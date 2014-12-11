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"أبو طويل" يُكَرّم عددًا من منسوبي الأمن بـ"الداير"‎

كرّم مدير شرطة الداير بني مالك المقدم محمد إبراهيم أبو طويل، نيابة عن مدير شرطة منطقة جازان، قائد دوريات الداير الملازم أول عيسى بن مسدف الضيف، والوكيل رقيب حسين وضي، والعريف موسى مكحل بمقر شرطة الداير.

مدير شرطة الداير منسوبي الأمن الداير

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"أبو طويل" يُكَرّم عددًا من منسوبي الأمن بـ"الداير"‎
سبق

كرّم مدير شرطة الداير بني مالك المقدم محمد إبراهيم أبو طويل، نيابة عن مدير شرطة منطقة جازان، قائد دوريات الداير الملازم أول عيسى بن مسدف الضيف، والوكيل رقيب حسين وضي، والعريف موسى مكحل بمقر شرطة الداير.

11 ديسمبر 2019 - 14 ربيع الآخر 1441
11:22 AM

"أبو طويل" يُكَرّم عددًا من منسوبي الأمن بـ"الداير"‎

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صحيفة سبق الإلكترونية - جازان
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كرّم مدير شرطة الداير بني مالك المقدم محمد إبراهيم أبو طويل، نيابة عن مدير شرطة منطقة جازان، قائد دوريات الداير الملازم أول عيسى بن مسدف الضيف، والوكيل رقيب حسين وضي، والعريف موسى مكحل بمقر شرطة الداير.

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