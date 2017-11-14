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مكة.. ضبط مروج أفريقي بحوزته ما يقارب 900 حبه مخدرة

بعد مطاردة راجلة سيطر عليه أفراد القوة وسلم لمخدرات العاصمة المقدسة

تحقق مكافحة المخدرات بالعاصمة المقدسة، مع مقيم من جنسية أفريقية عثر بحوزته على ما يقارب 900 حبة مخدرة، وعدد من الحشيش المخدر، بعد ضبطه من قبل الجهات الأمنية بشرطة العاصمة المقدسة.

وتفصيلًا، وأثناء قيام إحدى دوريات المهمات والواجبات بشعبة الضبط الإداري بشرطة العاصمة المقدسة بعملها المعتاد، ومراقبتها لأحد أكبر المروجين للحبوب المخدرة، ورصدته بأحد الأحياء غرب مكة.

وبادر المطلوب بإطلاق ساقية للريح، وتبعه أحد رجال قوة المهمات والواجبات، وبعد مطاردة راجلة في عدد من الشوارع وبين البيوت؛ قام المطلوب برمي سترة جاكيت كان يرتديها ليتم التحفظ عليها ومتابعته حتى الإطاحة به.

وبتفتيش السترة التي كان يرتديها، عثر بداخلها على قرابة 900 حبة مخدرة، بالإضافة إلى عدد من أصابع الحشيش المخدر؛ فتم إعداد محضر بالواقعة، وسلم الشخص والمضبوطات لمخدرات العاصمة المقدسة.

مكافحة المخدرات الجهات الأمنية

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مكة.. ضبط مروج أفريقي بحوزته ما يقارب 900 حبه مخدرة
سبق

تحقق مكافحة المخدرات بالعاصمة المقدسة، مع مقيم من جنسية أفريقية عثر بحوزته على ما يقارب 900 حبة مخدرة، وعدد من الحشيش المخدر، بعد ضبطه من قبل الجهات الأمنية بشرطة العاصمة المقدسة.

وتفصيلًا، وأثناء قيام إحدى دوريات المهمات والواجبات بشعبة الضبط الإداري بشرطة العاصمة المقدسة بعملها المعتاد، ومراقبتها لأحد أكبر المروجين للحبوب المخدرة، ورصدته بأحد الأحياء غرب مكة.

وبادر المطلوب بإطلاق ساقية للريح، وتبعه أحد رجال قوة المهمات والواجبات، وبعد مطاردة راجلة في عدد من الشوارع وبين البيوت؛ قام المطلوب برمي سترة جاكيت كان يرتديها ليتم التحفظ عليها ومتابعته حتى الإطاحة به.

وبتفتيش السترة التي كان يرتديها، عثر بداخلها على قرابة 900 حبة مخدرة، بالإضافة إلى عدد من أصابع الحشيش المخدر؛ فتم إعداد محضر بالواقعة، وسلم الشخص والمضبوطات لمخدرات العاصمة المقدسة.

14 نوفمبر 2019 - 17 ربيع الأول 1441
06:59 PM

مكة.. ضبط مروج أفريقي بحوزته ما يقارب 900 حبه مخدرة

بعد مطاردة راجلة سيطر عليه أفراد القوة وسلم لمخدرات العاصمة المقدسة

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أحمد العبدالله - مكة المكرمة
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1,360

تحقق مكافحة المخدرات بالعاصمة المقدسة، مع مقيم من جنسية أفريقية عثر بحوزته على ما يقارب 900 حبة مخدرة، وعدد من الحشيش المخدر، بعد ضبطه من قبل الجهات الأمنية بشرطة العاصمة المقدسة.

وتفصيلًا، وأثناء قيام إحدى دوريات المهمات والواجبات بشعبة الضبط الإداري بشرطة العاصمة المقدسة بعملها المعتاد، ومراقبتها لأحد أكبر المروجين للحبوب المخدرة، ورصدته بأحد الأحياء غرب مكة.

وبادر المطلوب بإطلاق ساقية للريح، وتبعه أحد رجال قوة المهمات والواجبات، وبعد مطاردة راجلة في عدد من الشوارع وبين البيوت؛ قام المطلوب برمي سترة جاكيت كان يرتديها ليتم التحفظ عليها ومتابعته حتى الإطاحة به.

وبتفتيش السترة التي كان يرتديها، عثر بداخلها على قرابة 900 حبة مخدرة، بالإضافة إلى عدد من أصابع الحشيش المخدر؛ فتم إعداد محضر بالواقعة، وسلم الشخص والمضبوطات لمخدرات العاصمة المقدسة.

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