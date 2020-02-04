النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

صور ومقاطع وحفلات إباحية.. سقوط "فتاة السناب المجاهرة" في حائل

نصائح مُخلة للفتيات وتحريض للمتزوجات وتلبية رغبات غير أخلاقية للشباب

تمكنت إدارة التحريات والبحث الجنائي بمنطقة حائل، من القبض على إحدى الفتيات من مستخدمات "السناب شات"، بعد تلقي الشرطة بلاغات عديدة من مواطنين ضد الفتاة، والسوء الذي كانت تظهر به على "السناب شات"، وما تقوم بعرضه؛ وذلك بعد أن زاد عدد متابعيها من الشباب والفتيات بالمنطقة.

واشتهرت الفتاة بين متابعيها بنشر الرذيلة، واعتادت على تقديم ما تعتبره نصائح للفتيات صغيرات السن بالحرية غير الأخلاقية، وتحريض المتزوجات على أزواجهن في حالة عدم تلبيتهم طلباتهن؛ فيما تُقدم محتوى غير أخلاقي تَمثل في مقاطع وصور إباحية.

وبدأت مؤخرًا تلك الفتاة بترتيب حفلات تحت غطاء مسميات متعددة؛ كأعياد ميلاد متابِعة من متابِعاتها، وتدعو فتيات داخل إحدى استراحات تحتوي على المعسلات والتدخين والرقص، ونقل ذلك مباشرة عبر "السناب شات".

يُذكر أن الفتاة أصبحت تلبّي رغبات الشباب بالتواصل مع فتيات؛ سواء "تواصل خاص" أو إقامة حفلات مشتركة؛ شريطة مساهمة الشاب ودعمه لإحدى حفلاتها أو جولاتها سواء داخل أو خارج منطقة حائل.

ونجحت الجهات الأمنية في تتبع تلك الفتاة عبر ذلك "السناب"، والذي اتخذته وسيلة لنشر الرذيلة والمجاهرة بها، والخروج عن الآداب العامة.

كما تجدر الإشارة إلى أن الفتاة قد تم إحالتها للجهات المعنية لاستكمال التحقيق والإجراءات النظامية بحقها.

الجهات الأمنية حائل إدارة التحريات والبحث الجنائي

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
صور ومقاطع وحفلات إباحية.. سقوط "فتاة السناب المجاهرة" في حائل
سبق

تمكنت إدارة التحريات والبحث الجنائي بمنطقة حائل، من القبض على إحدى الفتيات من مستخدمات "السناب شات"، بعد تلقي الشرطة بلاغات عديدة من مواطنين ضد الفتاة، والسوء الذي كانت تظهر به على "السناب شات"، وما تقوم بعرضه؛ وذلك بعد أن زاد عدد متابعيها من الشباب والفتيات بالمنطقة.

واشتهرت الفتاة بين متابعيها بنشر الرذيلة، واعتادت على تقديم ما تعتبره نصائح للفتيات صغيرات السن بالحرية غير الأخلاقية، وتحريض المتزوجات على أزواجهن في حالة عدم تلبيتهم طلباتهن؛ فيما تُقدم محتوى غير أخلاقي تَمثل في مقاطع وصور إباحية.

وبدأت مؤخرًا تلك الفتاة بترتيب حفلات تحت غطاء مسميات متعددة؛ كأعياد ميلاد متابِعة من متابِعاتها، وتدعو فتيات داخل إحدى استراحات تحتوي على المعسلات والتدخين والرقص، ونقل ذلك مباشرة عبر "السناب شات".

يُذكر أن الفتاة أصبحت تلبّي رغبات الشباب بالتواصل مع فتيات؛ سواء "تواصل خاص" أو إقامة حفلات مشتركة؛ شريطة مساهمة الشاب ودعمه لإحدى حفلاتها أو جولاتها سواء داخل أو خارج منطقة حائل.

ونجحت الجهات الأمنية في تتبع تلك الفتاة عبر ذلك "السناب"، والذي اتخذته وسيلة لنشر الرذيلة والمجاهرة بها، والخروج عن الآداب العامة.

