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الإمارات تدين بشدة محاولات الحوثيين المدعومين من إيران استهداف المملكة

أكدت الوقوف مع السعودية صفاً واحداً ضد كل تهديد يطال أمنها واستقرارها

أعربت الإمارات عن إدانتها لمحاولات ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران استهداف مدينتي الرياض وجازان بالصواريخ البالستية التي تمكنت الدفاعات الجوية السعودية من اعتراضها.
وجددت الإمارات في بيان صادر عن وزارة الخارجية والتعاون الدولي تضامنها الكامل مع المملكة إزاء هذه الهجمات الإرهابية ضد المدنيين والوقوف معها في صف واحد ضد كل تهديد يطال أمنها واستقرارها ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.
وأكد البيان أن أمن دولة الإمارات وأمن المملكة العربية السعودية كل لا يتجزأ، وأن أي تهديد أوخطر يواجه المملكة هو تهديد لمنظومة الأمن والاستقرار في الإمارات، مشددة على أن هذا الاعتداء لا يستهدف المملكة فحسب بل يستهدف أيضًا وحدة العالم وتضامنه في هذه الظروف الصعبة التي يواجه فيها فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19).

الإمارات الدفاع الجوي صواريخ باليستية ميليشيا الحوثي

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الإمارات تدين بشدة محاولات الحوثيين المدعومين من إيران استهداف المملكة
سبق

أعربت الإمارات عن إدانتها لمحاولات ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران استهداف مدينتي الرياض وجازان بالصواريخ البالستية التي تمكنت الدفاعات الجوية السعودية من اعتراضها.
وجددت الإمارات في بيان صادر عن وزارة الخارجية والتعاون الدولي تضامنها الكامل مع المملكة إزاء هذه الهجمات الإرهابية ضد المدنيين والوقوف معها في صف واحد ضد كل تهديد يطال أمنها واستقرارها ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.
وأكد البيان أن أمن دولة الإمارات وأمن المملكة العربية السعودية كل لا يتجزأ، وأن أي تهديد أوخطر يواجه المملكة هو تهديد لمنظومة الأمن والاستقرار في الإمارات، مشددة على أن هذا الاعتداء لا يستهدف المملكة فحسب بل يستهدف أيضًا وحدة العالم وتضامنه في هذه الظروف الصعبة التي يواجه فيها فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19).

29 مارس 2020 - 5 شعبان 1441
04:57 PM
اخر تعديل
29 مارس 2020 - 5 شعبان 1441
06:09 PM

الإمارات تدين بشدة محاولات الحوثيين المدعومين من إيران استهداف المملكة

أكدت الوقوف مع السعودية صفاً واحداً ضد كل تهديد يطال أمنها واستقرارها

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
5
1,195

أعربت الإمارات عن إدانتها لمحاولات ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران استهداف مدينتي الرياض وجازان بالصواريخ البالستية التي تمكنت الدفاعات الجوية السعودية من اعتراضها.
وجددت الإمارات في بيان صادر عن وزارة الخارجية والتعاون الدولي تضامنها الكامل مع المملكة إزاء هذه الهجمات الإرهابية ضد المدنيين والوقوف معها في صف واحد ضد كل تهديد يطال أمنها واستقرارها ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.
وأكد البيان أن أمن دولة الإمارات وأمن المملكة العربية السعودية كل لا يتجزأ، وأن أي تهديد أوخطر يواجه المملكة هو تهديد لمنظومة الأمن والاستقرار في الإمارات، مشددة على أن هذا الاعتداء لا يستهدف المملكة فحسب بل يستهدف أيضًا وحدة العالم وتضامنه في هذه الظروف الصعبة التي يواجه فيها فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19).

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