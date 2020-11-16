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الوكالة الأوروبية للأدوية: نتوقع بدء توزيع لقاح كورونا في يناير المقبل

رازي: أول ترخيص للقاح سيكون قبل نهاية السنة في حملة تستمر عاماً

أعرب مدير الوكالة الأوروبية للأدوية جويدو رازي؛ عن تفاؤله حيال توفير لقاح ضد فيروس كورونا، ابتداءً من شهر يناير العام المقبل.

وأكد رازي؛ في تصريح له، أن أول ترخيص للقاح سيكون قبل نهاية العام ليتم توزيعه مطلع يناير بهدف تلقيح نصف سكان أوروبا، في حملة قد تستمر لمدة عام كامل.

الوكالة الأوروبية للأدوية فيروس كورونا الجديد

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الوكالة الأوروبية للأدوية: نتوقع بدء توزيع لقاح كورونا في يناير المقبل
سبق

أعرب مدير الوكالة الأوروبية للأدوية جويدو رازي؛ عن تفاؤله حيال توفير لقاح ضد فيروس كورونا، ابتداءً من شهر يناير العام المقبل.

وأكد رازي؛ في تصريح له، أن أول ترخيص للقاح سيكون قبل نهاية العام ليتم توزيعه مطلع يناير بهدف تلقيح نصف سكان أوروبا، في حملة قد تستمر لمدة عام كامل.

16 نوفمبر 2020 - 1 ربيع الآخر 1442
09:19 AM

الوكالة الأوروبية للأدوية: نتوقع بدء توزيع لقاح كورونا في يناير المقبل

رازي: أول ترخيص للقاح سيكون قبل نهاية السنة في حملة تستمر عاماً

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعرب مدير الوكالة الأوروبية للأدوية جويدو رازي؛ عن تفاؤله حيال توفير لقاح ضد فيروس كورونا، ابتداءً من شهر يناير العام المقبل.

وأكد رازي؛ في تصريح له، أن أول ترخيص للقاح سيكون قبل نهاية العام ليتم توزيعه مطلع يناير بهدف تلقيح نصف سكان أوروبا، في حملة قد تستمر لمدة عام كامل.

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