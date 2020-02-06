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رفضته المستشفيات.. ذوو مسنّ مصاب بالسرطان يناشدون إنهاء معاناته

بحجة عدم توفر الإمكانات أو لكبر سنه

ناشدت أسرة مسنّ سعودي في الثمانين من العمر، يعاني من السرطان؛ وزير الصحة توفيق الربيعة بالتدخل لإنهاء معاناته، بعد قرابة الشهر من بحثهم عن علاج له، موضحين أن جميع المستشفيات رفضته بحجة عدم توفر الإمكانات، وأخرى لكبر سنه، وعلاوة على ذلك رفضت تحويله.

وتفصيلًا: قال أحد أبناء المسنّ، ويدعى محمد، لـ"سبق" إن والده "أحمد جحلان" أُصيب بمرض وتأزّمت حالته، وعليه توجهوا به إلى أحد المستشفيات الخاصة، واتضح أنه مصاب بسرطان في منطقة الحلق؛ فتم التوجه به بعد ذلك إلى مستشفى قوى الأمن في مكة، فرَفَضَه بعد إجراء التحاليل والفحوصات اللازمة، التي وضّحت فعليًّا أنه مصاب بالمرض لعدم توفر الإمكانات.

وبيّن أنه تم بعدها التوجه به إلى جدة، وبالتحديد إلى مستشفى الملك فهد بالقوات المسلحة؛ كون أحد أبنائه متقاعدًا من القطاع العسكري، فتم رفضه أيضًا بعد إجراء الفحوصات، بنفس العذر، مع الامتناع عن التحويل لآخر.

وتابع: طلبنا من المستشفيات المذكورة تحويله بشكل رسمي إلى مستشفيات أخرى أكثر إمكانات، ومنها تخصصي جدة، ومدينة الملك عبدالله بمكة، غير أنها رفضت ذلك، مكتفية بإجراء الفحوصات والتحاليل، وأعطاه "سي دي" وتسجيل خروج له.

وبيّن أنه تم التقدم اليوم بشكوى إلى وزارة الصحة للعمل على إيجاد حلّ لوالدي، الذي يتجرع مرارة الألم أمام أعيننا، مع رفض المستشفيات له، وأيضًا رفض تحويله، وناشد وزير الصحة بالتدخل العاجل لإنقاذه؛ وذلك بقبوله في أي مستشفى يتوفر فيه العلاج في مدينة جدة أو مكة، لافتًا إلى أنه على هذا الحال من قرابة الشهر.

السرطان أحمد جحلان

الرئيسية/ المملكة / محليات

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رفضته المستشفيات.. ذوو مسنّ مصاب بالسرطان يناشدون إنهاء معاناته
سبق

ناشدت أسرة مسنّ سعودي في الثمانين من العمر، يعاني من السرطان؛ وزير الصحة توفيق الربيعة بالتدخل لإنهاء معاناته، بعد قرابة الشهر من بحثهم عن علاج له، موضحين أن جميع المستشفيات رفضته بحجة عدم توفر الإمكانات، وأخرى لكبر سنه، وعلاوة على ذلك رفضت تحويله.

وتفصيلًا: قال أحد أبناء المسنّ، ويدعى محمد، لـ"سبق" إن والده "أحمد جحلان" أُصيب بمرض وتأزّمت حالته، وعليه توجهوا به إلى أحد المستشفيات الخاصة، واتضح أنه مصاب بسرطان في منطقة الحلق؛ فتم التوجه به بعد ذلك إلى مستشفى قوى الأمن في مكة، فرَفَضَه بعد إجراء التحاليل والفحوصات اللازمة، التي وضّحت فعليًّا أنه مصاب بالمرض لعدم توفر الإمكانات.

وبيّن أنه تم بعدها التوجه به إلى جدة، وبالتحديد إلى مستشفى الملك فهد بالقوات المسلحة؛ كون أحد أبنائه متقاعدًا من القطاع العسكري، فتم رفضه أيضًا بعد إجراء الفحوصات، بنفس العذر، مع الامتناع عن التحويل لآخر.

وتابع: طلبنا من المستشفيات المذكورة تحويله بشكل رسمي إلى مستشفيات أخرى أكثر إمكانات، ومنها تخصصي جدة، ومدينة الملك عبدالله بمكة، غير أنها رفضت ذلك، مكتفية بإجراء الفحوصات والتحاليل، وأعطاه "سي دي" وتسجيل خروج له.

وبيّن أنه تم التقدم اليوم بشكوى إلى وزارة الصحة للعمل على إيجاد حلّ لوالدي، الذي يتجرع مرارة الألم أمام أعيننا، مع رفض المستشفيات له، وأيضًا رفض تحويله، وناشد وزير الصحة بالتدخل العاجل لإنقاذه؛ وذلك بقبوله في أي مستشفى يتوفر فيه العلاج في مدينة جدة أو مكة، لافتًا إلى أنه على هذا الحال من قرابة الشهر.

06 فبراير 2020 - 12 جمادى الآخر 1441
06:55 PM

رفضته المستشفيات.. ذوو مسنّ مصاب بالسرطان يناشدون إنهاء معاناته

بحجة عدم توفر الإمكانات أو لكبر سنه

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قاسم الخبراني - جدة
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ناشدت أسرة مسنّ سعودي في الثمانين من العمر، يعاني من السرطان؛ وزير الصحة توفيق الربيعة بالتدخل لإنهاء معاناته، بعد قرابة الشهر من بحثهم عن علاج له، موضحين أن جميع المستشفيات رفضته بحجة عدم توفر الإمكانات، وأخرى لكبر سنه، وعلاوة على ذلك رفضت تحويله.

وتفصيلًا: قال أحد أبناء المسنّ، ويدعى محمد، لـ"سبق" إن والده "أحمد جحلان" أُصيب بمرض وتأزّمت حالته، وعليه توجهوا به إلى أحد المستشفيات الخاصة، واتضح أنه مصاب بسرطان في منطقة الحلق؛ فتم التوجه به بعد ذلك إلى مستشفى قوى الأمن في مكة، فرَفَضَه بعد إجراء التحاليل والفحوصات اللازمة، التي وضّحت فعليًّا أنه مصاب بالمرض لعدم توفر الإمكانات.

وبيّن أنه تم بعدها التوجه به إلى جدة، وبالتحديد إلى مستشفى الملك فهد بالقوات المسلحة؛ كون أحد أبنائه متقاعدًا من القطاع العسكري، فتم رفضه أيضًا بعد إجراء الفحوصات، بنفس العذر، مع الامتناع عن التحويل لآخر.

وتابع: طلبنا من المستشفيات المذكورة تحويله بشكل رسمي إلى مستشفيات أخرى أكثر إمكانات، ومنها تخصصي جدة، ومدينة الملك عبدالله بمكة، غير أنها رفضت ذلك، مكتفية بإجراء الفحوصات والتحاليل، وأعطاه "سي دي" وتسجيل خروج له.

وبيّن أنه تم التقدم اليوم بشكوى إلى وزارة الصحة للعمل على إيجاد حلّ لوالدي، الذي يتجرع مرارة الألم أمام أعيننا، مع رفض المستشفيات له، وأيضًا رفض تحويله، وناشد وزير الصحة بالتدخل العاجل لإنقاذه؛ وذلك بقبوله في أي مستشفى يتوفر فيه العلاج في مدينة جدة أو مكة، لافتًا إلى أنه على هذا الحال من قرابة الشهر.

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