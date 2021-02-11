الندوة العالمية للشباب الإسلامي تدين استهداف ميليشيا الحوثي لمطار أبها

أكدت تضامنها الكامل مع المملكة لحفظ أمنها

أدان الأمين العام للندوة العالمية للشباب، الدكتور صالح بن سليمان الوهيبي، استهداف ميليشيا الحوثي الإرهابية مطار أبها المدني، أمس الأربعاء، وتعريض حياة المدنيين للخطر.

وأكد الدكتور "الوهيبي"، وقوف الندوة العالمية للشباب الإسلامي وتضامنها الكامل مع المملكة العربية السعودية في الإجراءات التي تتخذها لحفظ أمنها وحماية أراضيها ضد الأعمال الإرهابية التي ترتكبها ميليشيا الحوثي الإرهابية، ومن يقف وراءها في الأعمال العدائية التي تستهدف أراضي المملكة.