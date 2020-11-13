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أمير تبوك: حديث ولي العهد يشير للتقدم الكبير الذي تعيشه بلادنا

أكد أنه مؤشر على تحقيق إنجازات غير مسبوقة في تاريخ المملكة

نوّه أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، إلى ما جاء في حديث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الذي اتّسم بالوضوح والشمولية ونبذ التطرف ومكافحة الفساد، ويأتي تجسيداً للرؤى الحكيمة والنظرة المستقبلية لعلوّ ورفعة الوطن وتوفير سبل العيش الكريم والرفاهية للمواطن.

وقال أمير منطقة تبوك: "ما أشار إليه سمو ولي العهد - حفظه الله - في حديثه يؤكد بدلالة واضحة التقدم الكبير الذي تعيشه بلادنا في جميع المؤشرات الاقتصادية والتنموية، وتحقيق إنجازات غير مسبوقة في تاريخ المملكة؛ مما كان له الأثر الكبير الذي انعكس على تنامي الناتج المحلي غير النفطي، وما نتج عنه من مشاريع عملاقة في الإسكان والعمل والترفيه والسياحة والرياضة وفق مستهدفات رؤية المملكة ٢٠٣٠م الهادفة إلى تنويع الاقتصاد والمضي نحو التطوير والتنمية".

وسأل الله العلي القدير أن يمدّ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد بعونه وتوفيقه، ويديم على بلادنا أمنها وعزها واستقرارها.

ولي العهد الأمير محمد بن سلمان أمير تبوك الأمير فهد بن سلطان

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أمير تبوك: حديث ولي العهد يشير للتقدم الكبير الذي تعيشه بلادنا
سبق

نوّه أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، إلى ما جاء في حديث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الذي اتّسم بالوضوح والشمولية ونبذ التطرف ومكافحة الفساد، ويأتي تجسيداً للرؤى الحكيمة والنظرة المستقبلية لعلوّ ورفعة الوطن وتوفير سبل العيش الكريم والرفاهية للمواطن.

وقال أمير منطقة تبوك: "ما أشار إليه سمو ولي العهد - حفظه الله - في حديثه يؤكد بدلالة واضحة التقدم الكبير الذي تعيشه بلادنا في جميع المؤشرات الاقتصادية والتنموية، وتحقيق إنجازات غير مسبوقة في تاريخ المملكة؛ مما كان له الأثر الكبير الذي انعكس على تنامي الناتج المحلي غير النفطي، وما نتج عنه من مشاريع عملاقة في الإسكان والعمل والترفيه والسياحة والرياضة وفق مستهدفات رؤية المملكة ٢٠٣٠م الهادفة إلى تنويع الاقتصاد والمضي نحو التطوير والتنمية".

وسأل الله العلي القدير أن يمدّ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد بعونه وتوفيقه، ويديم على بلادنا أمنها وعزها واستقرارها.

13 نوفمبر 2020 - 27 ربيع الأول 1442
08:43 PM

أمير تبوك: حديث ولي العهد يشير للتقدم الكبير الذي تعيشه بلادنا

أكد أنه مؤشر على تحقيق إنجازات غير مسبوقة في تاريخ المملكة

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نواف الغضوري - تبوك
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نوّه أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، إلى ما جاء في حديث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الذي اتّسم بالوضوح والشمولية ونبذ التطرف ومكافحة الفساد، ويأتي تجسيداً للرؤى الحكيمة والنظرة المستقبلية لعلوّ ورفعة الوطن وتوفير سبل العيش الكريم والرفاهية للمواطن.

وقال أمير منطقة تبوك: "ما أشار إليه سمو ولي العهد - حفظه الله - في حديثه يؤكد بدلالة واضحة التقدم الكبير الذي تعيشه بلادنا في جميع المؤشرات الاقتصادية والتنموية، وتحقيق إنجازات غير مسبوقة في تاريخ المملكة؛ مما كان له الأثر الكبير الذي انعكس على تنامي الناتج المحلي غير النفطي، وما نتج عنه من مشاريع عملاقة في الإسكان والعمل والترفيه والسياحة والرياضة وفق مستهدفات رؤية المملكة ٢٠٣٠م الهادفة إلى تنويع الاقتصاد والمضي نحو التطوير والتنمية".

وسأل الله العلي القدير أن يمدّ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد بعونه وتوفيقه، ويديم على بلادنا أمنها وعزها واستقرارها.

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