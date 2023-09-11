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القطاع الغربي على موعد مع الأمطار الغزيرة والسيول.. "كراني" يحذّر

حذر خبير الأرصاد حسن كراني، من أمطار غزيرة وسيول على القطاع الغربي.

وقال خبير الأرصاد "كراني": "‏حزام سحابي رعدي وممطر على جازان وشمالاً حتى أجواء مكة والمدينة، ثم يتحول محوره للداخلية وشمالاً حتى منتصف الشمال، مع مؤشرات لفصل الخريف ظهرت بوضوح شرق المتوسط كمنطقة تخلخل فى الضغط تساعد في حالة عدم الاستقرار".

وختم بقوله: "يجب أخذ الحيطة من غزارة الأمطار والسيول، خاصة على القطاع الغربي".

سيول أمطار

الرئيسية/ المملكة / محليات

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القطاع الغربي على موعد مع الأمطار الغزيرة والسيول.. "كراني" يحذّر
سبق

حذر خبير الأرصاد حسن كراني، من أمطار غزيرة وسيول على القطاع الغربي.

وقال خبير الأرصاد "كراني": "‏حزام سحابي رعدي وممطر على جازان وشمالاً حتى أجواء مكة والمدينة، ثم يتحول محوره للداخلية وشمالاً حتى منتصف الشمال، مع مؤشرات لفصل الخريف ظهرت بوضوح شرق المتوسط كمنطقة تخلخل فى الضغط تساعد في حالة عدم الاستقرار".

وختم بقوله: "يجب أخذ الحيطة من غزارة الأمطار والسيول، خاصة على القطاع الغربي".

11 سبتمبر 2020 - 23 محرّم 1442
01:15 AM

القطاع الغربي على موعد مع الأمطار الغزيرة والسيول.. "كراني" يحذّر

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عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
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4,040

حذر خبير الأرصاد حسن كراني، من أمطار غزيرة وسيول على القطاع الغربي.

وقال خبير الأرصاد "كراني": "‏حزام سحابي رعدي وممطر على جازان وشمالاً حتى أجواء مكة والمدينة، ثم يتحول محوره للداخلية وشمالاً حتى منتصف الشمال، مع مؤشرات لفصل الخريف ظهرت بوضوح شرق المتوسط كمنطقة تخلخل فى الضغط تساعد في حالة عدم الاستقرار".

وختم بقوله: "يجب أخذ الحيطة من غزارة الأمطار والسيول، خاصة على القطاع الغربي".

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