محافظ المندق يبحث تعزيز المبادرات التكاملية في التنمية المستدامة

خلال ترؤسه اجتماع لجنة شؤون الأسرة

ترأس محافظ المندق رئيس المجلس المحلي محمد بن معيض الفائز، اليوم، اجتماع لجنة شؤون الأسرة، بحضور وكيل المحافظة المهندس عبد العزيز بن مساعد بن رقوش.

وأكد "الفائز" الدور المهم للجنة في المجتمع وعنايتها بشؤون الأسرة في كل المجالات، ودورها لتعزيز بناء المبادرات التكاملية التي تساهم في التنمية المستدامة للأسرة والطفل والمرأة وكبار السن بالمحافظة، في ظل دعم واهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين، ومتابعة أمير المنطقة، لتحقيق رؤية المملكة 2030.

وقال رئيس اللجنة المنبثقة من المجلس المحلي، درويش الزهراني: إن اللجنة تهدف إلى حصر التحديات التي تواجه الأسرة والسعي لمواجهتهم الاتصال والتواصل مع الأمانة العامة لمجلس شؤون الأسرة على المستوى الوطني للاطلاع على المستجدات في المشاريع التنموية ووضع الخطط الاستراتيجية المساهمة في دعم البحوث والاستشارات التي تساعد وتساهم في كل ما يتعلق بشؤون الأسرة بالمحافظة.

وأضاف درويش الزهراني أن اللجنة تضع اقتراحات المبادرات والبرامج الهادفة ذات العلاقة الأسرية على مستوى المحافظة ومتابعة كل ما يخص شؤون الأسرة في المحافظة وتزويد المجلس المحلي بتقارير دورية حيال ذلك.

بعد ذلك ناقش محافظ المندق محمد بن معيض الفائز، والمجتمعون؛ الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الاجتماع المتعلقة بالجوانب الأسرية بالمحافظة.