الجنوب أفريقي "هينك لاتيغان" يحقق فوزه الأول في رالي داكار السعودية 2022

العطية يحل ثامنًا ويتمسك بصدارة الترتيب العام.. والراجحي يتراجع

احتضنت العاصمة الرياض، اليوم الخميس، المرحلة الخامسة من رالي داكار السعودية 2022، التي كانت عبارة عن مرحلة دائرية ومختلفة للمرة الأولى؛ حيثُ خاض المتنافسون في فئة الدراجات النارية والكوادز رحلة بطول 214 كم و346 كم من المراحل الخاصة، أما فئات السيارات وتي 3 وتي 4 والشاحنات، فقد تنافسوا في سباق لمسافة 216 كم و395 كم من المراحل الخاصة الخاضعة للتوقيت.



وفي سباق السيارات نجحَ الجنوب أفريقي هينك لاتيغان سائق فريق "تويوتا" في خطف صدارة هذه الجولة، متقدمًا على الفرنسي سيباستيان لويب سائق فريق "بي آر إكس" صاحب المركز الثاني، فيما حلّ الأرجنتيني لوسيو ألفاريز ثالثًا في الترتيب.



وبنهاية هذه الجولة نجحَ القطري ناصر العطية سائق فريق "تويوتا" في الحفاظ على المركز الأول في الترتيب العام، بالرغمِ من وصوله في المركز الثامن، كما بقي الفرنسي سيباستيان لويب في المرتبة الثانية، وتقدّم الأرجنتيني لوسيو ألفاريز إلى المركزِ الثالث، فيما تراجع السعودي يزيد الراجحي إلى المركز الرابع.



وفي فئة المركبات الصحراوية الخفيفة تي 3، فقد تمكّن الأمريكي سيث كوينتيرو من الوصولِ أولًا، كما حلّ السويدي سيباستيان إريكسون ثانيًا، ودوّن التشيلي فرانشيسكو لوبيز اسمه ثالثًا في الترتيب.



وحاز البرازيلي رودريغو لوبي دي أوليفييرا المركزِ الأول في فئة المركبات الصحراوية الخفيفة تي 4، متفوقًا على البولندي ماريك غوتشال، أما الروسي سيرجي كارياكين فقد حلّ في المركز الثالث.



وشهدت فئةُ الدراجات تنافسًا قويًا؛ حيثُ كانت حصةُ هذه الجولة من نصيب الدراج الإيطالي دانيلو بيتروتشي، فيما حصل البتسواني روث برانش على المركز الثاني، وحلّ التشيلي خوزيه فلوريمو في المرتبةِ الثالثة.



وفي فئة الشاحنات استمر فريق "كاماز" في الصدارة، بعدما استحوذ سائقوه على المراكز الأربعةِ الأولى؛ حيثُ حصد الروسي أندري كارجينوف المرتبة الأولى، تبعهُ زميلهُ دميتري سوتينكوف، وجاءَ أنطوان شيبالوف ثالثًا، وحلّ زميلهم إدوارد نقولاييف في المرتبةِ الرابعة.



وستنطلق المرحلة السادسة من رالي داكار السعودية 2022، غدًا الجمعة، أيضًا في رحلة دائرية بالرياض، وستسلكُ الدراجات النارية المسار الذي سلكتهُ السيارات اليوم ولمسافة 216 كم؛ منها 395 كم من المراحل الخاصة الخاضعة للتوقيت، كما سيكونُ العكسُ أيضًا لفئةِ السيارات، التي ستتخذُ طريق الدراجات اليوم، ولمسافةٍ تبلغ 214 كم؛ منها 346 كم من المراحل الخاصة.