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تحذير من "أمن الطرق".."البطيحانية-سامودة" مغلق مؤقتاً ولا سفر عبره

تنويه من حفر الباطن بسبب مياه ما بعد الأمطار..ودعوة لاستخدام طرق بديلة

حذرت القوات الخاصة لأمن الطرق بمحافظة حفر الباطن ،مستخدمي طريق "البطيحانية -سامودة"، من السفر عبر الطريق نظراً لإغلاقه نتيجة ارتفاع منسوب المياه فيه، لافتة إلى ضرورة استخدام طرق بديلة.
وقالت عبر حسابها في "تويتر": "نود التنويه بأنه تم إغلاق الطريق في الاتجاهين مؤقتاً بالقرب من هجرة أم عشر بسبب ارتفاع منسوب المياه جراء الأمطار الغزيرة، يرجى من مستخدمي الطريق استخدام الطرق البديلة حفاظاً على سلامتهم مع تمنياتنا للجميع بالسلامة والأمان".
وكانت هجرة أم عشر والقرى والمراكز الواقعة غرب محافظة حفر الباطن قد شهدت هطول أمطار غزيرة.

أمن الطرق

الرئيسية/ المملكة / محليات

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تحذير من "أمن الطرق".."البطيحانية-سامودة" مغلق مؤقتاً ولا سفر عبره
سبق

حذرت القوات الخاصة لأمن الطرق بمحافظة حفر الباطن ،مستخدمي طريق "البطيحانية -سامودة"، من السفر عبر الطريق نظراً لإغلاقه نتيجة ارتفاع منسوب المياه فيه، لافتة إلى ضرورة استخدام طرق بديلة.
وقالت عبر حسابها في "تويتر": "نود التنويه بأنه تم إغلاق الطريق في الاتجاهين مؤقتاً بالقرب من هجرة أم عشر بسبب ارتفاع منسوب المياه جراء الأمطار الغزيرة، يرجى من مستخدمي الطريق استخدام الطرق البديلة حفاظاً على سلامتهم مع تمنياتنا للجميع بالسلامة والأمان".
وكانت هجرة أم عشر والقرى والمراكز الواقعة غرب محافظة حفر الباطن قد شهدت هطول أمطار غزيرة.

04 ديسمبر 2020 - 19 ربيع الآخر 1442
07:03 PM

تحذير من "أمن الطرق".."البطيحانية-سامودة" مغلق مؤقتاً ولا سفر عبره

تنويه من حفر الباطن بسبب مياه ما بعد الأمطار..ودعوة لاستخدام طرق بديلة

A A A
منصور الشلاقي - الرياض
1
2,913

حذرت القوات الخاصة لأمن الطرق بمحافظة حفر الباطن ،مستخدمي طريق "البطيحانية -سامودة"، من السفر عبر الطريق نظراً لإغلاقه نتيجة ارتفاع منسوب المياه فيه، لافتة إلى ضرورة استخدام طرق بديلة.
وقالت عبر حسابها في "تويتر": "نود التنويه بأنه تم إغلاق الطريق في الاتجاهين مؤقتاً بالقرب من هجرة أم عشر بسبب ارتفاع منسوب المياه جراء الأمطار الغزيرة، يرجى من مستخدمي الطريق استخدام الطرق البديلة حفاظاً على سلامتهم مع تمنياتنا للجميع بالسلامة والأمان".
وكانت هجرة أم عشر والقرى والمراكز الواقعة غرب محافظة حفر الباطن قد شهدت هطول أمطار غزيرة.

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