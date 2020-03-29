أعربت الإمارات عن إدانتها لمحاولات ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران استهداف مدينتي الرياض وجازان بالصواريخ البالستية التي تمكنت الدفاعات الجوية السعودية من اعتراضها. وجددت الإمارات في بيان صادر عن وزارة الخارجية والتعاون الدولي تضامنها الكامل مع المملكة إزاء هذه الهجمات الإرهابية ضد المدنيين والوقوف معها في صف واحد ضد كل تهديد يطال أمنها واستقرارها ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها. وأكد البيان أن أمن دولة الإمارات وأمن المملكة العربية السعودية كل لا يتجزأ، وأن أي تهديد أوخطر يواجه المملكة هو تهديد لمنظومة الأمن والاستقرار في الإمارات، مشددة على أن هذا الاعتداء لا يستهدف المملكة فحسب بل يستهدف أيضًا وحدة العالم وتضامنه في هذه الظروف الصعبة التي يواجه فيها فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19).

الإمارات تدين بشدة محاولات الحوثيين المدعومين من إيران استهداف المملكة وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2020-03-29 أعربت الإمارات عن إدانتها لمحاولات ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران استهداف مدينتي الرياض وجازان بالصواريخ البالستية التي تمكنت الدفاعات الجوية السعودية من اعتراضها.

وجددت الإمارات في بيان صادر عن وزارة الخارجية والتعاون الدولي تضامنها الكامل مع المملكة إزاء هذه الهجمات الإرهابية ضد المدنيين والوقوف معها في صف واحد ضد كل تهديد يطال أمنها واستقرارها ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.

وأكد البيان أن أمن دولة الإمارات وأمن المملكة العربية السعودية كل لا يتجزأ، وأن أي تهديد أوخطر يواجه المملكة هو تهديد لمنظومة الأمن والاستقرار في الإمارات، مشددة على أن هذا الاعتداء لا يستهدف المملكة فحسب بل يستهدف أيضًا وحدة العالم وتضامنه في هذه الظروف الصعبة التي يواجه فيها فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19).

29 مارس 2020 - 5 شعبان 1441 04:57 PM

اخر تعديل 29 مارس 2020 - 5 شعبان 1441 06:09 PM

الإمارات تدين بشدة محاولات الحوثيين المدعومين من إيران استهداف المملكة أكدت الوقوف مع السعودية صفاً واحداً ضد كل تهديد يطال أمنها واستقرارها





A A A





2 مشاركة

أعربت الإمارات عن إدانتها لمحاولات ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران استهداف مدينتي الرياض وجازان بالصواريخ البالستية التي تمكنت الدفاعات الجوية السعودية من اعتراضها.

وجددت الإمارات في بيان صادر عن وزارة الخارجية والتعاون الدولي تضامنها الكامل مع المملكة إزاء هذه الهجمات الإرهابية ضد المدنيين والوقوف معها في صف واحد ضد كل تهديد يطال أمنها واستقرارها ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.

وأكد البيان أن أمن دولة الإمارات وأمن المملكة العربية السعودية كل لا يتجزأ، وأن أي تهديد أوخطر يواجه المملكة هو تهديد لمنظومة الأمن والاستقرار في الإمارات، مشددة على أن هذا الاعتداء لا يستهدف المملكة فحسب بل يستهدف أيضًا وحدة العالم وتضامنه في هذه الظروف الصعبة التي يواجه فيها فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19).