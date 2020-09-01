النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 898 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 718 خلال الـ24 ساعة الماضية

لبنان.. إطلاق نار في منطقة خلدة جنوبي بيروت

دورية للجيش تدخلت لتهدئة الوضع

قالت الوكالة الوطنية للإعلام إن إطلاق نار وقع اليوم الثلاثاء في منطقة خلدة جنوبي بيروت، حيث تسببت اشتباكات الأسبوع الماضي في مقتل شخصين وأثارت خطر نشوب صراع طائفي في لبنان.
وذكرت الوكالة أن دورية للجيش تدخلت لتهدئة الوضع في خلدة. ولم تذكر تفاصيل أخرى.
كانت اشتباكات الأسبوع الماضي بين سنة وشيعة في خلدة محركًا لموجة نشطة من الاتصالات بين ساسة لبنانيين سعوا لاحتواء التوتر.
ويزور الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لبنان حاليًا للضغط من أجل تشكيل حكومة قادرة على إقرار إصلاحات مطلوبة منذ فترة طويلة لمساعدة لبنان على الخروج من أزمة اقتصادية تفاقمت بسبب انفجار مرفأ بيروت الشهر الماضي.

لبنان إطلاق نار

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
لبنان.. إطلاق نار في منطقة خلدة جنوبي بيروت
سبق

قالت الوكالة الوطنية للإعلام إن إطلاق نار وقع اليوم الثلاثاء في منطقة خلدة جنوبي بيروت، حيث تسببت اشتباكات الأسبوع الماضي في مقتل شخصين وأثارت خطر نشوب صراع طائفي في لبنان.
وذكرت الوكالة أن دورية للجيش تدخلت لتهدئة الوضع في خلدة. ولم تذكر تفاصيل أخرى.
كانت اشتباكات الأسبوع الماضي بين سنة وشيعة في خلدة محركًا لموجة نشطة من الاتصالات بين ساسة لبنانيين سعوا لاحتواء التوتر.
ويزور الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لبنان حاليًا للضغط من أجل تشكيل حكومة قادرة على إقرار إصلاحات مطلوبة منذ فترة طويلة لمساعدة لبنان على الخروج من أزمة اقتصادية تفاقمت بسبب انفجار مرفأ بيروت الشهر الماضي.

01 سبتمبر 2020 - 13 محرّم 1442
05:01 PM

لبنان.. إطلاق نار في منطقة خلدة جنوبي بيروت

دورية للجيش تدخلت لتهدئة الوضع

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
1
588

قالت الوكالة الوطنية للإعلام إن إطلاق نار وقع اليوم الثلاثاء في منطقة خلدة جنوبي بيروت، حيث تسببت اشتباكات الأسبوع الماضي في مقتل شخصين وأثارت خطر نشوب صراع طائفي في لبنان.
وذكرت الوكالة أن دورية للجيش تدخلت لتهدئة الوضع في خلدة. ولم تذكر تفاصيل أخرى.
كانت اشتباكات الأسبوع الماضي بين سنة وشيعة في خلدة محركًا لموجة نشطة من الاتصالات بين ساسة لبنانيين سعوا لاحتواء التوتر.
ويزور الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لبنان حاليًا للضغط من أجل تشكيل حكومة قادرة على إقرار إصلاحات مطلوبة منذ فترة طويلة لمساعدة لبنان على الخروج من أزمة اقتصادية تفاقمت بسبب انفجار مرفأ بيروت الشهر الماضي.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
4,408
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
8,622
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
20,955
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
25,147

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!
التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة