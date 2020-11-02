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"مرور جدة" يضبط قائد شاحنة مُسرعة ولم يلتزم بالمسار الأيمن

إحالته إلى "الهيئة" لتطبيق العقوبات النظامية المقررة بحقه

تمكّن مرور جدة من ضبط قائد إحدى الشاحنات بعد قيادة الشاحنة بسرعة ولم يلتزم بالمسار الأيمن المخصص لمسار الشاحنات وعرض حياة الآخرين للخطر.

وأوضح حساب المرور على "تويتر" أن مرور محافظة جدة يضبط قائد الشاحنة الذي كان يقودها بسرعة عالية مع عدم الالتزام بالمسار الأيمن، معرضًا حياته وحياة الآخرين للخطر، وأنه سيتم إحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة في نظام المرور.

يُذكر أن مرور جدة ضبط عديد المركبات المخالفة بعد تجاوبه مع البلاغات على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"مرور جدة" يضبط قائد شاحنة مُسرعة ولم يلتزم بالمسار الأيمن
سبق

تمكّن مرور جدة من ضبط قائد إحدى الشاحنات بعد قيادة الشاحنة بسرعة ولم يلتزم بالمسار الأيمن المخصص لمسار الشاحنات وعرض حياة الآخرين للخطر.

وأوضح حساب المرور على "تويتر" أن مرور محافظة جدة يضبط قائد الشاحنة الذي كان يقودها بسرعة عالية مع عدم الالتزام بالمسار الأيمن، معرضًا حياته وحياة الآخرين للخطر، وأنه سيتم إحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة في نظام المرور.

يُذكر أن مرور جدة ضبط عديد المركبات المخالفة بعد تجاوبه مع البلاغات على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

02 نوفمبر 2020 - 16 ربيع الأول 1442
01:26 AM

"مرور جدة" يضبط قائد شاحنة مُسرعة ولم يلتزم بالمسار الأيمن

إحالته إلى "الهيئة" لتطبيق العقوبات النظامية المقررة بحقه

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سعود الدعجاني - جدة
1
496

تمكّن مرور جدة من ضبط قائد إحدى الشاحنات بعد قيادة الشاحنة بسرعة ولم يلتزم بالمسار الأيمن المخصص لمسار الشاحنات وعرض حياة الآخرين للخطر.

وأوضح حساب المرور على "تويتر" أن مرور محافظة جدة يضبط قائد الشاحنة الذي كان يقودها بسرعة عالية مع عدم الالتزام بالمسار الأيمن، معرضًا حياته وحياة الآخرين للخطر، وأنه سيتم إحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة في نظام المرور.

يُذكر أن مرور جدة ضبط عديد المركبات المخالفة بعد تجاوبه مع البلاغات على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

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