"برنت" ينخفض بنسبة ٠.٧٢٪

انخفض سعر برميل نفط القياس العالمي "برنت" للمعاملات الآجلة بنسبة ٠.٧٢%؛ ليُتداول عند ٧٩.١٣ دولارًا أمريكيًّا للبرميل.
وتراجع سعر خام غرب تكساس الوسيط بنسبة ١.١٦%، ليصل سعره إلى ٧٥.٨٦ دولارًا أمريكيًّا للبرميل.
انخفض سعر برميل نفط القياس العالمي "برنت" للمعاملات الآجلة بنسبة ٠.٧٢%؛ ليُتداول عند ٧٩.١٣ دولارًا أمريكيًّا للبرميل.
وتراجع سعر خام غرب تكساس الوسيط بنسبة ١.١٦%، ليصل سعره إلى ٧٥.٨٦ دولارًا أمريكيًّا للبرميل.
انخفض سعر برميل نفط القياس العالمي "برنت" للمعاملات الآجلة بنسبة ٠.٧٢%؛ ليُتداول عند ٧٩.١٣ دولارًا أمريكيًّا للبرميل.
وتراجع سعر خام غرب تكساس الوسيط بنسبة ١.١٦%، ليصل سعره إلى ٧٥.٨٦ دولارًا أمريكيًّا للبرميل.
انخفض سعر برميل نفط القياس العالمي "برنت" للمعاملات الآجلة بنسبة ٠.٧٢%؛ ليُتداول عند ٧٩.١٣ دولارًا أمريكيًّا للبرميل.
وتراجع سعر خام غرب تكساس الوسيط بنسبة ١.١٦%، ليصل سعره إلى ٧٥.٨٦ دولارًا أمريكيًّا للبرميل.