النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"سكني" يطلق مبادرة دعم الدفعة المقدّمة للمدنيين بمبلغ 95 ألف ريال

من مستفيدي البرنامج الراغبين بخيار شراء الوحدات السكنيّة الجاهزة

أعلن برنامج "سكني" التابع لوزارة الإسكان، عن إطلاق مبادرة "دعم الدفعة المقدّمة للمدنيين من مستفيدي البرنامج الراغبين بخيار شراء الوحدات السكنيّة الجاهزة؛ حيث تتيح المبادرة الحصول على قرض إضافي حسن يصرف كدفعة مقدمة تصل إلى 10% من قيمة المسكن، وبحد أقصى مبلغ 95 ألف ريال يضاف إلى القرض العقاري المدعوم الذي يصل إلى 500 ألف ريال.

وتأتي هذه المبادرة في إطار حرص وزارة الإسكان ممثّلة ببرنامج "سكني" على تسهيل تملّك الأسر السعودية للمسكن الأول، تماشياً مع أهداف "برنامج الإسكان" أحد برامج رؤية المملكة 2030 برفع نسبة التملّك السكني إلى 70%، فيما تشمل هذه المبادرة 3 فئات عمرية يمكنها الاستفادة من القرض الإضافي الحسن، إذ يمكن للمستفيدين من سن 40 حتى 44 عاماً الحصول على 75 ألف ريال، ومن سن 45 إلى 49 عاماً الحصول على 85 ألف ريال، ومن سن 50 عاماً وأكثر الحصول على قرض إضافي حسن يصل إلى 95 ألف ريال كحد أقصى.

وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الإسكان سيف بن سالم السويلم، أن الوزارة عبر برنامج "سكني" أطلقت هذه المبادرة خلال الفترة الماضية على مستوى منسوبي وزارة التعليم، وكذلك الإعلاميون ومنسوبو وزارة الإعلام من حاملي بطاقة "المهني الإعلامي"، وذلك ضمن المزايا المتنوعة التي توفّرها الوزارة لمنسوبي الجهات الحكومية الأخرى وفقاً للاتفاقيات التي سبق توقيعها، مبيّناً أن المبادرة أسهمت في تسهيل رحلة التملّك أمام الكثير من المستفيدين ضمن قطاعي التعليم والإعلام، الأمر الذي دفع الوزارة إلى تفعيلها وإتاحتها لجميع المستفيدين المسجّلين في برنامج "سكني" من الراغبين بخيار شراء الوحدات السكنية الجاهزة.

وأضاف: تأتي هذه الخطوة امتداداً للعديد من الخدمات والتسهيلات التي يوفّرها برنامج (سكني) لمستفيديه من جميع المناطق، وذلك لتسهيل تملّكهم للمسكن الأول بالاستفادة من الخيارات المتنوعة التي تلائم مختلف الرغبات وتتوافق مع جميع القدرات.

وبيّن السويلم أن البرنامج يوفر خيار الأراضي السكنية، أو إمكانية الحصول على القرض العقاري المدعوم لشراء الوحدات السكنية الجاهزة أو الوحدات تحت الإنشاء أو البناء الذاتي، إضافة إلى المبادرات والخدمات المتنوعة مثل دعم تجديد المساكن، والقرض الإضافي الحسن للعسكريين في الخدمة، وتحمّل الدولة لضريبة القيمة المضافة عن المسكن الأول، وخدمة المستشار العقاري، وغيرها من الخدمات والحلول الأخرى التي يمكن الاستفادة منها من خلال موقع وتطبيق (سكني) الذي يمكن من خلاله إنهاء كافة الاجراءات والخطوات اللازمة.

سكني

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"سكني" يطلق مبادرة دعم الدفعة المقدّمة للمدنيين بمبلغ 95 ألف ريال
سبق

أعلن برنامج "سكني" التابع لوزارة الإسكان، عن إطلاق مبادرة "دعم الدفعة المقدّمة للمدنيين من مستفيدي البرنامج الراغبين بخيار شراء الوحدات السكنيّة الجاهزة؛ حيث تتيح المبادرة الحصول على قرض إضافي حسن يصرف كدفعة مقدمة تصل إلى 10% من قيمة المسكن، وبحد أقصى مبلغ 95 ألف ريال يضاف إلى القرض العقاري المدعوم الذي يصل إلى 500 ألف ريال.

