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متألقاً على قمصان اللاعبين.. "الثقافة" تبلور ظهور الخط العربي بالموسم الجديد

تقول: قيمة جمالية متفردة تفخر الوزارة فيها بتبني مبادرة تنقل ثقافتنا عبر الأجيال

ذكرت وزارة الثقافة أن دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين ينطلق، اليوم، بحضور الخط العربي متألقاً على قمصان اللاعبين في الموسم الكروي الجديد.

وقالت الوزارة، اليوم، عبر حسابها في "تويتر": "يرتبط الخط العربي ارتباطاً وثيقاً بلغتنا العربية وهويتنا الأصيلة، وتسعى وزارة الثقافة من خلال مبادرة عام الخط العربي 2020 إلى تعزيز حضوره عبر مختلف المنصات والمناسبات المحلية والعالمية".

وأضافت: "يحمل هذا الموسم الكروي الجديد قيمة جمالية متفردة، حيث تفخر فيه وزارة الثقافة بتبني مبادرة عام الخط العربي 2020، كونه عنصراً مؤثراً في حفظ الثقافة العربية ونقلها عبر الأجيال".

وستظهر قمصان اللاعبين باللغة العربية باستخدام خط الثلث الذي يتميز بجمال تكويناته الهندسية.

وتتضمن الأطقم الجديدة للأندية تصاميم مبتكرة لكتابة أسماء اللاعبين على قمصانهم خلال مباريات الموسم، وسيرافق ذلك عرض هوية عام الخط العربي على شاشات "LED" المحيطة بالملاعب التي ستقام عليها المباريات.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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متألقاً على قمصان اللاعبين.. "الثقافة" تبلور ظهور الخط العربي بالموسم الجديد
سبق

ذكرت وزارة الثقافة أن دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين ينطلق، اليوم، بحضور الخط العربي متألقاً على قمصان اللاعبين في الموسم الكروي الجديد.

وقالت الوزارة، اليوم، عبر حسابها في "تويتر": "يرتبط الخط العربي ارتباطاً وثيقاً بلغتنا العربية وهويتنا الأصيلة، وتسعى وزارة الثقافة من خلال مبادرة عام الخط العربي 2020 إلى تعزيز حضوره عبر مختلف المنصات والمناسبات المحلية والعالمية".

وأضافت: "يحمل هذا الموسم الكروي الجديد قيمة جمالية متفردة، حيث تفخر فيه وزارة الثقافة بتبني مبادرة عام الخط العربي 2020، كونه عنصراً مؤثراً في حفظ الثقافة العربية ونقلها عبر الأجيال".

وستظهر قمصان اللاعبين باللغة العربية باستخدام خط الثلث الذي يتميز بجمال تكويناته الهندسية.

وتتضمن الأطقم الجديدة للأندية تصاميم مبتكرة لكتابة أسماء اللاعبين على قمصانهم خلال مباريات الموسم، وسيرافق ذلك عرض هوية عام الخط العربي على شاشات "LED" المحيطة بالملاعب التي ستقام عليها المباريات.

17 أكتوبر 2020 - 30 صفر 1442
02:45 PM

متألقاً على قمصان اللاعبين.. "الثقافة" تبلور ظهور الخط العربي بالموسم الجديد

تقول: قيمة جمالية متفردة تفخر الوزارة فيها بتبني مبادرة تنقل ثقافتنا عبر الأجيال

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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ذكرت وزارة الثقافة أن دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين ينطلق، اليوم، بحضور الخط العربي متألقاً على قمصان اللاعبين في الموسم الكروي الجديد.

وقالت الوزارة، اليوم، عبر حسابها في "تويتر": "يرتبط الخط العربي ارتباطاً وثيقاً بلغتنا العربية وهويتنا الأصيلة، وتسعى وزارة الثقافة من خلال مبادرة عام الخط العربي 2020 إلى تعزيز حضوره عبر مختلف المنصات والمناسبات المحلية والعالمية".

وأضافت: "يحمل هذا الموسم الكروي الجديد قيمة جمالية متفردة، حيث تفخر فيه وزارة الثقافة بتبني مبادرة عام الخط العربي 2020، كونه عنصراً مؤثراً في حفظ الثقافة العربية ونقلها عبر الأجيال".

وستظهر قمصان اللاعبين باللغة العربية باستخدام خط الثلث الذي يتميز بجمال تكويناته الهندسية.

وتتضمن الأطقم الجديدة للأندية تصاميم مبتكرة لكتابة أسماء اللاعبين على قمصانهم خلال مباريات الموسم، وسيرافق ذلك عرض هوية عام الخط العربي على شاشات "LED" المحيطة بالملاعب التي ستقام عليها المباريات.

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