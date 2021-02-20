النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"نيوزويك": سياسة بايدن تجاه السعودية "غير عادلة"

أكدت أنها تواجه خطر ميليشيا الحوثي المدعومة إيرانياً

قالت مجلة "نيوزويك" الأمريكية، إن سياسة الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن غير عادلة مع أقوى حلفائها المملكة العربية السعودية، مشيرة إلى الصمت الأمريكي عن جرائم الحوثيين في اليمن، إلى جانب إلغاء تصنيف المليشيات الحوثية المدعومة من إيران كمنظمة إرهابية.

وأشارت المجلة إلى أن الحوثيين مصدر الحرب في اليمن، وبايدن ظل صامتاً تجاه أخطائهم، حيث إنهم من قام بالإطاحة برئيس البلاد والهجوم على جزء كبير من غرب البلاد، حيث يعيش 80% من السكان، إلى جانب مهاجمتهم للسعودية بصواريخ باليستية وطائرات بدون طيار، كما أعلنوا عن مسؤوليتهم عن هجوم على منشآت "أرامكو" في بقيق الذي هدد بتعطيل إمدادات النفط العالمية.

وأضافت أن الحوثيين يشكلون مصدر عدم الاستقرار الإقليمي، فيما منحتهم إدارة بايدن إفلاتاً نسبياً من العقوبات، وإلغاء تصنيفهم كجماعة إرهابية، إلى جانب ذلك تطلعات الإدارة الأمريكية الجديدة للانضمام إلى اتفاق نووي مع إيران التي تدعم العديد من الجماعات الإرهابية، وتتسبب في عدم استقرار المنطقة، والتسبب بتهديدات أمنية للولايات المتحدة وحلفائها.

وتابعت المجلة أن السعودية تملك الحق الكافي للدفاع عن نفسها ضد المخاوف الأمنية المشروعة، حيث تواجه جهات إرهابية تدعمها إيران في العراق ومواقع أخرى.

وقالت: "نظرة بايدن غير عادلة، بالنظر إلى الجهود الكبيرة التي تبذلها المملكة في الإصلاح وبدعم من ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، لخلق مجتمع أكثر شمولاً، وإصلاحات اقتصادية واجتماعية وثقافية إلى جانب قوة المملكة في القضاء على الإرهاب الإقليمي".

وأشارت إلى أن الإصلاحات في المملكة تستحق الثناء، مضيفة أن السعودية حليف الولايات المتحدة الأقوى وعلى بايدن أن يفكر جيداً في الحفاظ على هذا التحالف.

المملكة العربية السعودية الرئيس الأمريكي جو بايدن أمريكا السعودية الولايات المتحدة الأمريكية

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"نيوزويك": سياسة بايدن تجاه السعودية "غير عادلة"
سبق

قالت مجلة "نيوزويك" الأمريكية، إن سياسة الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن غير عادلة مع أقوى حلفائها المملكة العربية السعودية، مشيرة إلى الصمت الأمريكي عن جرائم الحوثيين في اليمن، إلى جانب إلغاء تصنيف المليشيات الحوثية المدعومة من إيران كمنظمة إرهابية.

وأشارت المجلة إلى أن الحوثيين مصدر الحرب في اليمن، وبايدن ظل صامتاً تجاه أخطائهم، حيث إنهم من قام بالإطاحة برئيس البلاد والهجوم على جزء كبير من غرب البلاد، حيث يعيش 80% من السكان، إلى جانب مهاجمتهم للسعودية بصواريخ باليستية وطائرات بدون طيار، كما أعلنوا عن مسؤوليتهم عن هجوم على منشآت "أرامكو" في بقيق الذي هدد بتعطيل إمدادات النفط العالمية.

وأضافت أن الحوثيين يشكلون مصدر عدم الاستقرار الإقليمي، فيما منحتهم إدارة بايدن إفلاتاً نسبياً من العقوبات، وإلغاء تصنيفهم كجماعة إرهابية، إلى جانب ذلك تطلعات الإدارة الأمريكية الجديدة للانضمام إلى اتفاق نووي مع إيران التي تدعم العديد من الجماعات الإرهابية، وتتسبب في عدم استقرار المنطقة، والتسبب بتهديدات أمنية للولايات المتحدة وحلفائها.

وتابعت المجلة أن السعودية تملك الحق الكافي للدفاع عن نفسها ضد المخاوف الأمنية المشروعة، حيث تواجه جهات إرهابية تدعمها إيران في العراق ومواقع أخرى.

وقالت: "نظرة بايدن غير عادلة، بالنظر إلى الجهود الكبيرة التي تبذلها المملكة في الإصلاح وبدعم من ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، لخلق مجتمع أكثر شمولاً، وإصلاحات اقتصادية واجتماعية وثقافية إلى جانب قوة المملكة في القضاء على الإرهاب الإقليمي".

وأشارت إلى أن الإصلاحات في المملكة تستحق الثناء، مضيفة أن السعودية حليف الولايات المتحدة الأقوى وعلى بايدن أن يفكر جيداً في الحفاظ على هذا التحالف.

20 فبراير 2021 - 8 رجب 1442
01:37 AM

"نيوزويك": سياسة بايدن تجاه السعودية "غير عادلة"

أكدت أنها تواجه خطر ميليشيا الحوثي المدعومة إيرانياً

A A A
خالد علي - الرياض
7
9,293

قالت مجلة "نيوزويك" الأمريكية، إن سياسة الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن غير عادلة مع أقوى حلفائها المملكة العربية السعودية، مشيرة إلى الصمت الأمريكي عن جرائم الحوثيين في اليمن، إلى جانب إلغاء تصنيف المليشيات الحوثية المدعومة من إيران كمنظمة إرهابية.

وأشارت المجلة إلى أن الحوثيين مصدر الحرب في اليمن، وبايدن ظل صامتاً تجاه أخطائهم، حيث إنهم من قام بالإطاحة برئيس البلاد والهجوم على جزء كبير من غرب البلاد، حيث يعيش 80% من السكان، إلى جانب مهاجمتهم للسعودية بصواريخ باليستية وطائرات بدون طيار، كما أعلنوا عن مسؤوليتهم عن هجوم على منشآت "أرامكو" في بقيق الذي هدد بتعطيل إمدادات النفط العالمية.

وأضافت أن الحوثيين يشكلون مصدر عدم الاستقرار الإقليمي، فيما منحتهم إدارة بايدن إفلاتاً نسبياً من العقوبات، وإلغاء تصنيفهم كجماعة إرهابية، إلى جانب ذلك تطلعات الإدارة الأمريكية الجديدة للانضمام إلى اتفاق نووي مع إيران التي تدعم العديد من الجماعات الإرهابية، وتتسبب في عدم استقرار المنطقة، والتسبب بتهديدات أمنية للولايات المتحدة وحلفائها.

وتابعت المجلة أن السعودية تملك الحق الكافي للدفاع عن نفسها ضد المخاوف الأمنية المشروعة، حيث تواجه جهات إرهابية تدعمها إيران في العراق ومواقع أخرى.

وقالت: "نظرة بايدن غير عادلة، بالنظر إلى الجهود الكبيرة التي تبذلها المملكة في الإصلاح وبدعم من ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، لخلق مجتمع أكثر شمولاً، وإصلاحات اقتصادية واجتماعية وثقافية إلى جانب قوة المملكة في القضاء على الإرهاب الإقليمي".

وأشارت إلى أن الإصلاحات في المملكة تستحق الثناء، مضيفة أن السعودية حليف الولايات المتحدة الأقوى وعلى بايدن أن يفكر جيداً في الحفاظ على هذا التحالف.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
9,250
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
11,610
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
28,006
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
29,640

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

المملكة وتطوير البيئة التشريعية

المملكة وتطوير البيئة التشريعية

غسان محمد عسيلان
بنك المؤسسات يفتح أبواب الريادة أمام الشباب

بنك المؤسسات يفتح أبواب الريادة أمام الشباب

علي آل شرمة
مستهدفات العاصمة "الرياض"!!

مستهدفات العاصمة "الرياض"!!

عبدالمحسن الحارثي
الإنذار المبكر عبر الجوال

الإنذار المبكر عبر الجوال

عبدالرحمن المرشد
محلل بين الشوطين!!

محلل بين الشوطين!!

محمد الصيعري
هيئة الملكية الفكرية.. جهود وتحديات

هيئة الملكية الفكرية.. جهود وتحديات

حواء القرني
هل التقنُّع ضرورة؟

هل التقنُّع ضرورة؟

مها الجبر
التنمية الريفية أبرز تجليات رؤية 2030

التنمية الريفية أبرز تجليات رؤية 2030

علي آل شرمة
وحدة الجريمة وتعدُّد الجناة!!

وحدة الجريمة وتعدُّد الجناة!!

عبدالمحسن الحارثي
العالم الافتراضي ووهم السعادة!!

العالم الافتراضي ووهم السعادة!!

غسان محمد عسيلان

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟
بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة