماضي أكثر من 208 آلاف أسرة، منها 70 ألف أسرة سكنت منازلها.