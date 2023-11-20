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بالفيديو.. "فتاة ممشى كورنيش جدة" تعتذر عن التحرش اللفظي

أكدت أنها لم تقصد الإساءة لأحد ولا تعرف الأسباب التي دعتها للظهور

أظهر مقطع فيديو متداول آخر للفتاة المقيمة، وهي تتحدث بصوت عالٍ موجهة عباراتها لعدد من الشبان خلال سيرهم في كورنيش جدة، تبدي أسفها وندمها على ما قامت به.

وأكدت الفتاة أنها لم تقصد الإساءة لأحد، ولا تعرف الأسباب التي دعتها للظهور لهذا الأمر وسط بكائها، وأنها لن تكرر هذا الخطأ وستحافظ على تقاليد المملكة.

وأظهر المقطع لنفس الصوت للفتاة التي تحدثت سابقاً بصوت عال موجهة عباراتها لعدد من الشبان والفتيات بممشى الكورنيش بجدة، وهي تبكي وتبدي ندمها وأسفها على ما قامت به، وأنها لم تقصد الإساءة لأحد، ووعدت بأن تحافظ على تقاليد هذا البلد، وعاداته، ولن تكرر هذا الأمر نهائياً.

يشار إلى أن "سبق" انفردت بخبر أعده الزميل عبدالله البرقاوي بأن الجهات الأمنية أوقفت امرأة ظهرت في مقطع فيديو متداول، وهي تتحرش لفظياً بعدد من مرتادي كورنيش جدة أثناء سيرهم.

كورنيش جدة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بالفيديو.. "فتاة ممشى كورنيش جدة" تعتذر عن التحرش اللفظي
سبق

أظهر مقطع فيديو متداول آخر للفتاة المقيمة، وهي تتحدث بصوت عالٍ موجهة عباراتها لعدد من الشبان خلال سيرهم في كورنيش جدة، تبدي أسفها وندمها على ما قامت به.

وأكدت الفتاة أنها لم تقصد الإساءة لأحد، ولا تعرف الأسباب التي دعتها للظهور لهذا الأمر وسط بكائها، وأنها لن تكرر هذا الخطأ وستحافظ على تقاليد المملكة.

وأظهر المقطع لنفس الصوت للفتاة التي تحدثت سابقاً بصوت عال موجهة عباراتها لعدد من الشبان والفتيات بممشى الكورنيش بجدة، وهي تبكي وتبدي ندمها وأسفها على ما قامت به، وأنها لم تقصد الإساءة لأحد، ووعدت بأن تحافظ على تقاليد هذا البلد، وعاداته، ولن تكرر هذا الأمر نهائياً.

يشار إلى أن "سبق" انفردت بخبر أعده الزميل عبدالله البرقاوي بأن الجهات الأمنية أوقفت امرأة ظهرت في مقطع فيديو متداول، وهي تتحرش لفظياً بعدد من مرتادي كورنيش جدة أثناء سيرهم.

20 نوفمبر 2019 - 23 ربيع الأول 1441
04:20 PM

بالفيديو.. "فتاة ممشى كورنيش جدة" تعتذر عن التحرش اللفظي

أكدت أنها لم تقصد الإساءة لأحد ولا تعرف الأسباب التي دعتها للظهور

A A A
سعود الدعجاني - جدة
88
44,088

أظهر مقطع فيديو متداول آخر للفتاة المقيمة، وهي تتحدث بصوت عالٍ موجهة عباراتها لعدد من الشبان خلال سيرهم في كورنيش جدة، تبدي أسفها وندمها على ما قامت به.

وأكدت الفتاة أنها لم تقصد الإساءة لأحد، ولا تعرف الأسباب التي دعتها للظهور لهذا الأمر وسط بكائها، وأنها لن تكرر هذا الخطأ وستحافظ على تقاليد المملكة.

وأظهر المقطع لنفس الصوت للفتاة التي تحدثت سابقاً بصوت عال موجهة عباراتها لعدد من الشبان والفتيات بممشى الكورنيش بجدة، وهي تبكي وتبدي ندمها وأسفها على ما قامت به، وأنها لم تقصد الإساءة لأحد، ووعدت بأن تحافظ على تقاليد هذا البلد، وعاداته، ولن تكرر هذا الأمر نهائياً.

يشار إلى أن "سبق" انفردت بخبر أعده الزميل عبدالله البرقاوي بأن الجهات الأمنية أوقفت امرأة ظهرت في مقطع فيديو متداول، وهي تتحرش لفظياً بعدد من مرتادي كورنيش جدة أثناء سيرهم.

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