"الصحة": إعطاء أكثر من 22 مليون جرعة من لقاح كورونا
عبر أكثر من 587 موقعاً للتطعيم في مناطق المملكة كافة
قالت وزارة الصحة، اليوم، إنه بفضل الله أكثر من (22.000.000) جرعة من لقاح كورونا (كوفيد-19) تمّ إعطاؤها حتى الآن.
وأوضحت الوزارة ان ذلك جاء عبر أكثر من (587) موقعاً للتطعيم في مناطق المملكة كافة.
ودعت الوزارة إلى المسارعة بأخذ اللقاح، وقالت: #خذ_الخطوة، خذ اللقاح، وسجّل الآن عبر تطبيق صحتي.
"الصحة": إعطاء أكثر من 22 مليون جرعة من لقاح كورونا
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2021-07-17
قالت وزارة الصحة، اليوم، إنه بفضل الله أكثر من (22.000.000) جرعة من لقاح كورونا (كوفيد-19) تمّ إعطاؤها حتى الآن.
وأوضحت الوزارة ان ذلك جاء عبر أكثر من (587) موقعاً للتطعيم في مناطق المملكة كافة.
ودعت الوزارة إلى المسارعة بأخذ اللقاح، وقالت: #خذ_الخطوة، خذ اللقاح، وسجّل الآن عبر تطبيق صحتي.
17 يوليو 2021 - 7 ذو الحجة 1442
01:53 PM
"الصحة": إعطاء أكثر من 22 مليون جرعة من لقاح كورونا
عبر أكثر من 587 موقعاً للتطعيم في مناطق المملكة كافة
قالت وزارة الصحة، اليوم، إنه بفضل الله أكثر من (22.000.000) جرعة من لقاح كورونا (كوفيد-19) تمّ إعطاؤها حتى الآن.
وأوضحت الوزارة ان ذلك جاء عبر أكثر من (587) موقعاً للتطعيم في مناطق المملكة كافة.
ودعت الوزارة إلى المسارعة بأخذ اللقاح، وقالت: #خذ_الخطوة، خذ اللقاح، وسجّل الآن عبر تطبيق صحتي.