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أرواح 400 طالبة مهددة بمدرسة في جازان.. ألا تشفع 7 سنوات لمشروع جديد؟!

أهالي مركز الحقو يناشدون الجهات الرقابية والمعنية التدخل وإنهاء المعاناة

ناشد سكان من مركز الحقو بمحافظة بيش بمنطقة جازان، الجهات الرقابية التدخل ومتابعة مشروع ابتدائية ومتوسطة قرية القوام للبنات التابعة لتعليم صبيا المتعثر منذ ما يقارب سبع سنين؛ وسط معاناة منسوبي المدرسة من المبنى الحالي المستأجر.

‏وقال عدد من الأهالي: إن المبنى الذي تدرس به 400 طالبة حاليًا، مستأجر ومتهالك ويعرّض أرواح الطالبات للخطر، ولدى المدرسة مشروع مبنى حكومي ولكنه متعثر منذ أكثر من ست سنوات؛ مشيرين إلى أن المشروع حاليًا ثلاثة طوابق وبعض الجسور جاهزة للصب، ولكن توقف العمل دون سبب ومبرر، وقالوا: "لم نعد نسمع عنه أي شيء من الجهة المعنية".

وأضافوا: "معاناة المعلمات والطالبات نرفعها بين أيدي الجهات العليا المعنية والجهات الرقابية؛ على أمل التحقيق وتعجيل تنفيذ المشروع وإنهاء المعاناة".

من جهتها، تواصلت "سبق" مع المتحدث باسم تعليم صبيا؛ للتصريح حول الموضوع دون رد منه منذ عدة أيام.

جازان محافظة بيش تعليم صبيا

الرئيسية/ المملكة / صوتك وصل

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أرواح 400 طالبة مهددة بمدرسة في جازان.. ألا تشفع 7 سنوات لمشروع جديد؟!
سبق

ناشد سكان من مركز الحقو بمحافظة بيش بمنطقة جازان، الجهات الرقابية التدخل ومتابعة مشروع ابتدائية ومتوسطة قرية القوام للبنات التابعة لتعليم صبيا المتعثر منذ ما يقارب سبع سنين؛ وسط معاناة منسوبي المدرسة من المبنى الحالي المستأجر.

‏وقال عدد من الأهالي: إن المبنى الذي تدرس به 400 طالبة حاليًا، مستأجر ومتهالك ويعرّض أرواح الطالبات للخطر، ولدى المدرسة مشروع مبنى حكومي ولكنه متعثر منذ أكثر من ست سنوات؛ مشيرين إلى أن المشروع حاليًا ثلاثة طوابق وبعض الجسور جاهزة للصب، ولكن توقف العمل دون سبب ومبرر، وقالوا: "لم نعد نسمع عنه أي شيء من الجهة المعنية".

وأضافوا: "معاناة المعلمات والطالبات نرفعها بين أيدي الجهات العليا المعنية والجهات الرقابية؛ على أمل التحقيق وتعجيل تنفيذ المشروع وإنهاء المعاناة".

من جهتها، تواصلت "سبق" مع المتحدث باسم تعليم صبيا؛ للتصريح حول الموضوع دون رد منه منذ عدة أيام.

15 ديسمبر 2019 - 18 ربيع الآخر 1441
10:27 AM

أرواح 400 طالبة مهددة بمدرسة في جازان.. ألا تشفع 7 سنوات لمشروع جديد؟!

أهالي مركز الحقو يناشدون الجهات الرقابية والمعنية التدخل وإنهاء المعاناة

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محمد المواسي - جازان
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1,579

ناشد سكان من مركز الحقو بمحافظة بيش بمنطقة جازان، الجهات الرقابية التدخل ومتابعة مشروع ابتدائية ومتوسطة قرية القوام للبنات التابعة لتعليم صبيا المتعثر منذ ما يقارب سبع سنين؛ وسط معاناة منسوبي المدرسة من المبنى الحالي المستأجر.

‏وقال عدد من الأهالي: إن المبنى الذي تدرس به 400 طالبة حاليًا، مستأجر ومتهالك ويعرّض أرواح الطالبات للخطر، ولدى المدرسة مشروع مبنى حكومي ولكنه متعثر منذ أكثر من ست سنوات؛ مشيرين إلى أن المشروع حاليًا ثلاثة طوابق وبعض الجسور جاهزة للصب، ولكن توقف العمل دون سبب ومبرر، وقالوا: "لم نعد نسمع عنه أي شيء من الجهة المعنية".

وأضافوا: "معاناة المعلمات والطالبات نرفعها بين أيدي الجهات العليا المعنية والجهات الرقابية؛ على أمل التحقيق وتعجيل تنفيذ المشروع وإنهاء المعاناة".

من جهتها، تواصلت "سبق" مع المتحدث باسم تعليم صبيا؛ للتصريح حول الموضوع دون رد منه منذ عدة أيام.

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