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قبل مناقشة عزله.. ترامب يدعو "جميع" الأمريكيين بالتهدئة والابتعاد عن العنف

الديمقراطيون أقاموا جلسة تصويت لتجريده من منصبه قبل أسبوع من انتهاء مدته

دعا الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته، دونالد ترامب، يوم الأربعاء "جميع الأمريكيين"إلى الهدوء تزامنًا مع مناقشة مجلس النواب توجيه اتهام جديد إليه، على خلفية أحداث الكونغرس الدامية، وفق سكاي نيوز عربية.

وتفصيلاً، قال ترامب في بيان مقتضب "في ضوء تقارير عن مزيدٍ من التظاهرات، أطالبكم بعدم اللجوء إلى العنف وعدم انتهاك القانون وعدم (ممارسة) التخريب من أي نوع".

وأضاف "ليس هذا ما نمثله وليس هذا ما تمثله أمريكا. أدعو جميع الأمريكيين إلى المساعدة في تهدئة التوترات".

وعلى خلفية أحداث الشغب، دعا الديمقراطيون إلى إقامة جلسة تصويت على عزل ترامب في مجلس النواب، يوم الأربعاء، لكن تجريد الرئيس من منصبه يبدو أمرًا متعذرًا، في الوقت الحالي، إذ لم يتبق لترامب سوى نحو أسبوع في البيت الأبيض.

وفي حال موافقة مجلس النواب على توجيه صك اتهام لترامب، فإن مجلس الشيوخ الحالي الذي يتولى مثل هذه المحاكمات، لن يتسلمه إلا في التاسع عشر من يناير الجاري، أي قبل يوم فقط من انقضاء ولاية ترامب.

وقالت رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي، يوم الأربعاء، إن الرئيس المنتهية ولايته، دونالد ترامب، هو المسؤول عن تحريض من اقتحموا الكونغرس في السادس من يناير الجاري، من أجل عرقلة التصديق على نتائج الانتخابات الرئاسية.

وأكدت بيلوسي، أنه من الواجب أن يصوت مجلس النواب على عزل ترامب، لأنه مسؤول عن الأحداث العنيفة التي أسفرت عن وقوع خمسة قتلى.

وصرّحت بيلوسي خلال جلسة بشأن عزل الرئيس في مجلس النواب، بأن الحقيقة والمحاسبة أمران مهمان، مضيفة أن الرئيس زج بالمتمردين وأعداء الحرية.

وأضافت أن ترامب استخدم من وصفتهم بـ"المتمردين" من أجل غاية شخصية، وهي البقاء في السلطة، بعدما خسر انتخابات الرئاسة في نوفمبر الماضي.

ووصفت بيلوسي ترامب بالساعي إلى تغيير إرادة الشعب الأمريكي، مضيفة أنه يخوض حربًا ضد قرنين ونصف القرن من الديمقراطية.

الرئيسية/ أخبار العالم

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قبل مناقشة عزله.. ترامب يدعو "جميع" الأمريكيين بالتهدئة والابتعاد عن العنف
سبق

دعا الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته، دونالد ترامب، يوم الأربعاء "جميع الأمريكيين"إلى الهدوء تزامنًا مع مناقشة مجلس النواب توجيه اتهام جديد إليه، على خلفية أحداث الكونغرس الدامية، وفق سكاي نيوز عربية.

وتفصيلاً، قال ترامب في بيان مقتضب "في ضوء تقارير عن مزيدٍ من التظاهرات، أطالبكم بعدم اللجوء إلى العنف وعدم انتهاك القانون وعدم (ممارسة) التخريب من أي نوع".

وأضاف "ليس هذا ما نمثله وليس هذا ما تمثله أمريكا. أدعو جميع الأمريكيين إلى المساعدة في تهدئة التوترات".

وعلى خلفية أحداث الشغب، دعا الديمقراطيون إلى إقامة جلسة تصويت على عزل ترامب في مجلس النواب، يوم الأربعاء، لكن تجريد الرئيس من منصبه يبدو أمرًا متعذرًا، في الوقت الحالي، إذ لم يتبق لترامب سوى نحو أسبوع في البيت الأبيض.

