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"جمل عنيد" يعطل قطارًا في روسيا.. وفيديو للواقعة الطريفة

رغم محاولة السائق إقناعه بالابتعاد

تأخر قطار في جنوب روسيا عن الوصول إلى وجهته في موعده المحدد لقرابة الساعة، بسبب "جمل عنيد" أصرّ على الركض فوق القضبان.

وفي مشهد لا يخلو من الطرافة، حقق مقطع مصور ملايين المشاهدات؛ حيث يُظهر جملًا يركض أمام القطار وفوق القضبان بكل هدوء، رغم محاولة السائق إقناعه بالابتعاد وإفساح المجال له.

ونقلت "سكاي نيوز عربية" عن صحيفة "موسكو تايمز" الناطقة باللغة بالإنجليزية؛ أن الفيديو الطريف قد جرى تصويره مؤخرًا قرب حدود روسيا مع كازاخستان.

وفي الفيديو يمكن سماع صوت السائق وهو يقول بالروسية: "القطار يمكن أن يسير بسرعة 22 كليومترًا في الساعة، لكنني الآن أقوده بسرعة 13 كليومترًا فقط".

وحاول السائق إبعاد الجمل العنيد عن طريق قطاره، غير أن الحيوان النشيط أبى واستمر في الهرولة البطيئة غير آبِهٍ بأي شيء.

وذكرت شركة السكك الحديدية الإقليمية أن مثل هذه الحالات أصبحت شائعة كثيرًا في منطقة أستراخان، جنوبي الاتحاد الروسي.

ونقلت وكالة الأنباء الروسية "نوفوسيتي" عن المتحدث باسم شركة "بريفولغسكايا ريلواي"، إحدى الشركات التابعة لشركة السكك الحديدية الروسية الحكومية، قوله: "هذه الحالات تنطوي على مخاطر محتملة بالنسبة لركاب القطارات وأطقمها".

قطار جمل عنيد

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"جمل عنيد" يعطل قطارًا في روسيا.. وفيديو للواقعة الطريفة
سبق

تأخر قطار في جنوب روسيا عن الوصول إلى وجهته في موعده المحدد لقرابة الساعة، بسبب "جمل عنيد" أصرّ على الركض فوق القضبان.

وفي مشهد لا يخلو من الطرافة، حقق مقطع مصور ملايين المشاهدات؛ حيث يُظهر جملًا يركض أمام القطار وفوق القضبان بكل هدوء، رغم محاولة السائق إقناعه بالابتعاد وإفساح المجال له.

ونقلت "سكاي نيوز عربية" عن صحيفة "موسكو تايمز" الناطقة باللغة بالإنجليزية؛ أن الفيديو الطريف قد جرى تصويره مؤخرًا قرب حدود روسيا مع كازاخستان.

وفي الفيديو يمكن سماع صوت السائق وهو يقول بالروسية: "القطار يمكن أن يسير بسرعة 22 كليومترًا في الساعة، لكنني الآن أقوده بسرعة 13 كليومترًا فقط".

وحاول السائق إبعاد الجمل العنيد عن طريق قطاره، غير أن الحيوان النشيط أبى واستمر في الهرولة البطيئة غير آبِهٍ بأي شيء.

وذكرت شركة السكك الحديدية الإقليمية أن مثل هذه الحالات أصبحت شائعة كثيرًا في منطقة أستراخان، جنوبي الاتحاد الروسي.

ونقلت وكالة الأنباء الروسية "نوفوسيتي" عن المتحدث باسم شركة "بريفولغسكايا ريلواي"، إحدى الشركات التابعة لشركة السكك الحديدية الروسية الحكومية، قوله: "هذه الحالات تنطوي على مخاطر محتملة بالنسبة لركاب القطارات وأطقمها".

14 يناير 2020 - 19 جمادى الأول 1441
09:02 AM

"جمل عنيد" يعطل قطارًا في روسيا.. وفيديو للواقعة الطريفة

رغم محاولة السائق إقناعه بالابتعاد

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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9,627

تأخر قطار في جنوب روسيا عن الوصول إلى وجهته في موعده المحدد لقرابة الساعة، بسبب "جمل عنيد" أصرّ على الركض فوق القضبان.

وفي مشهد لا يخلو من الطرافة، حقق مقطع مصور ملايين المشاهدات؛ حيث يُظهر جملًا يركض أمام القطار وفوق القضبان بكل هدوء، رغم محاولة السائق إقناعه بالابتعاد وإفساح المجال له.

ونقلت "سكاي نيوز عربية" عن صحيفة "موسكو تايمز" الناطقة باللغة بالإنجليزية؛ أن الفيديو الطريف قد جرى تصويره مؤخرًا قرب حدود روسيا مع كازاخستان.

وفي الفيديو يمكن سماع صوت السائق وهو يقول بالروسية: "القطار يمكن أن يسير بسرعة 22 كليومترًا في الساعة، لكنني الآن أقوده بسرعة 13 كليومترًا فقط".

وحاول السائق إبعاد الجمل العنيد عن طريق قطاره، غير أن الحيوان النشيط أبى واستمر في الهرولة البطيئة غير آبِهٍ بأي شيء.

وذكرت شركة السكك الحديدية الإقليمية أن مثل هذه الحالات أصبحت شائعة كثيرًا في منطقة أستراخان، جنوبي الاتحاد الروسي.

ونقلت وكالة الأنباء الروسية "نوفوسيتي" عن المتحدث باسم شركة "بريفولغسكايا ريلواي"، إحدى الشركات التابعة لشركة السكك الحديدية الروسية الحكومية، قوله: "هذه الحالات تنطوي على مخاطر محتملة بالنسبة لركاب القطارات وأطقمها".

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