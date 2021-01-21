النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

النصر يكشف حجم إصابة بيبي مارتينيز .. والفريق يفتح صفحة الاتحاد

أثبتت الأشعة التي أجريت للأرجنتيني جونزالو مارتينيز لاعب فريق النصر الأول لكرة القدم، الخميس، تعرضه إلى كدمة في أسفل القفص الصدري.

وكان اللاعب الأرجنتيني قد تعرض للإصابة خلال مواجهة الوحدة، وغادر بشكل اضطراري أرضية الملعب وهو يشعر بآلام قوية في الدقيقة (27).

ميدانيًا استأنف النصر، استعداداته لمواجهة فريق الاتحاد، المقرر إقامتها مساء الأحد المقبل، على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية، في قمة الجولة الخامسة عشرة لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وبدأت الحصة التدريبية التي قادها المدرب الكرواتي آلين هورفات، على ملعب مرسول بارك معقل النصر، باجتماع للمدرب مع اللاعبين.

واكتفى اللاعبون الذين شاركوا بشكل أساس أمام الوحدة، بتدريبات استرجاعية، قبل أن يطبق هورفات عددًا من الجمل التكتيكية ثم اختتم المران بمناورة على منتصف الملعب.

النصر الاتحاد الدوري السعودي للمحترفين دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

اعلان
النصر يكشف حجم إصابة بيبي مارتينيز .. والفريق يفتح صفحة الاتحاد
سبق

أثبتت الأشعة التي أجريت للأرجنتيني جونزالو مارتينيز لاعب فريق النصر الأول لكرة القدم، الخميس، تعرضه إلى كدمة في أسفل القفص الصدري.

وكان اللاعب الأرجنتيني قد تعرض للإصابة خلال مواجهة الوحدة، وغادر بشكل اضطراري أرضية الملعب وهو يشعر بآلام قوية في الدقيقة (27).

ميدانيًا استأنف النصر، استعداداته لمواجهة فريق الاتحاد، المقرر إقامتها مساء الأحد المقبل، على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية، في قمة الجولة الخامسة عشرة لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وبدأت الحصة التدريبية التي قادها المدرب الكرواتي آلين هورفات، على ملعب مرسول بارك معقل النصر، باجتماع للمدرب مع اللاعبين.

واكتفى اللاعبون الذين شاركوا بشكل أساس أمام الوحدة، بتدريبات استرجاعية، قبل أن يطبق هورفات عددًا من الجمل التكتيكية ثم اختتم المران بمناورة على منتصف الملعب.

21 يناير 2021 - 8 جمادى الآخر 1442
11:13 PM

النصر يكشف حجم إصابة بيبي مارتينيز .. والفريق يفتح صفحة الاتحاد

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
4
1,646

أثبتت الأشعة التي أجريت للأرجنتيني جونزالو مارتينيز لاعب فريق النصر الأول لكرة القدم، الخميس، تعرضه إلى كدمة في أسفل القفص الصدري.

وكان اللاعب الأرجنتيني قد تعرض للإصابة خلال مواجهة الوحدة، وغادر بشكل اضطراري أرضية الملعب وهو يشعر بآلام قوية في الدقيقة (27).

ميدانيًا استأنف النصر، استعداداته لمواجهة فريق الاتحاد، المقرر إقامتها مساء الأحد المقبل، على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية، في قمة الجولة الخامسة عشرة لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وبدأت الحصة التدريبية التي قادها المدرب الكرواتي آلين هورفات، على ملعب مرسول بارك معقل النصر، باجتماع للمدرب مع اللاعبين.

واكتفى اللاعبون الذين شاركوا بشكل أساس أمام الوحدة، بتدريبات استرجاعية، قبل أن يطبق هورفات عددًا من الجمل التكتيكية ثم اختتم المران بمناورة على منتصف الملعب.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
8,519
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
11,120
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
26,945
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
28,898

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

نبيل فاروق.. كاتب "المستحيل" وملهب خيالات الانتصارات والغموض
نبيل فاروق.. كاتب "المستحيل" وملهب خيالات الانتصارات والغموض

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة