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"اليونسكو" تُسجل "حياكة السدو" ضمن قائمتها للتراث الثقافي غير المادي

الإعلان تم خلال اجتماعها السنوي.. وكملف مشترك مع دولة الكويت

نجحت المملكة العربية السعودية في تسجيل عنصر "حياكة السدو" ضمن القائمة التمثيلية للتراث الثقافي غير المادي لدى منظمة "اليونسكو" كملف مشترك مع دولة الكويت الشقيقة، وتم إعلان التسجيل خلال اجتماعها السنوي في فترة بين 14 - 19 ديسمبر 2020م.

ويمثل ذلك الإنجاز إشارة لما يحظى به التراث الوطني من اهتمام خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين -حفظهما الله- وعنايتهما بالهوية الثقافية الوطنية وأهمية إبرازها إقليمياً وعالمياً. وجاءت عملية التسجيل تتويجاً لجهود فريق وطني مشترك تقوده وزارة الثقافة، واللجنة الوطنية للتربية والعلوم والثقافة، والمندوبية السعودية الدائمة لدى اليونسكو، وجمعية "نحن تراثنا" وذلك بالتعاون مع دولة الكويت الشقيقة.

وتعد "حياكة السدو" ثامن عنصر ثقافي نجحت المملكة في تسجيله لدى منظمة اليونسكو، وذلك ضمن جهودها لتوثيق التراث الوطني غير المادي، وتسليط الضوء عليه محلياً وعالمياً بما يُعزز فرص استمراره وضمان استدامته عبر الأجيال.

وتأتي "حياكة السدو" كإحدى الفنون الحرفية التقليدية الإبداعية التي زاولها سكان الجزيرة العربية منذ القدم لتلبية الاحتياجات الأساسية للمجتمع، وأصبحت أحد أهم أوجه وصور التراث الإنساني في المملكة بتصاميمها المختلفة وزخارفها وألوانها.

وتعبيراً عن هذه الأهمية الحضارية تم استخدام "السدو" في تصميم شعار قمة دول مجموعة العشرين التي استضافتها المملكة العربية السعودية ذلك العام.

اليونسكو حياكة السدو

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"اليونسكو" تُسجل "حياكة السدو" ضمن قائمتها للتراث الثقافي غير المادي
سبق

نجحت المملكة العربية السعودية في تسجيل عنصر "حياكة السدو" ضمن القائمة التمثيلية للتراث الثقافي غير المادي لدى منظمة "اليونسكو" كملف مشترك مع دولة الكويت الشقيقة، وتم إعلان التسجيل خلال اجتماعها السنوي في فترة بين 14 - 19 ديسمبر 2020م.

ويمثل ذلك الإنجاز إشارة لما يحظى به التراث الوطني من اهتمام خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين -حفظهما الله- وعنايتهما بالهوية الثقافية الوطنية وأهمية إبرازها إقليمياً وعالمياً. وجاءت عملية التسجيل تتويجاً لجهود فريق وطني مشترك تقوده وزارة الثقافة، واللجنة الوطنية للتربية والعلوم والثقافة، والمندوبية السعودية الدائمة لدى اليونسكو، وجمعية "نحن تراثنا" وذلك بالتعاون مع دولة الكويت الشقيقة.

وتعد "حياكة السدو" ثامن عنصر ثقافي نجحت المملكة في تسجيله لدى منظمة اليونسكو، وذلك ضمن جهودها لتوثيق التراث الوطني غير المادي، وتسليط الضوء عليه محلياً وعالمياً بما يُعزز فرص استمراره وضمان استدامته عبر الأجيال.

وتأتي "حياكة السدو" كإحدى الفنون الحرفية التقليدية الإبداعية التي زاولها سكان الجزيرة العربية منذ القدم لتلبية الاحتياجات الأساسية للمجتمع، وأصبحت أحد أهم أوجه وصور التراث الإنساني في المملكة بتصاميمها المختلفة وزخارفها وألوانها.

وتعبيراً عن هذه الأهمية الحضارية تم استخدام "السدو" في تصميم شعار قمة دول مجموعة العشرين التي استضافتها المملكة العربية السعودية ذلك العام.

16 ديسمبر 2020 - 1 جمادى الأول 1442
07:00 PM

"اليونسكو" تُسجل "حياكة السدو" ضمن قائمتها للتراث الثقافي غير المادي

الإعلان تم خلال اجتماعها السنوي.. وكملف مشترك مع دولة الكويت

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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نجحت المملكة العربية السعودية في تسجيل عنصر "حياكة السدو" ضمن القائمة التمثيلية للتراث الثقافي غير المادي لدى منظمة "اليونسكو" كملف مشترك مع دولة الكويت الشقيقة، وتم إعلان التسجيل خلال اجتماعها السنوي في فترة بين 14 - 19 ديسمبر 2020م.

ويمثل ذلك الإنجاز إشارة لما يحظى به التراث الوطني من اهتمام خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين -حفظهما الله- وعنايتهما بالهوية الثقافية الوطنية وأهمية إبرازها إقليمياً وعالمياً. وجاءت عملية التسجيل تتويجاً لجهود فريق وطني مشترك تقوده وزارة الثقافة، واللجنة الوطنية للتربية والعلوم والثقافة، والمندوبية السعودية الدائمة لدى اليونسكو، وجمعية "نحن تراثنا" وذلك بالتعاون مع دولة الكويت الشقيقة.

وتعد "حياكة السدو" ثامن عنصر ثقافي نجحت المملكة في تسجيله لدى منظمة اليونسكو، وذلك ضمن جهودها لتوثيق التراث الوطني غير المادي، وتسليط الضوء عليه محلياً وعالمياً بما يُعزز فرص استمراره وضمان استدامته عبر الأجيال.

وتأتي "حياكة السدو" كإحدى الفنون الحرفية التقليدية الإبداعية التي زاولها سكان الجزيرة العربية منذ القدم لتلبية الاحتياجات الأساسية للمجتمع، وأصبحت أحد أهم أوجه وصور التراث الإنساني في المملكة بتصاميمها المختلفة وزخارفها وألوانها.

وتعبيراً عن هذه الأهمية الحضارية تم استخدام "السدو" في تصميم شعار قمة دول مجموعة العشرين التي استضافتها المملكة العربية السعودية ذلك العام.

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