وتأتي هذه المبادرة في إطار حرص وزارة الإسكان ممثّلة ببرنامج "سكني" على تسهيل تملّك الأسر السعودية للمسكن الأول، تماشياً مع أهداف "برنامج الإسكان" أحد برامج رؤية المملكة 2030 برفع نسبة التملّك السكني إلى 70%، فيما تشمل هذه المبادرة 3 فئات عمرية يمكنها الاستفادة من القرض الإضافي الحسن، إذ يمكن للمستفيدين من سن 40 حتى 44 عاماً الحصول على 75 ألف ريال، ومن سن 45 إلى 49 عاماً الحصول على 85 ألف ريال، ومن سن 50 عاماً وأكثر الحصول على قرض إضافي حسن يصل إلى 95 ألف ريال كحد أقصى.

وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الإسكان سيف بن سالم السويلم، أن الوزارة عبر برنامج "سكني" أطلقت هذه المبادرة خلال الفترة الماضية على مستوى منسوبي وزارة التعليم، وكذلك الإعلاميون ومنسوبو وزارة الإعلام من حاملي بطاقة "المهني الإعلامي"، وذلك ضمن المزايا المتنوعة التي توفّرها الوزارة لمنسوبي الجهات الحكومية الأخرى وفقاً للاتفاقيات التي سبق توقيعها، مبيّناً أن المبادرة أسهمت في تسهيل رحلة التملّك أمام الكثير من المستفيدين ضمن قطاعي التعليم والإعلام، الأمر الذي دفع الوزارة إلى تفعيلها وإتاحتها لجميع المستفيدين المسجّلين في برنامج "سكني" من الراغبين بخيار شراء الوحدات السكنية الجاهزة.

وأضاف: تأتي هذه الخطوة امتداداً للعديد من الخدمات والتسهيلات التي يوفّرها برنامج (سكني) لمستفيديه من جميع المناطق، وذلك لتسهيل تملّكهم للمسكن الأول بالاستفادة من الخيارات المتنوعة التي تلائم مختلف الرغبات وتتوافق مع جميع القدرات.

وبيّن السويلم أن البرنامج يوفر خيار الأراضي السكنية، أو إمكانية الحصول على القرض العقاري المدعوم لشراء الوحدات السكنية الجاهزة أو الوحدات تحت الإنشاء أو البناء الذاتي، إضافة إلى المبادرات والخدمات المتنوعة مثل دعم تجديد المساكن، والقرض الإضافي الحسن للعسكريين في الخدمة، وتحمّل الدولة لضريبة القيمة المضافة عن المسكن الأول، وخدمة المستشار العقاري، وغيرها من الخدمات والحلول الأخرى التي يمكن الاستفادة منها من خلال موقع وتطبيق (سكني) الذي يمكن من خلاله إنهاء كافة الاجراءات والخطوات اللازمة.

26 فبراير 2020 - 2 رجب 1441
06:57 PM

"سكني" يطلق مبادرة دعم الدفعة المقدّمة للمدنيين بمبلغ 95 ألف ريال

من مستفيدي البرنامج الراغبين بخيار شراء الوحدات السكنيّة الجاهزة

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
9
4,443

أعلن برنامج "سكني" التابع لوزارة الإسكان، عن إطلاق مبادرة "دعم الدفعة المقدّمة للمدنيين من مستفيدي البرنامج الراغبين بخيار شراء الوحدات السكنيّة الجاهزة؛ حيث تتيح المبادرة الحصول على قرض إضافي حسن يصرف كدفعة مقدمة تصل إلى 10% من قيمة المسكن، وبحد أقصى مبلغ 95 ألف ريال يضاف إلى القرض العقاري المدعوم الذي يصل إلى 500 ألف ريال.

وتأتي هذه المبادرة في إطار حرص وزارة الإسكان ممثّلة ببرنامج "سكني" على تسهيل تملّك الأسر السعودية للمسكن الأول، تماشياً مع أهداف "برنامج الإسكان" أحد برامج رؤية المملكة 2030 برفع نسبة التملّك السكني إلى 70%، فيما تشمل هذه المبادرة 3 فئات عمرية يمكنها الاستفادة من القرض الإضافي الحسن، إذ يمكن للمستفيدين من سن 40 حتى 44 عاماً الحصول على 75 ألف ريال، ومن سن 45 إلى 49 عاماً الحصول على 85 ألف ريال، ومن سن 50 عاماً وأكثر الحصول على قرض إضافي حسن يصل إلى 95 ألف ريال كحد أقصى.

وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الإسكان سيف بن سالم السويلم، أن الوزارة عبر برنامج "سكني" أطلقت هذه المبادرة خلال الفترة الماضية على مستوى منسوبي وزارة التعليم، وكذلك الإعلاميون ومنسوبو وزارة الإعلام من حاملي بطاقة "المهني الإعلامي"، وذلك ضمن المزايا المتنوعة التي توفّرها الوزارة لمنسوبي الجهات الحكومية الأخرى وفقاً للاتفاقيات التي سبق توقيعها، مبيّناً أن المبادرة أسهمت في تسهيل رحلة التملّك أمام الكثير من المستفيدين ضمن قطاعي التعليم والإعلام، الأمر الذي دفع الوزارة إلى تفعيلها وإتاحتها لجميع المستفيدين المسجّلين في برنامج "سكني" من الراغبين بخيار شراء الوحدات السكنية الجاهزة.

وأضاف: تأتي هذه الخطوة امتداداً للعديد من الخدمات والتسهيلات التي يوفّرها برنامج (سكني) لمستفيديه من جميع المناطق، وذلك لتسهيل تملّكهم للمسكن الأول بالاستفادة من الخيارات المتنوعة التي تلائم مختلف الرغبات وتتوافق مع جميع القدرات.

وبيّن السويلم أن البرنامج يوفر خيار الأراضي السكنية، أو إمكانية الحصول على القرض العقاري المدعوم لشراء الوحدات السكنية الجاهزة أو الوحدات تحت الإنشاء أو البناء الذاتي، إضافة إلى المبادرات والخدمات المتنوعة مثل دعم تجديد المساكن، والقرض الإضافي الحسن للعسكريين في الخدمة، وتحمّل الدولة لضريبة القيمة المضافة عن المسكن الأول، وخدمة المستشار العقاري، وغيرها من الخدمات والحلول الأخرى التي يمكن الاستفادة منها من خلال موقع وتطبيق (سكني) الذي يمكن من خلاله إنهاء كافة الاجراءات والخطوات اللازمة.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
3,831
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
11,336
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
17,686
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
38,965

كاريكاتير

إذا أحبَّ المواطن السعودي وطنه

المقالات

ما لي خلق أفكّر ..

ما لي خلق أفكّر ..

مها عبدالله الحقباني
المملكة والريادة في الغاز

المملكة والريادة في الغاز

ماجد البريكان
تبديل المواليد بين الحماية وسوء الإدارة

تبديل المواليد بين الحماية وسوء الإدارة

عبدالغني الشيخ
شموخ الانحناء

شموخ الانحناء

ساير المنيعي
زيارات أعضاء مجلس الشورى.. لماذا؟

زيارات أعضاء مجلس الشورى.. لماذا؟

جمعان الكرت
الرحلة إلى وظيفة الأحلام

الرحلة إلى وظيفة الأحلام

عبدالغني الشيخ
الاتحاد والهلال...!

الاتحاد والهلال...!

صالح المسلّم
بطاقات المواد الغذائية.. اقرؤوها جيدًا

بطاقات المواد الغذائية.. اقرؤوها جيدًا

عبدالرحمن المرشد
يا بني إن لم ترفع رأسي فلا تخفضه

يا بني إن لم ترفع رأسي فلا تخفضه

حسن آل عمير
يا لها من نملة..!

يا لها من نملة..!

بدر الغامدي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

"التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب".. أنموذج المبادرة الإسلامية للتصدي للتطرف
"التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب".. أنموذج المبادرة الإسلامية للتصدي للتطرف

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة