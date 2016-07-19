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أخضر تحت 14 عاماً يدشن تدريباته بمعسكره بالمالديف

افتتح المنتخب السعودي تحت 14 عاماً اليوم الجمعة تدريباتـه في المالديف، على هامش مشاركته في الدورة الدولية الودية التي تمتد منافستها حتى آخر الشهر الجـاري بمشاركة منتخبات المالديف، وبوتان ولاتفيا.

وأجرى الفريق حصته التدريبية مساء اليوم تحت إشراف المدير الفني محمد أمين والجهاز الفني المساعد. والتي تنوعت بين تمارين لياقية وتكتيكية.

الجدير بالذكر أن الأخضر سيفتتح مبارياته في البطولة بوم الأحد المقبل بمواجهة منتخب لاتفيا في حين يحل ضيفاً يوم الثلاثاء على منتخب المالديف ويلاقي يوم الجمعة منتخب بوتان.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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أخضر تحت 14 عاماً يدشن تدريباته بمعسكره بالمالديف
سبق

افتتح المنتخب السعودي تحت 14 عاماً اليوم الجمعة تدريباتـه في المالديف، على هامش مشاركته في الدورة الدولية الودية التي تمتد منافستها حتى آخر الشهر الجـاري بمشاركة منتخبات المالديف، وبوتان ولاتفيا.

وأجرى الفريق حصته التدريبية مساء اليوم تحت إشراف المدير الفني محمد أمين والجهاز الفني المساعد. والتي تنوعت بين تمارين لياقية وتكتيكية.

الجدير بالذكر أن الأخضر سيفتتح مبارياته في البطولة بوم الأحد المقبل بمواجهة منتخب لاتفيا في حين يحل ضيفاً يوم الثلاثاء على منتخب المالديف ويلاقي يوم الجمعة منتخب بوتان.

19 يوليو 2019 - 16 ذو القعدة 1440
10:17 PM

أخضر تحت 14 عاماً يدشن تدريباته بمعسكره بالمالديف

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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افتتح المنتخب السعودي تحت 14 عاماً اليوم الجمعة تدريباتـه في المالديف، على هامش مشاركته في الدورة الدولية الودية التي تمتد منافستها حتى آخر الشهر الجـاري بمشاركة منتخبات المالديف، وبوتان ولاتفيا.

وأجرى الفريق حصته التدريبية مساء اليوم تحت إشراف المدير الفني محمد أمين والجهاز الفني المساعد. والتي تنوعت بين تمارين لياقية وتكتيكية.

الجدير بالذكر أن الأخضر سيفتتح مبارياته في البطولة بوم الأحد المقبل بمواجهة منتخب لاتفيا في حين يحل ضيفاً يوم الثلاثاء على منتخب المالديف ويلاقي يوم الجمعة منتخب بوتان.

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