النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل
أكد أن المملكة في مقدمة الدول المتميزة في مواجهة الجائحة

وزير الصحة: وصول نسبة التحصين بجرعتَيْن من لقاح كورونا في السعودية إلى 70%

أكثر من 7 ملايين ريال حصيلة مزاد "نادي الصقور" السعودي الثاني حتى الليلة الـ24

بيعت فيها 4 صقور بمبلغ 322 ألف ريال

تجاوزت صفقات النسخة الثانية من مزاد نادي الصقور السعودي، الذي ينظمه النادي بمقره بملهم (شمال الرياض) حتى 15 نوفمبر المقبل، حاجز السبعة ملايين ريال، إذ بيعت اليوم في الليلة الـ24 للمزاد، أربعة صقور بمبلغ 322 ألف ريال، ليصل إجمالي المبيعات مبلغ سبعة ملايين و293 ألف ريال.

وجاءت الانطلاقة قوية مع الصقر الأول شاهين فرخ طرح الجبيل للطاروحين فيصل سعد العصيمي وعيد سعد العصيمي، وبِيعَ بمبلغ 110 آلاف ريال.

بعدها عرض الصقر الثاني شاهين فرخ طرح الدبدبة للطاروحين نايف فرحان الهديب وعبدالكريم عبدالهادي رمضان، وبيعَ بمبلغ 60 ألف ريال.

واستمر الحماس والتفاعل بالصقر الثالث شاهين فرخ طرح ضباء للطاروح عبدالرحمن يوسف الجهني، وبِيعَ بمبلغ 47 ألف ريال، وكما كانت البداية قوية جاء ختام الليلة بالإثارة ذاتها من خلال الصقر الرابع شاهين فرخ طرح الشعلان للطاروح سعد جبارة الجهني، وبِيعَ بمبلغ 105 آلاف ريال.

ويوفر المزاد مجموعة من المزايا للطواريح المشاركين، حيث ستستقبل فرق النادي الخمسة في المناطق (الوسطى، والشرقية، والشمالية، والغربية الشمالية، والغربية الجنوبية) مالك الصقر الذي طُرحَ (صيده أو شبكة) في كل منطقة، وتفحص فرق النادي الطير وتوثق الطرح، في حين يتكفل نادي الصقور السعودي بتأمين السكن والنقل لمُلَّاك الصقور (الطواريح) إلى مقر المزاد، حيث يجري المزاد على الصقر في مزاد تنافسي مباشر وسريع يبث على القنوات التلفزيونية الناقلة والبث المباشر لحسابات النادي من خلال منصات التواصل الاجتماعي، دون أن تخضع عملية البيع والشراء لأي رسوم.

وبعد بيع الصقر تُستخرج شهادة تصدير له، بالإضافة إلى تركيب الحجل الإلكتروني للصقور، إلى جانب إصدار الوثائق الرسمية لإنهاء إجراءات البيع.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
أكثر من 7 ملايين ريال حصيلة مزاد "نادي الصقور" السعودي الثاني حتى الليلة الـ24
سبق

تجاوزت صفقات النسخة الثانية من مزاد نادي الصقور السعودي، الذي ينظمه النادي بمقره بملهم (شمال الرياض) حتى 15 نوفمبر المقبل، حاجز السبعة ملايين ريال، إذ بيعت اليوم في الليلة الـ24 للمزاد، أربعة صقور بمبلغ 322 ألف ريال، ليصل إجمالي المبيعات مبلغ سبعة ملايين و293 ألف ريال.

وجاءت الانطلاقة قوية مع الصقر الأول شاهين فرخ طرح الجبيل للطاروحين فيصل سعد العصيمي وعيد سعد العصيمي، وبِيعَ بمبلغ 110 آلاف ريال.

بعدها عرض الصقر الثاني شاهين فرخ طرح الدبدبة للطاروحين نايف فرحان الهديب وعبدالكريم عبدالهادي رمضان، وبيعَ بمبلغ 60 ألف ريال.

واستمر الحماس والتفاعل بالصقر الثالث شاهين فرخ طرح ضباء للطاروح عبدالرحمن يوسف الجهني، وبِيعَ بمبلغ 47 ألف ريال، وكما كانت البداية قوية جاء ختام الليلة بالإثارة ذاتها من خلال الصقر الرابع شاهين فرخ طرح الشعلان للطاروح سعد جبارة الجهني، وبِيعَ بمبلغ 105 آلاف ريال.

ويوفر المزاد مجموعة من المزايا للطواريح المشاركين، حيث ستستقبل فرق النادي الخمسة في المناطق (الوسطى، والشرقية، والشمالية، والغربية الشمالية، والغربية الجنوبية) مالك الصقر الذي طُرحَ (صيده أو شبكة) في كل منطقة، وتفحص فرق النادي الطير وتوثق الطرح، في حين يتكفل نادي الصقور السعودي بتأمين السكن والنقل لمُلَّاك الصقور (الطواريح) إلى مقر المزاد، حيث يجري المزاد على الصقر في مزاد تنافسي مباشر وسريع يبث على القنوات التلفزيونية الناقلة والبث المباشر لحسابات النادي من خلال منصات التواصل الاجتماعي، دون أن تخضع عملية البيع والشراء لأي رسوم.

