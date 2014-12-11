كرّم مدير شرطة الداير بني مالك المقدم محمد إبراهيم أبو طويل، نيابة عن مدير شرطة منطقة جازان، قائد دوريات الداير الملازم أول عيسى بن مسدف الضيف، والوكيل رقيب حسين وضي، والعريف موسى مكحل بمقر شرطة الداير.

"أبو طويل" يُكَرّم عددًا من منسوبي الأمن بـ"الداير"‎ صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2019-12-11 كرّم مدير شرطة الداير بني مالك المقدم محمد إبراهيم أبو طويل، نيابة عن مدير شرطة منطقة جازان، قائد دوريات الداير الملازم أول عيسى بن مسدف الضيف، والوكيل رقيب حسين وضي، والعريف موسى مكحل بمقر شرطة الداير.

11 ديسمبر 2019 - 14 ربيع الآخر 1441 11:22 AM

"أبو طويل" يُكَرّم عددًا من منسوبي الأمن بـ"الداير"‎





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كرّم مدير شرطة الداير بني مالك المقدم محمد إبراهيم أبو طويل، نيابة عن مدير شرطة منطقة جازان، قائد دوريات الداير الملازم أول عيسى بن مسدف الضيف، والوكيل رقيب حسين وضي، والعريف موسى مكحل بمقر شرطة الداير.