كرّم مدير شرطة الداير بني مالك المقدم محمد إبراهيم أبو طويل، نيابة عن مدير شرطة منطقة جازان، قائد دوريات الداير الملازم أول عيسى بن مسدف الضيف، والوكيل رقيب حسين وضي، والعريف موسى مكحل بمقر شرطة الداير.
"أبو طويل" يُكَرّم عددًا من منسوبي الأمن بـ"الداير"
كرّم مدير شرطة الداير بني مالك المقدم محمد إبراهيم أبو طويل، نيابة عن مدير شرطة منطقة جازان، قائد دوريات الداير الملازم أول عيسى بن مسدف الضيف، والوكيل رقيب حسين وضي، والعريف موسى مكحل بمقر شرطة الداير.مدير شرطة الداير منسوبي الأمن الداير
اعلان
"أبو طويل" يُكَرّم عددًا من منسوبي الأمن بـ"الداير"صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2019-12-11
11 ديسمبر 2019 - 14 ربيع الآخر 1441
11:22 AM
"أبو طويل" يُكَرّم عددًا من منسوبي الأمن بـ"الداير"
كرّم مدير شرطة الداير بني مالك المقدم محمد إبراهيم أبو طويل، نيابة عن مدير شرطة منطقة جازان، قائد دوريات الداير الملازم أول عيسى بن مسدف الضيف، والوكيل رقيب حسين وضي، والعريف موسى مكحل بمقر شرطة الداير.
اعلان
70 مليار ..
26 أكتوبر
14,021
53.8 مليار
31 يوليو
37,106
10 مليارات ..
17 يوليو
34,447
200 مليون
26 ديسمبر
29,864
اختبار القدرات وإرهاق الطلاب والطالبات
عبدالرحمن المرشد
الشتاء.. ومخيمات الثمامة..!
ماجد الحربي
المستقبل للهندي
بدر الغامدي
التناغم في بيئات العمل
منى الرشيدي
أنا أُم فاشلة!
مها عبدالله الحقباني
هل سقط احتجاج الاتحاد؟
محمد الصيـعري
شوارعنا ومياه الأمطار
عبدالغني الشيخ
برنامج "كفالة".. إنجازات استثنائية وكفالات فورية
حواء القرني
وزارة النقل ومطالب الباحة
جمعان الكرت
هل أضاع "السنابي" هيبة الإعلام؟
عبدالرحمن المرشد