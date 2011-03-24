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آخر لقطة أظهرته هنا.. مكافأة لمن يعثر على مفقود مكة "الطفل عبدالرحمن"

خرج الثلاثاء الماضي من منزل أسرته ببطحاء قريش ولم يعد.. ووالده يناشد

رصدت أسرة الطفل "عبدالرحمن بن يحيى" الذي يعاني من مرض التوحد؛ مبلغًا ماليًّا لمن يعثر عليه أو يدلي بمعلومات عنه؛ حيث خرج من منزل أسرته ببطحاء قريش عند الساعة 11 صباحًا من يوم الثلاثاء الماضي، ولم يعد حتى الآن.

وبحسب والده فإن ابنه "عبدالرحمن" يبلغ من العمر 12 عامًا وخرج الثلاثاء الماضي من منزل أسرته ببطحاء قريش بمكة المكرمة، لافتًا إلى أن كاميرا الصيدلية داخل الحي أظهرته وهو بجانبها فيما لا يعلم وجهته وأين اختفى.

ولفت إلى أن ابنه يعاني من مرض التوحد، ورصد مبلغًا ماليًّا قدره 11 ألف ريال لمن يعثر عليه، ودعا من يشاهده إلى إبلاغ أقرب مركز شرطة أو الاتصال على الجوال رقم (0503604462) أو الرقم (0559099283).

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آخر لقطة أظهرته هنا.. مكافأة لمن يعثر على مفقود مكة "الطفل عبدالرحمن"
سبق

رصدت أسرة الطفل "عبدالرحمن بن يحيى" الذي يعاني من مرض التوحد؛ مبلغًا ماليًّا لمن يعثر عليه أو يدلي بمعلومات عنه؛ حيث خرج من منزل أسرته ببطحاء قريش عند الساعة 11 صباحًا من يوم الثلاثاء الماضي، ولم يعد حتى الآن.

وبحسب والده فإن ابنه "عبدالرحمن" يبلغ من العمر 12 عامًا وخرج الثلاثاء الماضي من منزل أسرته ببطحاء قريش بمكة المكرمة، لافتًا إلى أن كاميرا الصيدلية داخل الحي أظهرته وهو بجانبها فيما لا يعلم وجهته وأين اختفى.

ولفت إلى أن ابنه يعاني من مرض التوحد، ورصد مبلغًا ماليًّا قدره 11 ألف ريال لمن يعثر عليه، ودعا من يشاهده إلى إبلاغ أقرب مركز شرطة أو الاتصال على الجوال رقم (0503604462) أو الرقم (0559099283).

22 مارس 2021 - 9 شعبان 1442
12:19 PM

آخر لقطة أظهرته هنا.. مكافأة لمن يعثر على مفقود مكة "الطفل عبدالرحمن"

خرج الثلاثاء الماضي من منزل أسرته ببطحاء قريش ولم يعد.. ووالده يناشد

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عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
10
23,491

رصدت أسرة الطفل "عبدالرحمن بن يحيى" الذي يعاني من مرض التوحد؛ مبلغًا ماليًّا لمن يعثر عليه أو يدلي بمعلومات عنه؛ حيث خرج من منزل أسرته ببطحاء قريش عند الساعة 11 صباحًا من يوم الثلاثاء الماضي، ولم يعد حتى الآن.

وبحسب والده فإن ابنه "عبدالرحمن" يبلغ من العمر 12 عامًا وخرج الثلاثاء الماضي من منزل أسرته ببطحاء قريش بمكة المكرمة، لافتًا إلى أن كاميرا الصيدلية داخل الحي أظهرته وهو بجانبها فيما لا يعلم وجهته وأين اختفى.

ولفت إلى أن ابنه يعاني من مرض التوحد، ورصد مبلغًا ماليًّا قدره 11 ألف ريال لمن يعثر عليه، ودعا من يشاهده إلى إبلاغ أقرب مركز شرطة أو الاتصال على الجوال رقم (0503604462) أو الرقم (0559099283).

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