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#بالفيديو.. "العرفج": #الهلال حقق 3 بطولات وليس بطولة واحدة

قال: إن التعاون السعودي- الإماراتي يستحق أن يُدرّس في الجامعات

أكد عامل المعرفة أحمد العرفج أن نادي الهلال حقق بفوزه بالبطولة الآسيوية 3 بطولات وليس بطولة واحدة، منهياً بذلك مقولة "العالمية صعبة قوية".

جاء ذلك أثناء استضافة عامل المعرفة في البرنامج الأسبوعي "يا هلا بالعرفج" على شاشة "روتانا خليجية" مع الإعلامي "مفرح الشقيقي"؛ وذلك في تمام الساعة الثامنة مساء.

بداية أشار "العرفج" إلى أن نموذج التعاون (السعودي الإماراتي) يستحق أن يدرّس في الجامعات، ومؤكداً -في الوقت نفسه- أن وجود السعودية في تنفيذي اليونسكو بدأ يؤتي ثماره، بدليل أننا نحن رؤساء "قمة العشرين"، أكبر قمة اقتصادية في العالم، وأنادي بإنشاء "مسار الرياض".

وعن فوز الهلال ببطولة آسيا، أكد عامل المعرفة أن شخصية "الهلال" كانت شخصية بطل، "خرق عيون الحكم الاثنين" بهدفين لا شبهة فيهما، مشيراً إلى أن "الهلال" أول فريق سعودي يحقق رؤية 2030.

كما أوضح "العرفج" أن الهلال حقق 3 بطولات وليس بطولة واحدة: 1- إنهاء مقولة "العالمية صعبة قوية، 2- أخذ البطولة بجدارة من اليابان في نفس الأسبوع الذي تسلّمنا منهم رئاسة قمة العشرين، 3- فرحة سمو العهد أمس بالبطولة والكأس".

وفي فقرة "مزاين الكتب" فقد استعرض "العرفج" كتاب "التأثير السيبراني - كيف يغير الإنترنت سلوك البشر؟"، من تأليف الباحثة "ماري آيكن".

ياهلا بالعرفج أحمد العرفج نادي الهلال البطولة الآسيوية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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#بالفيديو.. "العرفج": #الهلال حقق 3 بطولات وليس بطولة واحدة
سبق

أكد عامل المعرفة أحمد العرفج أن نادي الهلال حقق بفوزه بالبطولة الآسيوية 3 بطولات وليس بطولة واحدة، منهياً بذلك مقولة "العالمية صعبة قوية".

جاء ذلك أثناء استضافة عامل المعرفة في البرنامج الأسبوعي "يا هلا بالعرفج" على شاشة "روتانا خليجية" مع الإعلامي "مفرح الشقيقي"؛ وذلك في تمام الساعة الثامنة مساء.

بداية أشار "العرفج" إلى أن نموذج التعاون (السعودي الإماراتي) يستحق أن يدرّس في الجامعات، ومؤكداً -في الوقت نفسه- أن وجود السعودية في تنفيذي اليونسكو بدأ يؤتي ثماره، بدليل أننا نحن رؤساء "قمة العشرين"، أكبر قمة اقتصادية في العالم، وأنادي بإنشاء "مسار الرياض".

وعن فوز الهلال ببطولة آسيا، أكد عامل المعرفة أن شخصية "الهلال" كانت شخصية بطل، "خرق عيون الحكم الاثنين" بهدفين لا شبهة فيهما، مشيراً إلى أن "الهلال" أول فريق سعودي يحقق رؤية 2030.

كما أوضح "العرفج" أن الهلال حقق 3 بطولات وليس بطولة واحدة: 1- إنهاء مقولة "العالمية صعبة قوية، 2- أخذ البطولة بجدارة من اليابان في نفس الأسبوع الذي تسلّمنا منهم رئاسة قمة العشرين، 3- فرحة سمو العهد أمس بالبطولة والكأس".

وفي فقرة "مزاين الكتب" فقد استعرض "العرفج" كتاب "التأثير السيبراني - كيف يغير الإنترنت سلوك البشر؟"، من تأليف الباحثة "ماري آيكن".

28 نوفمبر 2019 - 1 ربيع الآخر 1441
10:11 AM

#بالفيديو.. "العرفج": #الهلال حقق 3 بطولات وليس بطولة واحدة

قال: إن التعاون السعودي- الإماراتي يستحق أن يُدرّس في الجامعات

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أكد عامل المعرفة أحمد العرفج أن نادي الهلال حقق بفوزه بالبطولة الآسيوية 3 بطولات وليس بطولة واحدة، منهياً بذلك مقولة "العالمية صعبة قوية".

جاء ذلك أثناء استضافة عامل المعرفة في البرنامج الأسبوعي "يا هلا بالعرفج" على شاشة "روتانا خليجية" مع الإعلامي "مفرح الشقيقي"؛ وذلك في تمام الساعة الثامنة مساء.

بداية أشار "العرفج" إلى أن نموذج التعاون (السعودي الإماراتي) يستحق أن يدرّس في الجامعات، ومؤكداً -في الوقت نفسه- أن وجود السعودية في تنفيذي اليونسكو بدأ يؤتي ثماره، بدليل أننا نحن رؤساء "قمة العشرين"، أكبر قمة اقتصادية في العالم، وأنادي بإنشاء "مسار الرياض".

وعن فوز الهلال ببطولة آسيا، أكد عامل المعرفة أن شخصية "الهلال" كانت شخصية بطل، "خرق عيون الحكم الاثنين" بهدفين لا شبهة فيهما، مشيراً إلى أن "الهلال" أول فريق سعودي يحقق رؤية 2030.

كما أوضح "العرفج" أن الهلال حقق 3 بطولات وليس بطولة واحدة: 1- إنهاء مقولة "العالمية صعبة قوية، 2- أخذ البطولة بجدارة من اليابان في نفس الأسبوع الذي تسلّمنا منهم رئاسة قمة العشرين، 3- فرحة سمو العهد أمس بالبطولة والكأس".

وفي فقرة "مزاين الكتب" فقد استعرض "العرفج" كتاب "التأثير السيبراني - كيف يغير الإنترنت سلوك البشر؟"، من تأليف الباحثة "ماري آيكن".

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