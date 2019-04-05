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"قافلة تلاحم" تنشر ثقافة الحوار من الرياض إلى الباحة مرورًا بمحافظة بيشة

باللقاءات المفتوحة وزيارة المراكز التعليمية

انطلقت قافلة "تلاحم" عصر اليوم الجمعة من مقر مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني بمدينة الرياض متجهة إلى منطقة الباحة، وذلك ضمن فعاليات أسبوع تلاحم الذي يقام بمنطقة الباحة بدءًا من يوم غد، بتنظيم المركز، ورعاية أمير منطقة الباحة الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبد العزيز.

وتتوقف القافلة بمحافظة بيشة، ثم تعاود الانطلاق باتجاه الباحة لتقدم عدد من الفعاليات، من بينها الاجتماع مع مجلس شباب المنطقة، ولقاءات مفتوحة من خلال زيارة المراكز التعليمية في محافظات المندق والمخواة والعقيق وبلجرشي مع مجموعات من الطلاب والطالبات، وحضور بعض جلسات أسبوع تلاحم؛ وذلك من أجل تعزيز قيم التعايش والتلاحم الوطني.

وتعمل القافلة على تعزيز القيم الوطنية، وتشجيع العمل التطوعي في المجتمع لنشر مهارات الحوار وتنميتها، والعمل على إذكاء الروح الوطنية، واستثمار التنوع الثقافي والحضاري بين أوساط الشباب.

ويسعى مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني من خلال أسبوع «تلاحم» إلى تعزيز قيم الوحدة الوطنية والانتماء للوطن، ومواجهة التطرف في إطار الثوابت الشرعية والوطنية.. وتستمر فعالياته أسبوعًا في كل منطقة من مناطق السعودية، بالتعاون والتنسيق مع إمارات المناطق والجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني.

وبرنامج القافلة هو مجموعة من الشباب المتطوعين، يستقلون مجموعة من المركبات، ويقدم المتطوعون عددًا من البرامج، مثل التدريب وورش العمل في المحافظات، وتوزيع إصدارات من المركز في الأسواق والأماكن العامة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"قافلة تلاحم" تنشر ثقافة الحوار من الرياض إلى الباحة مرورًا بمحافظة بيشة
سبق

انطلقت قافلة "تلاحم" عصر اليوم الجمعة من مقر مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني بمدينة الرياض متجهة إلى منطقة الباحة، وذلك ضمن فعاليات أسبوع تلاحم الذي يقام بمنطقة الباحة بدءًا من يوم غد، بتنظيم المركز، ورعاية أمير منطقة الباحة الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبد العزيز.

وتتوقف القافلة بمحافظة بيشة، ثم تعاود الانطلاق باتجاه الباحة لتقدم عدد من الفعاليات، من بينها الاجتماع مع مجلس شباب المنطقة، ولقاءات مفتوحة من خلال زيارة المراكز التعليمية في محافظات المندق والمخواة والعقيق وبلجرشي مع مجموعات من الطلاب والطالبات، وحضور بعض جلسات أسبوع تلاحم؛ وذلك من أجل تعزيز قيم التعايش والتلاحم الوطني.

وتعمل القافلة على تعزيز القيم الوطنية، وتشجيع العمل التطوعي في المجتمع لنشر مهارات الحوار وتنميتها، والعمل على إذكاء الروح الوطنية، واستثمار التنوع الثقافي والحضاري بين أوساط الشباب.

ويسعى مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني من خلال أسبوع «تلاحم» إلى تعزيز قيم الوحدة الوطنية والانتماء للوطن، ومواجهة التطرف في إطار الثوابت الشرعية والوطنية.. وتستمر فعالياته أسبوعًا في كل منطقة من مناطق السعودية، بالتعاون والتنسيق مع إمارات المناطق والجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني.

وبرنامج القافلة هو مجموعة من الشباب المتطوعين، يستقلون مجموعة من المركبات، ويقدم المتطوعون عددًا من البرامج، مثل التدريب وورش العمل في المحافظات، وتوزيع إصدارات من المركز في الأسواق والأماكن العامة.

05 إبريل 2019 - 29 رجب 1440
10:18 PM

"قافلة تلاحم" تنشر ثقافة الحوار من الرياض إلى الباحة مرورًا بمحافظة بيشة

باللقاءات المفتوحة وزيارة المراكز التعليمية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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انطلقت قافلة "تلاحم" عصر اليوم الجمعة من مقر مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني بمدينة الرياض متجهة إلى منطقة الباحة، وذلك ضمن فعاليات أسبوع تلاحم الذي يقام بمنطقة الباحة بدءًا من يوم غد، بتنظيم المركز، ورعاية أمير منطقة الباحة الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبد العزيز.

وتتوقف القافلة بمحافظة بيشة، ثم تعاود الانطلاق باتجاه الباحة لتقدم عدد من الفعاليات، من بينها الاجتماع مع مجلس شباب المنطقة، ولقاءات مفتوحة من خلال زيارة المراكز التعليمية في محافظات المندق والمخواة والعقيق وبلجرشي مع مجموعات من الطلاب والطالبات، وحضور بعض جلسات أسبوع تلاحم؛ وذلك من أجل تعزيز قيم التعايش والتلاحم الوطني.

وتعمل القافلة على تعزيز القيم الوطنية، وتشجيع العمل التطوعي في المجتمع لنشر مهارات الحوار وتنميتها، والعمل على إذكاء الروح الوطنية، واستثمار التنوع الثقافي والحضاري بين أوساط الشباب.

ويسعى مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني من خلال أسبوع «تلاحم» إلى تعزيز قيم الوحدة الوطنية والانتماء للوطن، ومواجهة التطرف في إطار الثوابت الشرعية والوطنية.. وتستمر فعالياته أسبوعًا في كل منطقة من مناطق السعودية، بالتعاون والتنسيق مع إمارات المناطق والجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني.

وبرنامج القافلة هو مجموعة من الشباب المتطوعين، يستقلون مجموعة من المركبات، ويقدم المتطوعون عددًا من البرامج، مثل التدريب وورش العمل في المحافظات، وتوزيع إصدارات من المركز في الأسواق والأماكن العامة.

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