وفي حال موافقة مجلس النواب على توجيه صك اتهام لترامب، فإن مجلس الشيوخ الحالي الذي يتولى مثل هذه المحاكمات، لن يتسلمه إلا في التاسع عشر من يناير الجاري، أي قبل يوم فقط من انقضاء ولاية ترامب.

وقالت رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي، يوم الأربعاء، إن الرئيس المنتهية ولايته، دونالد ترامب، هو المسؤول عن تحريض من اقتحموا الكونغرس في السادس من يناير الجاري، من أجل عرقلة التصديق على نتائج الانتخابات الرئاسية.

وأكدت بيلوسي، أنه من الواجب أن يصوت مجلس النواب على عزل ترامب، لأنه مسؤول عن الأحداث العنيفة التي أسفرت عن وقوع خمسة قتلى.

وصرّحت بيلوسي خلال جلسة بشأن عزل الرئيس في مجلس النواب، بأن الحقيقة والمحاسبة أمران مهمان، مضيفة أن الرئيس زج بالمتمردين وأعداء الحرية.

وأضافت أن ترامب استخدم من وصفتهم بـ"المتمردين" من أجل غاية شخصية، وهي البقاء في السلطة، بعدما خسر انتخابات الرئاسة في نوفمبر الماضي.

ووصفت بيلوسي ترامب بالساعي إلى تغيير إرادة الشعب الأمريكي، مضيفة أنه يخوض حربًا ضد قرنين ونصف القرن من الديمقراطية.

13 يناير 2021 - 29 جمادى الأول 1442
11:54 PM

قبل مناقشة عزله.. ترامب يدعو "جميع" الأمريكيين بالتهدئة والابتعاد عن العنف

الديمقراطيون أقاموا جلسة تصويت لتجريده من منصبه قبل أسبوع من انتهاء مدته

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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دعا الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته، دونالد ترامب، يوم الأربعاء "جميع الأمريكيين"إلى الهدوء تزامنًا مع مناقشة مجلس النواب توجيه اتهام جديد إليه، على خلفية أحداث الكونغرس الدامية، وفق سكاي نيوز عربية.

وتفصيلاً، قال ترامب في بيان مقتضب "في ضوء تقارير عن مزيدٍ من التظاهرات، أطالبكم بعدم اللجوء إلى العنف وعدم انتهاك القانون وعدم (ممارسة) التخريب من أي نوع".

وأضاف "ليس هذا ما نمثله وليس هذا ما تمثله أمريكا. أدعو جميع الأمريكيين إلى المساعدة في تهدئة التوترات".

وعلى خلفية أحداث الشغب، دعا الديمقراطيون إلى إقامة جلسة تصويت على عزل ترامب في مجلس النواب، يوم الأربعاء، لكن تجريد الرئيس من منصبه يبدو أمرًا متعذرًا، في الوقت الحالي، إذ لم يتبق لترامب سوى نحو أسبوع في البيت الأبيض.

وفي حال موافقة مجلس النواب على توجيه صك اتهام لترامب، فإن مجلس الشيوخ الحالي الذي يتولى مثل هذه المحاكمات، لن يتسلمه إلا في التاسع عشر من يناير الجاري، أي قبل يوم فقط من انقضاء ولاية ترامب.

وقالت رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي، يوم الأربعاء، إن الرئيس المنتهية ولايته، دونالد ترامب، هو المسؤول عن تحريض من اقتحموا الكونغرس في السادس من يناير الجاري، من أجل عرقلة التصديق على نتائج الانتخابات الرئاسية.

وأكدت بيلوسي، أنه من الواجب أن يصوت مجلس النواب على عزل ترامب، لأنه مسؤول عن الأحداث العنيفة التي أسفرت عن وقوع خمسة قتلى.

وصرّحت بيلوسي خلال جلسة بشأن عزل الرئيس في مجلس النواب، بأن الحقيقة والمحاسبة أمران مهمان، مضيفة أن الرئيس زج بالمتمردين وأعداء الحرية.

وأضافت أن ترامب استخدم من وصفتهم بـ"المتمردين" من أجل غاية شخصية، وهي البقاء في السلطة، بعدما خسر انتخابات الرئاسة في نوفمبر الماضي.

ووصفت بيلوسي ترامب بالساعي إلى تغيير إرادة الشعب الأمريكي، مضيفة أنه يخوض حربًا ضد قرنين ونصف القرن من الديمقراطية.

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