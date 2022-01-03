بعد موافقة وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف آل سعود، صدر قرار مدير عام السجون بترقية الاختصاصي النفسي؛ طلال بن عبدالله آل عشوة استثنائيًا إلى المرتبة العاشرة، بإدارة سجن محافظة بيشة.
"آل عشوة" إلى المرتبة العاشرة بسجن بيشة
بعد موافقة وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف آل سعود، صدر قرار مدير عام السجون بترقية الاختصاصي النفسي؛ طلال بن عبدالله آل عشوة استثنائيًا إلى المرتبة العاشرة، بإدارة سجن محافظة بيشة.
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"آل عشوة" إلى المرتبة العاشرة بسجن بيشةصحيفة سبق الإلكترونية سبق 2022-01-03
03 يناير 2022 - 30 جمادى الأول 1443
01:53 AM
"آل عشوة" إلى المرتبة العاشرة بسجن بيشة
بعد موافقة وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف آل سعود، صدر قرار مدير عام السجون بترقية الاختصاصي النفسي؛ طلال بن عبدالله آل عشوة استثنائيًا إلى المرتبة العاشرة، بإدارة سجن محافظة بيشة.
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