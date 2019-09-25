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بالمصادفة.. مدير "كوارث صحة حائل" ينقذ١٤ مصاباً في حادث

فرز الحالات وقدّم الإسعافات.. رغم أنه كان على سفر مع عائلته

صادف مدير إدارة الطوارئ والكوارث بـ"صحة حائل" سمير الحنيني، أثناء مروره مع عائلته، حادثاً مرورياً، لسيارة تقل 14 فرداً من عائلة واحدة، اصطدمت مركبتهم بمؤخرة شاحنة على طريق "حائل-العدوة".

وكانت عمليات هيئة الهلال الأحمر السعودي، والدفاع المدني، قد تلقت مساء أمس الأحد، بلاغاً عن حادث تصادم بين سيارة وشاحنة، نجم عنه عدد من الإصابات.

وباشر "الحنيني" الحادث وقام بفرز الحالات المصابة، حتى وصول 9 إسعافات، فيما شرع مع المسعفين بإسعاف المصابين داخل السيارة حتى يتم فك احتجازهم، والذي قام به فريق من الدفاع المدني.

وذكر شهود عيان أن مدير إدارة الطوارئ والكوارث بـ"صحة حائل"، فور وصوله للحادث، عرّف بنفسه ليتولى إسعاف المصابين إسعافاً أولياً، إذ كان يحمل حقيبة إسعافات أولية كبيرة بسيارته، وساهم في إرشاد المتجمهرين بالاهتمام بالمصابين وعدم المجازفة بإخراجهم، حيث قدّم إسعافات لهم جميعاً حتى وصلت الفرق الإسعافية.

وتم نقل جميع المصابين الـ14 إلى مستشفى محافظة الشنان ومستشفى الملك خالد بحائل، في غضون ساعتين فقط، مما يتطلب أكثر من أربع ساعات؛ نظراً لكثرة عدد المصابين وصعوبة فرزهم.

وثمّنت الجهات المساندة لـ"الحنيني" موقفه الإنساني النبيل، ومساهمته في الحفاظ على حياة المصابين، بالرغم من سفره، وإمكانية قيام غيره بالمهمة، ومصادفة الحادث خارج وقت دوامه الرسمي.

وأشار شاهد عيان إلى أن "الحنيني" كان له الفضل بعد الله في إنقاذ شاب كان جسمه داخل الشاحنة، مع التصاق حديد السيارة على صدره.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بالمصادفة.. مدير "كوارث صحة حائل" ينقذ١٤ مصاباً في حادث
سبق

صادف مدير إدارة الطوارئ والكوارث بـ"صحة حائل" سمير الحنيني، أثناء مروره مع عائلته، حادثاً مرورياً، لسيارة تقل 14 فرداً من عائلة واحدة، اصطدمت مركبتهم بمؤخرة شاحنة على طريق "حائل-العدوة".

وكانت عمليات هيئة الهلال الأحمر السعودي، والدفاع المدني، قد تلقت مساء أمس الأحد، بلاغاً عن حادث تصادم بين سيارة وشاحنة، نجم عنه عدد من الإصابات.

وباشر "الحنيني" الحادث وقام بفرز الحالات المصابة، حتى وصول 9 إسعافات، فيما شرع مع المسعفين بإسعاف المصابين داخل السيارة حتى يتم فك احتجازهم، والذي قام به فريق من الدفاع المدني.

وذكر شهود عيان أن مدير إدارة الطوارئ والكوارث بـ"صحة حائل"، فور وصوله للحادث، عرّف بنفسه ليتولى إسعاف المصابين إسعافاً أولياً، إذ كان يحمل حقيبة إسعافات أولية كبيرة بسيارته، وساهم في إرشاد المتجمهرين بالاهتمام بالمصابين وعدم المجازفة بإخراجهم، حيث قدّم إسعافات لهم جميعاً حتى وصلت الفرق الإسعافية.

وتم نقل جميع المصابين الـ14 إلى مستشفى محافظة الشنان ومستشفى الملك خالد بحائل، في غضون ساعتين فقط، مما يتطلب أكثر من أربع ساعات؛ نظراً لكثرة عدد المصابين وصعوبة فرزهم.

وثمّنت الجهات المساندة لـ"الحنيني" موقفه الإنساني النبيل، ومساهمته في الحفاظ على حياة المصابين، بالرغم من سفره، وإمكانية قيام غيره بالمهمة، ومصادفة الحادث خارج وقت دوامه الرسمي.

وأشار شاهد عيان إلى أن "الحنيني" كان له الفضل بعد الله في إنقاذ شاب كان جسمه داخل الشاحنة، مع التصاق حديد السيارة على صدره.

25 سبتمبر 2019 - 26 محرّم 1441
03:00 PM

بالمصادفة.. مدير "كوارث صحة حائل" ينقذ١٤ مصاباً في حادث

فرز الحالات وقدّم الإسعافات.. رغم أنه كان على سفر مع عائلته

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خالد السليمي - حائل
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صادف مدير إدارة الطوارئ والكوارث بـ"صحة حائل" سمير الحنيني، أثناء مروره مع عائلته، حادثاً مرورياً، لسيارة تقل 14 فرداً من عائلة واحدة، اصطدمت مركبتهم بمؤخرة شاحنة على طريق "حائل-العدوة".

وكانت عمليات هيئة الهلال الأحمر السعودي، والدفاع المدني، قد تلقت مساء أمس الأحد، بلاغاً عن حادث تصادم بين سيارة وشاحنة، نجم عنه عدد من الإصابات.

وباشر "الحنيني" الحادث وقام بفرز الحالات المصابة، حتى وصول 9 إسعافات، فيما شرع مع المسعفين بإسعاف المصابين داخل السيارة حتى يتم فك احتجازهم، والذي قام به فريق من الدفاع المدني.

وذكر شهود عيان أن مدير إدارة الطوارئ والكوارث بـ"صحة حائل"، فور وصوله للحادث، عرّف بنفسه ليتولى إسعاف المصابين إسعافاً أولياً، إذ كان يحمل حقيبة إسعافات أولية كبيرة بسيارته، وساهم في إرشاد المتجمهرين بالاهتمام بالمصابين وعدم المجازفة بإخراجهم، حيث قدّم إسعافات لهم جميعاً حتى وصلت الفرق الإسعافية.

وتم نقل جميع المصابين الـ14 إلى مستشفى محافظة الشنان ومستشفى الملك خالد بحائل، في غضون ساعتين فقط، مما يتطلب أكثر من أربع ساعات؛ نظراً لكثرة عدد المصابين وصعوبة فرزهم.

وثمّنت الجهات المساندة لـ"الحنيني" موقفه الإنساني النبيل، ومساهمته في الحفاظ على حياة المصابين، بالرغم من سفره، وإمكانية قيام غيره بالمهمة، ومصادفة الحادث خارج وقت دوامه الرسمي.

وأشار شاهد عيان إلى أن "الحنيني" كان له الفضل بعد الله في إنقاذ شاب كان جسمه داخل الشاحنة، مع التصاق حديد السيارة على صدره.

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