وبعد بيع الصقر تُستخرج شهادة تصدير له، بالإضافة إلى تركيب الحجل الإلكتروني للصقور، إلى جانب إصدار الوثائق الرسمية لإنهاء إجراءات البيع.

03 نوفمبر 2021 - 28 ربيع الأول 1443
11:43 PM

أكثر من 7 ملايين ريال حصيلة مزاد "نادي الصقور" السعودي الثاني حتى الليلة الـ24

بيعت فيها 4 صقور بمبلغ 322 ألف ريال

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
233

تجاوزت صفقات النسخة الثانية من مزاد نادي الصقور السعودي، الذي ينظمه النادي بمقره بملهم (شمال الرياض) حتى 15 نوفمبر المقبل، حاجز السبعة ملايين ريال، إذ بيعت اليوم في الليلة الـ24 للمزاد، أربعة صقور بمبلغ 322 ألف ريال، ليصل إجمالي المبيعات مبلغ سبعة ملايين و293 ألف ريال.

وجاءت الانطلاقة قوية مع الصقر الأول شاهين فرخ طرح الجبيل للطاروحين فيصل سعد العصيمي وعيد سعد العصيمي، وبِيعَ بمبلغ 110 آلاف ريال.

بعدها عرض الصقر الثاني شاهين فرخ طرح الدبدبة للطاروحين نايف فرحان الهديب وعبدالكريم عبدالهادي رمضان، وبيعَ بمبلغ 60 ألف ريال.

واستمر الحماس والتفاعل بالصقر الثالث شاهين فرخ طرح ضباء للطاروح عبدالرحمن يوسف الجهني، وبِيعَ بمبلغ 47 ألف ريال، وكما كانت البداية قوية جاء ختام الليلة بالإثارة ذاتها من خلال الصقر الرابع شاهين فرخ طرح الشعلان للطاروح سعد جبارة الجهني، وبِيعَ بمبلغ 105 آلاف ريال.

ويوفر المزاد مجموعة من المزايا للطواريح المشاركين، حيث ستستقبل فرق النادي الخمسة في المناطق (الوسطى، والشرقية، والشمالية، والغربية الشمالية، والغربية الجنوبية) مالك الصقر الذي طُرحَ (صيده أو شبكة) في كل منطقة، وتفحص فرق النادي الطير وتوثق الطرح، في حين يتكفل نادي الصقور السعودي بتأمين السكن والنقل لمُلَّاك الصقور (الطواريح) إلى مقر المزاد، حيث يجري المزاد على الصقر في مزاد تنافسي مباشر وسريع يبث على القنوات التلفزيونية الناقلة والبث المباشر لحسابات النادي من خلال منصات التواصل الاجتماعي، دون أن تخضع عملية البيع والشراء لأي رسوم.

وبعد بيع الصقر تُستخرج شهادة تصدير له، بالإضافة إلى تركيب الحجل الإلكتروني للصقور، إلى جانب إصدار الوثائق الرسمية لإنهاء إجراءات البيع.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
12,059
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
11,952
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,082
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,155

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

التحليل العقاري والتضليل..!

التحليل العقاري والتضليل..!

عبدالرحمن المرشد
قرداحي.. وقصة الذئب

قرداحي.. وقصة الذئب

ماجد البريكان
أحمق من.. "وزير"

أحمق من.. "وزير"

مها الجبر
"ما فينا" نتحمل "هيك" تصرفات

"ما فينا" نتحمل "هيك" تصرفات

حسن آل عمير
الصحافي.. وكاريزما المذيع..!

الصحافي.. وكاريزما المذيع..!

ماجد الحربي
"قرداحي" يستعين بصديق السوء

"قرداحي" يستعين بصديق السوء

علي آل شرمة
هل هناك خطر من المُفترسات؟

هل هناك خطر من المُفترسات؟

عبدالمحسن الحارثي
مهارات في التعامل الوظيفي

مهارات في التعامل الوظيفي

عبدالغني الشيخ
خُذْها ولا تُشاوِر؟

خُذْها ولا تُشاوِر؟

عبدالرحمن المرشد
الصناعات العسكرية.. حين يصبح الحلم واقعًا

الصناعات العسكرية.. حين يصبح الحلم واقعًا

بندر مغرم الشهري
فوضى وعدم وعي

فوضى وعدم وعي

مها الجبر
المملكة تدشِّن مبادراتها الخضراء

المملكة تدشِّن مبادراتها الخضراء

علي آل شرمة

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة