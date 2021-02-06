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الإمارات: 3,276 إصابة جديدة بـ"كورونا"

ارتفاع إجمالي المتعافين إلى 301,081 حالة

سجلت وزارة الصحة ووقاية المجتمع بدولة الإمارات العربية المتحدة خلال الساعات الـ24 الماضية، 3,276 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد من جنسيات مختلفة، ليبلغ مجموع الحالات المسجلة 323,402 حالة.

‌‌‌‎وأعلنت الوزارة عن وفاة 12 حالة مصابة نتيجة تداعيات الإصابة بفيروس "كورونا"، ليبلغ عدد الوفيات في الدولة 914 حالة.

‌‌‌‎وأشارت إلى شفاء 4,041 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا وتعافيها التام من أعراض المرض، ليكون مجموع حالات الشفاء 301,081 حالة.

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الإمارات: 3,276 إصابة جديدة بـ"كورونا"
سبق

سجلت وزارة الصحة ووقاية المجتمع بدولة الإمارات العربية المتحدة خلال الساعات الـ24 الماضية، 3,276 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد من جنسيات مختلفة، ليبلغ مجموع الحالات المسجلة 323,402 حالة.

‌‌‌‎وأعلنت الوزارة عن وفاة 12 حالة مصابة نتيجة تداعيات الإصابة بفيروس "كورونا"، ليبلغ عدد الوفيات في الدولة 914 حالة.

‌‌‌‎وأشارت إلى شفاء 4,041 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا وتعافيها التام من أعراض المرض، ليكون مجموع حالات الشفاء 301,081 حالة.

06 فبراير 2021 - 24 جمادى الآخر 1442
02:50 PM

الإمارات: 3,276 إصابة جديدة بـ"كورونا"

ارتفاع إجمالي المتعافين إلى 301,081 حالة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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سجلت وزارة الصحة ووقاية المجتمع بدولة الإمارات العربية المتحدة خلال الساعات الـ24 الماضية، 3,276 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد من جنسيات مختلفة، ليبلغ مجموع الحالات المسجلة 323,402 حالة.

‌‌‌‎وأعلنت الوزارة عن وفاة 12 حالة مصابة نتيجة تداعيات الإصابة بفيروس "كورونا"، ليبلغ عدد الوفيات في الدولة 914 حالة.

‌‌‌‎وأشارت إلى شفاء 4,041 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا وتعافيها التام من أعراض المرض، ليكون مجموع حالات الشفاء 301,081 حالة.

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