النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"السليمان" يطالب بمصادرة أي حيوانات مفترسة في المنازل

بعد مقتل شاب بين أنياب أسد

يطالب الكاتب الصحفي خالد السليمان الجهات المختصة بمصادرة أي حيوانات مفترسة تتم تربيتها في المنازل ومعاقبة المخالفين حماية للمواطنين، يأتي ذلك تعقيبًا على حادثة مقتل شاب سعودي بين أنياب أسد قام بتربيته، ويلفت الكاتب إلى أن النظام في المملكة يمنع تربية واقتناء الحيوانات المفترسة في الأماكن غير المرخصة، وأن الجهات المختصة قد قصرت في التصدي لهذه الظاهرة.

ماذا لو قابلت أسدًا في الشارع؟
وفي مقاله "من يحمينا من حيواناتهم المفترسة؟!" بصحيفة "عكاظ"، يقول السليمان: "قبل بضع سنوات نشرت وسائل الإعلام صورة لضبع يتجول ليلًا في أحد شوارع الرياض، ثم صورة لفهد طليق في أحد الأحياء السكنية، ثم انتشر مقطع لأسد يمشي على أحد الأرصفة، وفي كل مرة كنت أقول لنفسي: ماذا لو أن شخصًا يمشي على قدميه آمنًا مطمئنًّا واجه هذه الحيوانات المفترسة؟ أي صدمة ستصيبه، وخاصة أنه لا يسير في أدغال أفريقيا بل في شوارع مدينة عصرية".

حذرنا من الحيوانات المفترسة
ويعلق "السليمان" قائلًا: "يومها حذرت مع من حذروا من التساهل مع موضة تربية الحيوانات المفترسة، وناديت بحماية الأبرياء الآمنين من الوقوع بين براثن هذه الحيوانات المفترسة الهائمة، وتساءلت عن كيفية حصول أصحابها عليها ما دام دخولها للبلاد ممنوعًا إلا للجهات المرخصة!

زادت ظاهرة اقتناء الحيوانات المفترسة
ويرصد "السليمان" زيادة ظاهرة اقتناء الحيوانات المفترسة، ويقول: "اليوم ومع ظهور وسائل التواصل الاجتماعي، انتشرت مقاطع حسابات تخصص أصحابها في اقتناء وتربية هذه الحيوانات المفترسة لم يعد السؤال كيف حصلوا عليها بل كيف يسمح لهم باقتنائها والتباهي بذلك وعدم اتخاذ أي إجراءات ضدهم رغم انكشاف هوياتهم؟ بل إن بعضهم أصبح ضيفًا على البرامج التلفزيونية، وبات من نجوم السوشيال ميديا، وكأن الجهات المختصة تنتظر أن يقع حادث افتراس أو اعتداء حتى تذكر المجتمع بأن الأنظمة تمنع اقتناء وتربية الحيوانات المفترسة!".

مصادرة أي حيوان مفترس
وينهي "السليمان" مطالبًا الجهات المختصة مصادرة أي حيوان مفترس في المنازل، ويقول: "في الحقيقة المجتمع لا ينتظر تذكيره بالنظام الذي يمنع تربية واقتناء هذه الحيوانات المفترسة كما فعل بيان المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية بعد حادثة مقتل شاب سعودي بين أنياب أسد قام بتربيته، بل ينتظر التحرك الفاعل لحماية الناس ومعاقبة المخالفين ومصادرة أي حيوان مفترس تتم تربيته خارج الأماكن المرخصة له والخاضعة لمراقبة متطلبات ومعايير السلامة، وما الحادثة الأخيرة سوى تذكير بتقصير الجهات المختصة في التصدي لهذه الظاهرة!".

الكاتب الصحفي خالد السليمان

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"السليمان" يطالب بمصادرة أي حيوانات مفترسة في المنازل
سبق

يطالب الكاتب الصحفي خالد السليمان الجهات المختصة بمصادرة أي حيوانات مفترسة تتم تربيتها في المنازل ومعاقبة المخالفين حماية للمواطنين، يأتي ذلك تعقيبًا على حادثة مقتل شاب سعودي بين أنياب أسد قام بتربيته، ويلفت الكاتب إلى أن النظام في المملكة يمنع تربية واقتناء الحيوانات المفترسة في الأماكن غير المرخصة، وأن الجهات المختصة قد قصرت في التصدي لهذه الظاهرة.