كما تجدر الإشارة إلى أن الفتاة قد تم إحالتها للجهات المعنية لاستكمال التحقيق والإجراءات النظامية بحقها.

04 فبراير 2020 - 10 جمادى الآخر 1441
01:43 PM

صور ومقاطع وحفلات إباحية.. سقوط "فتاة السناب المجاهرة" في حائل

نصائح مُخلة للفتيات وتحريض للمتزوجات وتلبية رغبات غير أخلاقية للشباب

A A A
خالد السليمي - حائل
20
10,721

تمكنت إدارة التحريات والبحث الجنائي بمنطقة حائل، من القبض على إحدى الفتيات من مستخدمات "السناب شات"، بعد تلقي الشرطة بلاغات عديدة من مواطنين ضد الفتاة، والسوء الذي كانت تظهر به على "السناب شات"، وما تقوم بعرضه؛ وذلك بعد أن زاد عدد متابعيها من الشباب والفتيات بالمنطقة.

واشتهرت الفتاة بين متابعيها بنشر الرذيلة، واعتادت على تقديم ما تعتبره نصائح للفتيات صغيرات السن بالحرية غير الأخلاقية، وتحريض المتزوجات على أزواجهن في حالة عدم تلبيتهم طلباتهن؛ فيما تُقدم محتوى غير أخلاقي تَمثل في مقاطع وصور إباحية.

وبدأت مؤخرًا تلك الفتاة بترتيب حفلات تحت غطاء مسميات متعددة؛ كأعياد ميلاد متابِعة من متابِعاتها، وتدعو فتيات داخل إحدى استراحات تحتوي على المعسلات والتدخين والرقص، ونقل ذلك مباشرة عبر "السناب شات".

يُذكر أن الفتاة أصبحت تلبّي رغبات الشباب بالتواصل مع فتيات؛ سواء "تواصل خاص" أو إقامة حفلات مشتركة؛ شريطة مساهمة الشاب ودعمه لإحدى حفلاتها أو جولاتها سواء داخل أو خارج منطقة حائل.

ونجحت الجهات الأمنية في تتبع تلك الفتاة عبر ذلك "السناب"، والذي اتخذته وسيلة لنشر الرذيلة والمجاهرة بها، والخروج عن الآداب العامة.

كما تجدر الإشارة إلى أن الفتاة قد تم إحالتها للجهات المعنية لاستكمال التحقيق والإجراءات النظامية بحقها.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
3,303
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
9,728
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
16,871
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
38,450

كاريكاتير

تشويه صورة المرأة السعودية في السوشال ميديا

المقالات

بوادر رؤية المملكة ٢٠٣٠

بوادر رؤية المملكة ٢٠٣٠

نورة الجايز
حل عملي للمباريات المؤجَّلة..!

حل عملي للمباريات المؤجَّلة..!

محمد الصيـعري
قضية حراس الأمن..!

قضية حراس الأمن..!

ماجد الحربي
اختراق "بيزوس" وقلة الحيلة

اختراق "بيزوس" وقلة الحيلة

ماجد البريكان
البيوت السعيدة.. ماذا تفعل الحموات؟

البيوت السعيدة.. ماذا تفعل الحموات؟

عبدالغني الشيخ
إلى متى السكوت على الأكاذيب والشائعات؟

إلى متى السكوت على الأكاذيب والشائعات؟

صالح مطر الغامدي
قد فاز باللذات مَن كان جسورًا..!

قد فاز باللذات مَن كان جسورًا..!

عبدالرحمن المرشد
ظنون الثقافة..!!

ظنون الثقافة..!!

ساير المنيعي
خشم الريال أم سلطة القانون

خشم الريال أم سلطة القانون

زايد الزيادي
طريق الطائف - الباحة بلا حوادث!!

طريق الطائف - الباحة بلا حوادث!!

صالح مطر الغامدي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

عام حافل.. أبرز "50" حدثاً في السعودية في 2019م
عام حافل.. أبرز "50" حدثاً في السعودية في 2019م

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة