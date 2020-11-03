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"كيان" و"نجاح الأسرة" توقّعان اتفاقية لتقديم الخدمات التنموية

حرصًا من الطرفين على الدفع قدماً بالعمل الإنساني والاجتماعي

وقعت جمعية "كيان" للأيتام أمس , اتفاقية شراكة مع جمعية "نجاح الأسرة"، تهدف إلى تقديم خدمات تنموية أسرية لمستفيديها، وإطلاعهم على حقوقهم القانونية وغيرها.

وتأتي هذه الاتفاقية في إطار تفعيل الشراكة المجتمعية، والتكامل فيما بينهما من أجل استقرار الأسرة، والدفع قدماً بالعمل الإنساني والاجتماعي، وفتح آفاق أرحب لخدمتهم.

وذكرت رئيسة جمعية "نجاح الأسرة" سمها الغامدي، أن الجمعية تسعى إلى عقد شراكات استراتيجية ونوعية تساهم في تعزيز دورها التنموي وتقديم أفضل الخدمات لمستفيدي الجمعية من الجنسين.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"كيان" و"نجاح الأسرة" توقّعان اتفاقية لتقديم الخدمات التنموية
سبق

وقعت جمعية "كيان" للأيتام أمس , اتفاقية شراكة مع جمعية "نجاح الأسرة"، تهدف إلى تقديم خدمات تنموية أسرية لمستفيديها، وإطلاعهم على حقوقهم القانونية وغيرها.

وتأتي هذه الاتفاقية في إطار تفعيل الشراكة المجتمعية، والتكامل فيما بينهما من أجل استقرار الأسرة، والدفع قدماً بالعمل الإنساني والاجتماعي، وفتح آفاق أرحب لخدمتهم.

وذكرت رئيسة جمعية "نجاح الأسرة" سمها الغامدي، أن الجمعية تسعى إلى عقد شراكات استراتيجية ونوعية تساهم في تعزيز دورها التنموي وتقديم أفضل الخدمات لمستفيدي الجمعية من الجنسين.

03 نوفمبر 2020 - 17 ربيع الأول 1442
05:26 PM

"كيان" و"نجاح الأسرة" توقّعان اتفاقية لتقديم الخدمات التنموية

حرصًا من الطرفين على الدفع قدماً بالعمل الإنساني والاجتماعي

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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وقعت جمعية "كيان" للأيتام أمس , اتفاقية شراكة مع جمعية "نجاح الأسرة"، تهدف إلى تقديم خدمات تنموية أسرية لمستفيديها، وإطلاعهم على حقوقهم القانونية وغيرها.

وتأتي هذه الاتفاقية في إطار تفعيل الشراكة المجتمعية، والتكامل فيما بينهما من أجل استقرار الأسرة، والدفع قدماً بالعمل الإنساني والاجتماعي، وفتح آفاق أرحب لخدمتهم.

وذكرت رئيسة جمعية "نجاح الأسرة" سمها الغامدي، أن الجمعية تسعى إلى عقد شراكات استراتيجية ونوعية تساهم في تعزيز دورها التنموي وتقديم أفضل الخدمات لمستفيدي الجمعية من الجنسين.

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