ماذا لو قابلت أسدًا في الشارع؟
وفي مقاله "من يحمينا من حيواناتهم المفترسة؟!" بصحيفة "عكاظ"، يقول السليمان: "قبل بضع سنوات نشرت وسائل الإعلام صورة لضبع يتجول ليلًا في أحد شوارع الرياض، ثم صورة لفهد طليق في أحد الأحياء السكنية، ثم انتشر مقطع لأسد يمشي على أحد الأرصفة، وفي كل مرة كنت أقول لنفسي: ماذا لو أن شخصًا يمشي على قدميه آمنًا مطمئنًّا واجه هذه الحيوانات المفترسة؟ أي صدمة ستصيبه، وخاصة أنه لا يسير في أدغال أفريقيا بل في شوارع مدينة عصرية".

حذرنا من الحيوانات المفترسة
ويعلق "السليمان" قائلًا: "يومها حذرت مع من حذروا من التساهل مع موضة تربية الحيوانات المفترسة، وناديت بحماية الأبرياء الآمنين من الوقوع بين براثن هذه الحيوانات المفترسة الهائمة، وتساءلت عن كيفية حصول أصحابها عليها ما دام دخولها للبلاد ممنوعًا إلا للجهات المرخصة!

زادت ظاهرة اقتناء الحيوانات المفترسة
ويرصد "السليمان" زيادة ظاهرة اقتناء الحيوانات المفترسة، ويقول: "اليوم ومع ظهور وسائل التواصل الاجتماعي، انتشرت مقاطع حسابات تخصص أصحابها في اقتناء وتربية هذه الحيوانات المفترسة لم يعد السؤال كيف حصلوا عليها بل كيف يسمح لهم باقتنائها والتباهي بذلك وعدم اتخاذ أي إجراءات ضدهم رغم انكشاف هوياتهم؟ بل إن بعضهم أصبح ضيفًا على البرامج التلفزيونية، وبات من نجوم السوشيال ميديا، وكأن الجهات المختصة تنتظر أن يقع حادث افتراس أو اعتداء حتى تذكر المجتمع بأن الأنظمة تمنع اقتناء وتربية الحيوانات المفترسة!".

مصادرة أي حيوان مفترس
وينهي "السليمان" مطالبًا الجهات المختصة مصادرة أي حيوان مفترس في المنازل، ويقول: "في الحقيقة المجتمع لا ينتظر تذكيره بالنظام الذي يمنع تربية واقتناء هذه الحيوانات المفترسة كما فعل بيان المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية بعد حادثة مقتل شاب سعودي بين أنياب أسد قام بتربيته، بل ينتظر التحرك الفاعل لحماية الناس ومعاقبة المخالفين ومصادرة أي حيوان مفترس تتم تربيته خارج الأماكن المرخصة له والخاضعة لمراقبة متطلبات ومعايير السلامة، وما الحادثة الأخيرة سوى تذكير بتقصير الجهات المختصة في التصدي لهذه الظاهرة!".

18 إبريل 2021 - 6 رمضان 1442
08:59 PM

"السليمان" يطالب بمصادرة أي حيوانات مفترسة في المنازل

بعد مقتل شاب بين أنياب أسد

A A A
أيمن حسن - الرياض
6
902

يطالب الكاتب الصحفي خالد السليمان الجهات المختصة بمصادرة أي حيوانات مفترسة تتم تربيتها في المنازل ومعاقبة المخالفين حماية للمواطنين، يأتي ذلك تعقيبًا على حادثة مقتل شاب سعودي بين أنياب أسد قام بتربيته، ويلفت الكاتب إلى أن النظام في المملكة يمنع تربية واقتناء الحيوانات المفترسة في الأماكن غير المرخصة، وأن الجهات المختصة قد قصرت في التصدي لهذه الظاهرة.

ماذا لو قابلت أسدًا في الشارع؟
وفي مقاله "من يحمينا من حيواناتهم المفترسة؟!" بصحيفة "عكاظ"، يقول السليمان: "قبل بضع سنوات نشرت وسائل الإعلام صورة لضبع يتجول ليلًا في أحد شوارع الرياض، ثم صورة لفهد طليق في أحد الأحياء السكنية، ثم انتشر مقطع لأسد يمشي على أحد الأرصفة، وفي كل مرة كنت أقول لنفسي: ماذا لو أن شخصًا يمشي على قدميه آمنًا مطمئنًّا واجه هذه الحيوانات المفترسة؟ أي صدمة ستصيبه، وخاصة أنه لا يسير في أدغال أفريقيا بل في شوارع مدينة عصرية".

حذرنا من الحيوانات المفترسة
ويعلق "السليمان" قائلًا: "يومها حذرت مع من حذروا من التساهل مع موضة تربية الحيوانات المفترسة، وناديت بحماية الأبرياء الآمنين من الوقوع بين براثن هذه الحيوانات المفترسة الهائمة، وتساءلت عن كيفية حصول أصحابها عليها ما دام دخولها للبلاد ممنوعًا إلا للجهات المرخصة!

زادت ظاهرة اقتناء الحيوانات المفترسة
ويرصد "السليمان" زيادة ظاهرة اقتناء الحيوانات المفترسة، ويقول: "اليوم ومع ظهور وسائل التواصل الاجتماعي، انتشرت مقاطع حسابات تخصص أصحابها في اقتناء وتربية هذه الحيوانات المفترسة لم يعد السؤال كيف حصلوا عليها بل كيف يسمح لهم باقتنائها والتباهي بذلك وعدم اتخاذ أي إجراءات ضدهم رغم انكشاف هوياتهم؟ بل إن بعضهم أصبح ضيفًا على البرامج التلفزيونية، وبات من نجوم السوشيال ميديا، وكأن الجهات المختصة تنتظر أن يقع حادث افتراس أو اعتداء حتى تذكر المجتمع بأن الأنظمة تمنع اقتناء وتربية الحيوانات المفترسة!".

مصادرة أي حيوان مفترس
وينهي "السليمان" مطالبًا الجهات المختصة مصادرة أي حيوان مفترس في المنازل، ويقول: "في الحقيقة المجتمع لا ينتظر تذكيره بالنظام الذي يمنع تربية واقتناء هذه الحيوانات المفترسة كما فعل بيان المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية بعد حادثة مقتل شاب سعودي بين أنياب أسد قام بتربيته، بل ينتظر التحرك الفاعل لحماية الناس ومعاقبة المخالفين ومصادرة أي حيوان مفترس تتم تربيته خارج الأماكن المرخصة له والخاضعة لمراقبة متطلبات ومعايير السلامة، وما الحادثة الأخيرة سوى تذكير بتقصير الجهات المختصة في التصدي لهذه الظاهرة!".

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
11,200
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
13,091
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
30,451
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
31,485

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

طبائع البشر في الجوع والشبع!!

طبائع البشر في الجوع والشبع!!

عبدالمحسن الحارثي
بيروقراطية تقنية

بيروقراطية تقنية

مها الجبر
الربع الخالي يروي عطش الأهالي

الربع الخالي يروي عطش الأهالي

علي آل شرمة
حتى من وظيفتك الحكومية.. تعلم متى ترحل

حتى من وظيفتك الحكومية.. تعلم متى ترحل

يحيى فقيهي
الاقتصاد المعرفي وتكنولوجيا التعليم

الاقتصاد المعرفي وتكنولوجيا التعليم

إسراء الهذلي
كيف نجح طبيب المصنع؟!

كيف نجح طبيب المصنع؟!

عبدالغني الشيخ
لماذا شفط الدهون؟!!

لماذا شفط الدهون؟!!

محمد الحيدر
تغيير الاهتمامات والقدوات

تغيير الاهتمامات والقدوات

حسن آل عمير
الإسلام والإسرائيليات!!

الإسلام والإسرائيليات!!

غسان محمد عسيلان
"خلينا في الأهم"..!!

"خلينا في الأهم"..!!

بدر الغامدي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

العلاقات الأمريكية - الحوثية.. ماذا خلف الدعوات اللطيفة والمزاعم الإنسانية وتجاهل مصالح الحلفاء؟
العلاقات الأمريكية - الحوثية.. ماذا خلف الدعوات اللطيفة والمزاعم الإنسانية وتجاهل مصالح الحلفاء؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة